Majdnem egyiptomi csapás: Argentína az utolsó 20 percben fordítva jutott be a legjobb nyolc közé

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

ARGENTÍNA–EGYIPTOM 3–2 (0–1)

Atlanta, Atlanta Stadion, 68 239 néző. Vezette: Letexier (francia)

ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 73.), Romero (Otamendi, 90+5.), Li. Martínez, Tagliafico (N. González, 66.) – Paredes, Mac Allister, E. Fernández, De Paul (La. Martínez, 66.) – Messi, J. Álvarez (Medina, 90+5.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

EGYIPTOM: Sobeir – Hani, Rabia, Ibrahim, Hafez – Lasin (Zizo, 90+6.), Attia – Hasszem Hasszan (Trézéguet, 73.), Asur (Fathi, a szünetben), Ziko (Marmus, 80.) – Szalah. Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan

Gólszerző: Romero (79.), Messi (83.), E. Fernández (90+2.), ill. Ibrahim (15.), Ziko (67.)

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A kinti 33 Celsius-fok mellett a fedett arénában kellemes, húsz fok körüli időben kezdődött az összecsapás – mindezért cserébe egyébként a Yahoo Sports által megszerzett adatok szerint meccsenként mintegy 3.7 millió forintnak megfelelő összegű villanyszámlát küld a szolgáltató a stadion üzemeltetőjének.

A szurkolókat nem fenyegette az a veszély, hogy a nagy melegből belépve megfáznak: a csapatok hamar gondoskodtak arról, hogy mozgásban tartsák őket. Egyiptom negyedóra elteltével a semmiből vezetést szerzett: kisszögletet követően Marvan Attia ívelt középre, Jasszer Ibrahim pedig a magasba emelkedve megelőzte Lisandro Martínezt, és a kapu bal odalába fejelt – az ellentétes irányba lépdelő Emiliano Martínez már meg sem próbált irányt váltani és vetődni. Az egyiptomi drukkerek földöntúli őrületbe kerültek a lelátón: az ölelkezés, pacsizás, ordítás és ugrálás hevében többjük fejéről is leesett a fáraókat idéző fejdísz.

Argentína nagyon gyorsan lehetőséget kapott az egyenlítésre: négy perccel a gól után Hasszem Hasszan felborította a tizenhatoson belülre betörő balhátvédet, Nicolás Tagliaficót. A megítélt tizenegyest Lionel Messi végezte el, és a bal alsó sarok felé tartó, nem éppen a legjobban sikerült lövését Mosztafa Sobeir hárította! Másodszor hibázott tizenegyest a tornán!

A nyolcszoros aranylabdás ezután szabadrúgásból is megpróbálta bevenni a kaput, 27 méterről leadott lövése a kapufán csattant. Ez alkalommal segített a léc, de az többször is az egyiptomi kapuson múlott, hogy a félidő az észak-afrikaiak vezetésével zárult.

A szünet után hamar dolga akadt Sobeirnek, De Paul próbálkozása sem okozott gondot neki, aztán drámaian alakult a folytatás. Az 58. percben remek kontratámadás végén végén Mosztafa Ziko is bevette az argentin kaput – több egyiptomi zokogni kezdett örömében, ám a VAR-vizsgálat után kiderült, az akció elején Attia Lisandro Martínez lábára lépett, így elvették a gólt. Bár az argentinok szurkolóikkal együtt belelkesültek ettől, a 67. percben Messi jobb oldali szögletét villámgyors egyiptomi ellentámadás követte: Mohamed Szalah sprintelte át a felezővonalat, jobbra passzolt Hasszannak, aki kiválóan centerezett a nem sokkal korábban góljától megfosztott Zikónak, aki a kapu közepébe vágta hazája második gólját!

