Nikitscher Tamás: A francia–spanyol lesz az előrehozott vb-döntő

Micsoda mérkőzés! Lapunk kíváncsi volt rá, hogy a korábban Spanyolországban is légióskodó magyarok közül ki miként várja a keddi világbajnoki elődöntőt, a Franciaország–Spanyolország csúcsrangadót.

Nikitscher Tamás, a 26 éves, kilencszeres válogatott középpályás 2025 januárjában szerződött Kecskemétről a spanyol első ligás Valladolidba, tizenhárom La Liga-mérkőzésen lépett pályára, egyszer pedig a második ligában. Hidi Patrik korábban tizenkét és fél évet húzott le Kispesten, 281 NB I-es bajnokin szerepelt a Honvédban, így (holtversenyben Bodonyi Bélával) a tizedik helyen áll a klub történetének legtöbb mérkőzésén pályára lépői között – a középpályás 2017–2018-ban játszott a Real Oviedóban, a spanyol második ligában 14 bajnokin futballozott.

Nikitscher Tamás

„A francia–spanyol meccs előrehozott döntőnek is beillik – mondta lapunknak Nikitscher Tamás, aki jelenleg a portugál élvonalbeli Rio Ave labdarúgója. – Az eddig látottak alapján a két legerősebb válogatott találkozik. A spanyol játékosok technikásak, kivételesen képzettek, szeretik, ha náluk van a labda, míg a franciák gyorsak, a támadósoruk félelmetesen erős. Bárki is jut tovább, a döntő favoritja lesz! Mindig külön figyelem a középpályásokat, érdekel, ki milyen megoldást választ kiélezett helyzetben – Rodri futballját kifejezetten kedvelem. A Manchester City játékosa jól köti össze a védelmet és a támadósort, nem véletlenül kapott Aranylabdát… Spanyolországi időszakomban tapasztaltam, odakint ragaszkodnak ahhoz a stílushoz, hogy a csapatok sokat birtokolják a labdát. Arra törekednek, hogy jobbnál jobb helyzetet teremtsenek maguknak, gyakorlatilag ziccerig játszanak. Meglátjuk, ki jut a döntőbe, remélem, a spanyolok!”

A jelenleg a Soroksárban futballozó, 35 éves Hidi Patrik is követi a világbajnokságot, s elmondta, spanyolországi légióskodása előtt is az ottani futballt kedvelte, nem meglepő módon Lamine Yamalék továbbjutásában reménykedik.

Hidi Patrik

„Ha valamelyik válogatott le tudja győzni Franciaországot, az a spanyol. Nagy kérdés, ki birtokolja többet a labdát, hiszen mindkét válogatott szereti a saját kezébe venni az irányítást. A franciák erősebbek, míg ellenfelük inkább a technikai tudásában bízhat. A spanyolok nem veszíthetnek labdát a pálya olyan területein, amelyekről a franciák gyors kontrát vezethetnek: hihetetlen sebességgel képesek elindulni az ellenfél kapuja felé. Mint középpályás, szeretem ezeket a csapatrészeket elemezni, figyelni: Aurélien Tchouaméni és Adrien Rabiot is erős, magas futballista, sokszor szerez labdát, míg a másik oldalon Pedri és Rodri technikai tudása veri a francia duóét. Érdekes, hogy a spanyolok nem játszanak klasszikus csatárral, Mikel Oyarzabal inkább középpályás, ezért is történhet meg, hogy a válogatottjuk jobbnál is jobb helyzetet akar teremteni: a csatár azonnal a góllövésre törekedne, a középpályás inkább ziccert akar kidolgozni. Azért fordulnak ehhez a lehetőséghez, mert tisztában vannak vele: így is nagy helyzetet tudnak teremteni. A sok passz, a rengeteg labdajáratás után az ellenfél fáradhat, lassabban reagálhat, így pedig az utolsó pillanatban is lecsaphatnak, ez történt a belgák elleni negyeddöntőben is. Bár a franciák keretét kicsivel erősebbnek érzem – főleg a világsztárokkal teletűzdelt támadósoruk miatt –, hiszem, hogy a spanyolok kiharcolják a döntőbe kerülést. Szakmailag a vébé egyik, ha nem a legérdekesebb meccse következik kedd este!”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

ELŐDÖNTŐ

21.00: Franciaország–Spanyolország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!