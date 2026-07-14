Lakiteleken készül a női kosárlabda-válogatott a berlini világbajnokságra

„Debivel nem beszéltem egy ideje, de a közeljövőben teszek még egy kísérletet arra a novemberi Európa-bajnoki selejtezők előtt, hogy meggyőzzem, gondolja meg magát – mondta a tréning előtt Völgyi. – Az isztambuli selejtezőben csapattag és kitűnő személyiségű Turner Yvonne is versenyben van a berlini kerettagságért, de tőle a kora miatt nem lehet elvárni, hogy minden meccsen kiemelkedőt nyújtson, s dolgozunk egy újabb játékos honosításán is, akit majd ősztől vethetünk be.”

A szakember elmondta, a következő napok legfőbb célja a játékosok fizikai állapotának azonos szintre hozása az augusztusi edzőtáborra, a stáb a mostani állapotfelmérések eredményeire támaszkodva egy olyan személyre szabott edzéstervet állít össze, amelyet a következő két-három hét során kell elvégezniük a játékosoknak. Így augusztus elején már egy sokkal egységesebb fizikai alapról vághatnak neki a közös munkának. A lakiteleki összetartás alatt mindemellett egyéni képzésekre és erőnléti edzésekre is sor kerül, illetve olyan új technikai és taktikai elemeket is előkészítenek, amelyeket a későbbiekben szeretnének beépíteni a csapat játékába.

Bizakodik a diósgyőri csapatkapitány – interjú Kányási Veronikával

Kányási Veronika (Fotó: Török Attila)

Milyen állapotban várja ezt az öt napos összetartást?

Jól sikerült a nyár, elég időm volt pihenni, kikapcsolódni, egyéni munkát végezni, és az Aho Ninával együtt megrendezett kosártáborunk is jól sikerült. Izgatottan vártam, hogy elkezdődjön a felkészülés, ami ugyan csak egy úgymond rávezető hét, de fontos.

Sérülés miatt az Isztambulról lemaradt, Berlinben ott lesz?

Mentálisan elég nehéz volt feldolgozni, hogy lemaradtam a selejtezőről, de talán pont az kellett ahhoz, hogy most jó állapotban, motiváltan lehessek itt. Nyilván mindenkinek – nekem is – aki itt van, az a célja, hogy bekerüljön az utazókeretbe, ezért meg is teszek mindent most is és augusztusban is.

Franciaország, Nigéria és Dél-Korea lesz a válogatott ellenfele a csoportkörben, hogy látja az előzetes esélyeket?

A franciák felfelé kilógnak a csoportból, Nigéria hozzájuk hasonlóan fizikailag erős csapat, az ázsiaiak pedig szokatlan stílusban, nagyon gyorsan játszanak. Azon múlhat a sikeres szereplés, hogy mennyi idő alatt alkalmazkodunk majd az ellenfélhez.

A NŐI KOSÁRLABDA-VÁLOGATOTT BŐ KERETE

Aho Nina, Aho Tyra, Boros Júlia, Kányási Veronika, Lelik Réka (DVTK), Angyal Barbara, Laczkó Sára, Miklós Melinda, Sitku Zsuzsanna, Tóth Franka (Sopron), Baa Dominika, Dombai Réka, Dúl Panka, Rátkai Eszter, Szücs Gréta (Szekszárd), Gereben Lívia (Sepsiszentgyörgy), Josepovits Kinga, Studer Ágnes, Török Ágnes, Varga Alíz (Pécs), Juhász Dorka (Galatasaray, Minnesota Lynx), Krasovec Lili (Purdue Egyetem), Széki-Barnai Judit (Cegléd), Takács-Kiss Virág (Valencia), Turner Yvonne (Adelitas) Azoknál, akik már távoztak klubjuktól de még hivatalosan nem jelentette be őket új csapatuk, az előző együttesüket tüntettük fel