Messi hosszasan csóválta a fejét, feszülten nézte a stadion eredményjelzőjén, mennyi ideje lehet még Argentínának arra, hogy egyenlítsen... Nos, 16 perc kellett hozzá – és nem is sikerült volna a 39 éves zseni nélkül. Az argentinok minden erejüket összetéve rohantak előre, Lionel Messi először káprázatosan ívelt jobbról az egyiptomi tizenhatoson belülre felküldött középhátvédhez, Cristian Romeróhoz, aki fejjel szépített, aztán maga az argentin csapatkapitány egyenlített, Montiel labdája után leadott közeli lövésébe hiába ütött bele a kapus, a labda a keresztlécről a kapuba vágódott.

Mindkét csapat lezárhatta volna a mérkőzést, legkésőbb a rendes játékidő hosszabbításában, ez azonban az egyenlítéstől óriási löketet kapó Argentínának sikerült. Labdaszerzés után a jobbon elrohanó Lautaro Martínez mértani pontos középre ívelésére Enzo Fernández érkezett a legjobbkor, s tökéletesen fejelt a kapuba – igaz, hevesen reklamáltak az egyiptomiak, mondván, a gólt megelőzően Alexis Mac Allister lerántotta Karim Hafezt, Mohamed Szalah pedig Julián Álvarez lábában esett el a tizenhatoson belül, de elmaradt a VAR-ozás – Argentína először nyert meg úgy világbajnoki mérkőzést (nem tizenegyespárbajban), hogy a szünetben még hátrányban volt.

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AZ ARGENTIN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), 1 Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország), 12 Géronimo Rulli (Olympique Marseille – Franciaország)

Védők: 6 Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), 25 Facundo Medina (Olympique Marseille – Franciaország), 26 Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), 4 Gonzalo Montiel (River Plate), 19 Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), 13 Cristian Romero (Tottenham Hotspur – Anglia), 2 Marcos Senesi (Tottenham Hotspur – Anglia), 3 Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon – Franciaország)

Középpályások: 8 Valentín Barco (Strasbourg – Franciaország), 7 Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), 24 Enzo Fernández (Chelsea FC – Anglia), 11 Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), 20 Alexis Mac Allister (Liverpool FC – Anglia), 14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), 5 Leandro Paredes (River Plate)

Támadók: 16 Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország), 9 Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), 15 Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), 21 José Manuel López (Palmeiras – Brazília), 22 Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), 10 Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), 18 Nico Paz (Como – Olaszország), 17 Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

AZ EGYIPTOMI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Mohamed el-Senavi (Al-Ahli SC), 16 El-Mahdi Szoliman (Zamalek), 23 Musztafa Sobeir (Al-Ahli SC), 26 Mohamed Ala (El-Guna)

Védők: 2 Jasszer Ibrahim (Al-Ahli SC), 3 Mohamed Hani (Al-Ahli SC), 4 Hosszam Abdelmagid (Zamalek), 5 Rami Rabia (Al-Ain – Arab Emírségek), 6 Mohamed Abdelmonem (Nice – Franciaország), 13 Ahmed el-Fatuh (Zamalek), 14 Hamdi Fathi (Al-Vakra – Katar), 15 Karim Hafez (Pyramids), 24 Tarek Ala (ZED)

Középpályások: 7 „Trézéguet” Mahmud Hasszan (Al-Ahli SC), 8 Emam Asur (Al-Ahli SC), 11 Musztafa Ziko (Pyramids), 12 Haisszem Hasszan (Real Oviedo – Spanyolország), 17 Mohanad Lasin (Pyramids), 18 „Donga” Nabil Emad (Al-Nadzsma – Szaúd Arábia), 19 Marvan Attia (Al-Ahli SC), 20 Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland – Dánia), 21 Mahmud Szaber (ZED), 25 „Zizo” Ahmed Szajed (Al-Ahli SC)

Támadók: 9 Hamza Abdelkarim (FC Barcelona – Spanyolország), 10 Mohamed Szalah (Liverpool FC – Anglia), 22 Omar Marmus (Manchester City – Anglia)

Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan