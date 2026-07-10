A brazil válogatottat is vendégül látta már Amerika legújabb edzőközpontja

A főbejárat

Jó példája az Egyesült Államok labdarúgásába áramló egyre nagyobb összegű befektetéseknek, hogy az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben szereplő New York Red Bulls 100 millió dollárból, azaz mintegy 31 milliárd forintból építtetett új edzőközpontot.

A „Nagy Alma” felhőkarcolóitól alig negyven kilométerre, egy csendes kisvárosban, Morristownban található komplexumot áprilisban már felavatták, de még csak az első és a tartalékcsapat költözött be a festékszagú létesítménybe, az utánpótlás-együttesek játékosai csak a világbajnokságot követően lelnek itt új otthonra.

Carlo Ancelotti több edzést tartott a brazil válogatottnak az edzőközpontban (Fotó: Imago)

A klub 1994-ben Empire Soccer Club néven alakult meg, majd 1996-ban, immár a New York/New Jersey MetroStarsként az MLS egyik alapító tagja lett. 2006-ban vásárolta fel a Red Bull és ekkor kapta mai elnevezését. Történelme során olyan klasszisok futballoztak itt, mint Lothar Matthäus vagy éppen Thierry Henry. Bajnoki címet még nem, alapszakaszt azonban már háromszor is nyert a csapat, amely hazai mérkőzéseit a New Jersey állambeli Harrisonban található, 25 ezer férőhelyes Sports Illustrated Stadionban játssza. A 2026-os idény alapszakaszának feléhez közelítve a Keleti főcsoport 15 csapatos mezőnyében az ötödik helyen áll, míg a harminc együttest felvonultató összesített rangsorban a tizenharmadik. Világklasszisok már voltak, bajnoki cím még nincs

A költözködéssel nem mindennapi okból kellett várniuk a klub fiataljainak: az Egyesült Államok legújabb profi labdarúgó-edzőközpontját a brazil válogatott szemelte ki: Carlo Ancelotti szövetségi kapitány gárdája a felkészülési időszak utolsó szakaszától a norvégokkal szembeni kieséséig itt készült.

Az edzőközponthoz megérkezve futurisztikus főépület tárul elénk. A háttérben jól látszanak a gondosan nyírt pályák, a környezet minden apró részlete olyan hatást kelt, mintha nem is a valóságban járnánk, hanem makulátlanul tiszta, számítógépes látványterven sétálnánk a főbejárat felé.

„A régi edzőközpont 2013-ban nyílt meg, és akkor tökéletesnek számított – mondta érdeklődésünkre Zachary Lahey, a klub szenior kommunikációs szakembere, miközben belépünk a hatalmas előcsarnokba – Csakhogy azóta rengeteget fejlődött a klub. Nőtt az akadémisták létszáma, bővült a szakmai stáb, megalakult a második csapat, egyre több ember dolgozott ugyanazon a helyen. Egyszerűen kinőttük.”

„Itt mindenkinek jut hely” – folytatja, és már az első percekben érezni, mire gondol. A folyosók szélesek, a közösségi terek tágasak, a nagy üvegfelületeknek köszönhetően természetes fény áramlik be. Az embernek az az érzése, hogy az épületet nem csupán a jelenlegi igényekre méretezték, hanem arra is, hogy tíz év múlva is kényelmesen kiszolgálja a klubot.

A földszinten a sajtóteremmel kezdjük a bejárást. Korábban a játékosbemutatók, a szerződéshosszabbítások vagy a mérkőzések előtti sajtótájékoztatók lebonyolítására ideiglenesen kellett helyet kialakítani. Most már külön erre a célra épített stúdió várja az újságírókat, professzionális kamerarendszerrel, állandó világítással és minden szükséges technikai háttérrel.

Néhány ajtóval arrébb már a videó­elemzők dolgozószobái következnek, mellettük kisebb tárgyalók, aztán egy hatalmas podcaststúdió külön videó­vágó-szobával, majd a kommunikációs stáb, az elemzők, az adminisztratív munkatársak és az edzői stáb irodahelyisége következik.

„A régi központban állandóan azt kerestük, hol tudunk még egy kis helyet találni. Most már senki sem panaszkodhat arra, hogy nem férünk el” – mondta nevetve vendéglátónk, akivel közben a videóelemzésekre és taktikai megbeszélésekre kialakított konferenciatermekbe nyitunk be. Minden helyiség letisztult, hipermodern, mégis otthonos. Nem a luxus a hangsúlyos, hanem a funkcionalitás.

