Marokkó sem talált ellenszert: Mbappé és Dembélé góljaival vb-elődöntős Franciaország

Közben tovább száguldottunk az autópályán és visszatértünk a cikkekhez.

A francia–marokkói összecsapáshoz kapcsolódóan Didier Deschamps mérkőzés előtti nyilatkozata is szóba került. A francia szövetségi kapitány arról beszélt, válogatottjának a legjobbját kell nyújtania ahhoz, hogy legyőzze Marokkót.

Nos, a kétszeres világbajnok, ha nem is a létező legnagyobb erőbedobással, de a kezdetektől fogva azon volt, hogy minél hamarabb vezetést szerezzen a katari vb negyedik helyezettje ellen. Először, négy perc elteltével Kylian Mbappé dolgoztatta meg Jasszin Bunut, majd nem sokkal ezután, Dayot Upamecano fejesénél már nagy bravúrt kellett bemutatnia a marokkói kapusnak.

Az eleinte főként beadásokkal operáló franciák a félidő felét nem sokkal elhagyva tizenegyeshez jutottak: Nusszair Mazraui próbálta szerelni Kylian Mbappét, ám elkésett, és felrúgta a csatárt. A Real Madrid klasszisának bal alsó felé tartó gyenge lövésére viszont leért Bunu. Megtorpant a francia a büntető előtt, de az is igaz, hogy a szabálytalanság és a lövés között több mint három perc telt el.

Ettől persze nem torpant meg Franciaország, a tizenegyes után úgy folytatódott a játék a mezőnyben, ahogyan előtte abbamaradt. A labda a „gall kakasoknál” volt többet, és a marokkói drukkerek folyamatos füttykoncertjének kíséretében igyekeztek vezetést szerezni. A negyedórás pihenő előtt ehhez a balhátvéd, Lucas Digne állt a legközelebb, akinek a távoli lökete a keresztlécen csattant.

A fordulást követően negyedóra kellett ahhoz, hogy megszülessen a már nagyon a levegőben lógó francia vezetés: Kylian Mbappé Désiré Douétól kapott egy labdát, majd a tizenhatoson belülre lépve, jobbal a bal felsőbe küldte ezen a tornán nyolcadik, összességében pedig 20. vb-találatát – a 98 km/h-s csúcssebességet elérő lövéssel szemben Bununak esélye sem volt. 1–0

A francia drukkerek a vezetés megünneplését követően nem sokkal újra talpra ugorhattak. Hat perc elteltével Mbappé először Ousmane Dembéléhez passzolt, majd mozgásával zavarba hozta a védőket, hogy azt higgyék, kényszerítőzni próbál csapattársával. Az elmúlt év aranylabdása előtt azonban ezzel széles terület nyílt, így nem volt nehéz dolga 18 méterről a bal alsóba küldeni a labdát. Ezzel már ő is öt találatnál jár a vb-n. 2–0

Didier Deschamps annyira nyeregben érezte csapatát, hogy 77. percben úgy érezte, jobb, ha már pihenteti Mbappét az elődöntőre – Jean-Philipp Matetát küldte be a helyére, aki egyszer közel járt ahhoz, hogy növelje a francia előnyt, ám öt méterről leadott fejese a kapu fölé ment.

Marokkó 83 perc elteltével találta el először és utoljára a kaput: egy legurított szabadrúgást követően Azzedin Unahi lövését kellett hárítania Mike Maignannak. A végén viszont még több alkalommal is Bunu mentette meg az észak-afrikaiakat attól, hogy nagyobb különbségű vereséggel búcsúzzanak a vb-től. Az egész mérkőzést nézve a két gólján kívül még három hatalmas gólhelyzetet kialakító Franciaország az elődöntőben a Spanyolország–Belgium párharc győztesével találkozik majd kedden, magyar idő szerint este 9-kor, a Dallas közelében található Arlingtonban.

Ha pedig újdonsült nepáli ismerősöm betartotta ígéretét, amit kiszállásomkor tett, akkor két fuvar között, böngészője fordító funkciójának segítségével a Nemzeti Sporton olvasta el először, mi történt a mérkőzésen.

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A FRANCIA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), 23 Robin Risser (Lens), 1 Brice Samba (Rennes)

Védők: 3 Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), 2 Malo Gusto (Chelsea FC – Anglia), 21 Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), 19 Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 15 Ibrahima Konaté (Liverpool FC – Anglia), 5 Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), 17 William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)

Középpályások: 13 N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), 6 Manu Koné (AS Roma – Olaszország), 14 Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), 8 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Támadók: 25 Maghnes Akliouche (AS Monaco), 12 Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), 24 Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), 7 Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 20 Désiré Doué (Paris Saint-Germain), 22 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), 10 Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), 11 Michael Olise (Bayern München – Németország), 9 Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

A MAROKKÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Jasszin Bunu (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 12 Munir Mohamedi (RS Berkane), 22 Ahmed Reda Tagnauti (AS FAR)

Védők: 19 Juszef Belammari (Al-Ahli SC – Egyiptom), 14 Issza Diop (Fulham – Anglia), 2 Asraf Hakimi (Paris Saint-Germain – Franciaország), 25 Reduan Halhal (Mechelen – Belgium), 3 Nusszair Mazraui (Manchester United – Anglia), 18 Sadi Riad (Crystal Palace – Anglia), 5 Marvan Szadan (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), 26 Anassz Szalah-Eddin (PSV – Hollandia), 13 Zakaria el-Uahdi (Genk – Belgium)

Középpályások: 24 Neil el-Ajnaui (AS Roma – Olaszország), 4 Szofjan Amrabat (Real Betis – Spanyolország), 6 Ajjub Buaddi (Lille – Franciaország), 23 Bilal el-Hanusz (VfB Stuttgart – Németország), 15 Szamir el-Murabet (Strasbourg – Franciaország), 11 Iszmael Szaibari (PSV – Hollandia), 8 Azzedin Unahi (Girona – Spanyolország)

Támadók: 21 Ajub Amaimuni (Eintracht Frankfurt – Németország), 10 Brahim Díaz (Real Madrid – Spanyolország), 16 Zsesszim Jasszin (Strasbourg – Franciaország), 20 Ajub el-Kabi (Olympiakosz – Görögország), 9 Szufian Rahimi (Al-Ain – Arab Emírségek), 17 Amin Szbai (Angers – Franciaország), 7 Semszdin Talbi (Sunderland – Anglia)

Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi