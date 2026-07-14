Kameruni válogatott támadóval erősített a Nyíregyháza – hivatalos

A 24 éves, 186 centiméter magas támadó tavaly kétszer szerepelt a kameruni válogatottban, Uganda ellen gólt is szerzett. Jean Florent Batoum korábban a lengyel és az izraeli élvonalban futballozott, utóbbi bajnokságban az Asdod színeiben húsz mérkőzésen öt gólt szerzett és két gólpasszt adott. A Cracovia idén télen 350 ezer euróért szerződtette, most pedig egy idényre kölcsönadta a Szparinak, amely vételi opcióval is rendelkezik.

„Nagyon boldog vagyok, hogy a Spartacus játékosa lettem, mindenki szeretettel fogadott, és szeretném meghálálni a bizalmat. Ismerem a magyar bajnokságot, erős ligának tartom. Remélem, sikeres idényünk lesz, és szeretnénk minél előrébb végezni a bajnokságban. Tetszik az az atmoszféra, amit a klubnál tapasztaltam, és már nagyon várom, hogy bemutatkozhassak a Városi Stadionban” – mondta a Nyíregyháza Spartacus új támadója.

A klub sportigazgatója, Fekete Tivadar:

„A támadószekcióba szerettünk volna további erősítést, és kellő mélységet adni a kereten belül ennek a posztnak. Megfelelően illeszkedik Jean Florent Batoum profilja a játékstílusunkhoz, rendkívül gyors, mozgékony támadó. Hosszas tárgyalások végére került pont, nem volt egyszerű a megszerzése, a Cracovia nem akart tőle megválni, de végül kölcsönbe meg tudtuk szerezni. Büszkeség számunkra, hogy egy válogatott labdarúgót tudtunk Nyíregyházára csábítani” – nyilatkozta a sportigazgató.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Dala Martin (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Hős Zsombor (Vasas FC), Rocco Zikovic (horvát, FC Liefering – Ausztria), Jean Florent Batoum (Cracovia, kölcsön)

Kölcsönbe érkező: Kaczvinszki Dominik (Újpest FC)

Kölcsönből visszatérők: Alaxai Áron (Paksi FC), Beke Péter (Kecskeméti TE), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)

Kiszemeltek: Hajós Lőrinc (Vasas FC)

Távozók: Szlobodan Babics (szerb, Szutjeszka Niksics – Montenegró, szabadon igazolhatóként), Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva, szabadon igazolhatóként), Kovács Dániel (Nea Szalamina – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (szabadon igazolható)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, majd onnan Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Katona Levente