Kerkez Milos és Tyler Adams a Bournemouthnál A New York Red Bulls a cégcsoport globális futballhálózatának észak-amerikai zászlóshajója. Amíg például a Salzburg elsősorban a fiatal európai tehetségek fejlesztésében, az RB Leipzig pedig a nemzetközi élmezőnyben versenyzésben tölt be kulcsszerepet, a New York feladata elsősorban az amerikai piac kiaknázása és az Egyesült Államok egyik legerősebb utánpótlásbázisának működtetése. A klub az elmúlt években egyre inkább a saját nevelésű játékosokra épített: akadémiájáról olyan labdarúgók kerültek Európába, mint például Tyler Adams, aki kontinensünkön először Lipcsében játszott, majd onnan jutott el a Leeds Uniteden át jelenlegi csapatához, a Bournemouthhoz. Fókuszban a saját nevelésű játékosok

Nem sokkal ezután egy medence partjához érünk, amely a rehabilitációs részlegben található. Majd miután Zachary Lahey dézsáról dézsára bemutatja, hol végzik a játékosok a jeges fürdőben a regenerálódásukat elősegítő hidegterápiát, átlépünk a gigantikus kondicsarnokba. Itt hosszú sorokban állnak az erőfejlesztő gépek, a futópadok és a kerékpárok, a funkcionális edzésnek pedig külön részleg jutott.

Miután megnézzük a hatalmas menzát és a társas- és videójátékokkal felszerelt közösségi teret, átérünk az utánpótláscsapatokhoz. Az óriási épületben az akadémistáknak is rengeteg hely jutott. Már a legkisebb, U10-es csapattól kezdve mindenkinek saját öltözőt alakítottak ki. Ezenkívül tantermek, videózásra alkalmas szobák is épültek, sőt, még egy tanulókonyha is, ahol az ifjú labdarúgók dietetikusok segítségével sajátíthatják el az egészséges táplálkozás alapjait, megtanulhatnak főzni, hogy később önállóan is tudatosan étkezzenek.

Bár a Red Bulls utánpótláscsapataiba sok tehetség érkezik az Egyesült Államok távoli vidékeiről is, senki sem lakik az akadémián. Azokat, akik nem otthonról vagy közelben élő rokonuktól járnak az edzésekre és a mérkőzésekre, befogadó családoknál helyezik el annak érdekében, hogy megfelelő környezetben nőhessenek fel.

Miután végigjártuk a 8212 négyzetméteres épületet belülről, kisétálunk a tetőteraszra. Innen tárul elénk igazán a 80 hektáros komplexum igazi mérete. Amerre néz az embere, zöldellő gyepet lát: összesen nyolc teljes méretű pálya áll rendelkezésre, ezek közül az egyik műfüves borítású, míg a másikhoz néhány száz fős befogadóképességű lelátót is építettek.

A pályák mellett fekete oszlopok sorakoznak.

„Ezek nem a világítást szolgálják, hanem a GPS-rendszer antennái” – mutatott rá vendéglátónk. A játékosok által az edzéseken viselt mellények az oszlopokon keresztül valós időben szolgáltatnak adatokat az erőnléti stábnak a játékosok futómennyiségéről, sebességéről és a különböző terhelési mutatóiról. Hiába, a modern futball egyik legfontosabb segédeszköze az adatelemzés.

A Red Bullsnál nem titkolják: az új központ nemcsak a mindennapi munkát szolgálja, hanem kulcsfontosságú a játékosok megszerzésében is.

„Ha egy környékünkön élő tehetség szeretné eldönteni, hogy hozzánk vagy pedig a New York City FC-be igazoljon-e, rengeteget számít az első benyomás. Amikor valaki belép ide, rögtön látja, milyen körülmények között dolgozhat. Ez óriási előny. Persze mindenkinek megvan a saját véleménye, de szerintem jelenleg ez Észak-Amerika legjobb edzőközpontja.”

Versenytársak akadnak az MLS-en belül, az azonban biztos, hogy a modern labdarúgásban a pályán kívül is egyre nagyobb a verseny. Ezen a téren a New York Red Bulls e beruházásnak köszönhetően biztosan nem marad le riválisaitól.