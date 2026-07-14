Az atlétika szupersztárjaival és magyar klasszisaival jön a 16. Gyulai Memorial

NEM ÁLL TÁVOL az igazságtól, ha egy olyan erős egynapos viadalra, mint amilyen a Gyulai István Memorial, a szeptemberi budapesti atlétikai világdöntő főpróbájaként tekintünk. A verseny szervezői arról is gondoskodtak, hogy a program is pontosan olyan sűrű, avagy pörgős legyen, mint amilyet a szabadtéri szezon végén debütáló új megméretésen is láthatunk majd.

Ha csak a délután fél hat és este fél nyolc közötti, két órán át tartó, tv-közvetítésre szánt „időablakra” gondolunk, 13 futószám lesz egymás után a Zsivotzky Gyula Atlétikai Központban. Azonban aki csak fél hatra „esik be” a 2023-as budapesti világbajnokság helyszínére, lemarad napjaink legsikeresebb magyar atlétájáról, Halász Bencéről. Ismerve olimpiai ezüstérmes, háromszoros vb-bronzérmes klasszisunk hazai pályához fűződő viszonyát, ennél nagyobb hibát nem is lehetne elkövetni!

Halász Bence, olimpiai ezüstérmes kalapácsvető Fotó: Árvai Károly Pályafutásom meghatározó élménye volt a tavalyi Gyulai Memorial. Nagyon sok erőt adott a hazai közönség, amit teljes mértékben sikerült átvinnem a dobásomba. Stabilan tudok versenyezni, az idei legjobbam 81.22 méter, szeretnék ellépni a 80-81 méter körüli eredményekről, mert ennél is több van bennem. A kvalitásaim és az elvégzett munka alapján összeállhat minden, amikor szükség lesz rá. Szeretnék nyerni, de nem lesz egyszerű.

Elég visszagondolni a 2025-ös eseményre, amikor 83.18 méteres dobásával feljött a magyar örökranglista harmadik helyére. Ezzel az óriási dobással még korunk legnagyobb zsenijét, az olimpiai és kétszeres világbajnok Ethan Katzberget is legyőzte, pályafutása során először! Az extravagáns, favágóra hajazó fizimiskájú klasszis kedden ismét a dobókörbe áll, kettejük párharca már délután négykor kezdetét veszi.

Fotó: Árvai Károly

Tavaly Halász Bence mellett kitűnő sprinterünk, Illovszky Dominik is győzni tudott 60 méteren, ketten együtt egy 2017 óta tartó hazai nyeretlenségi időszakot szakítottak meg az emlékversenyen. A 2010-es években négy magyar atléta volt képes nyerni a világklasszisok társaságában: Márton Anita 2017-ben súlylökésben, Baji Balázs 2016-ban 110 m gáton, Kővágó Zoltán 2011-ben, 2014-ben, 2016-ban és 2017-ben diszkoszvetésben diadalmaskodott, kalapácsvető olimpiai bajnokunk, Pars Krisztián pedig 2011 és 2014 között volt verhetetlen. A Gyulai Memorial történetében a 2011-es elsőtől az idei viadalig 241 olyan atléta szerepelt vagy szerepel, akik pályafutása során összesen 561 olimpiai vagy világbajnoki aranyérmet nyertek.

Nagyon nehéz egyet kiválasztani a megannyi izgalmasnak ígérkező szám közül, de a rúdugróknál Armand Duplantis neve garancia a magas szintre. A 110 m gát újdonsült világrekorderével, Ja’Kobe Tharppal szemben is nagy elvárásai lehetnek a közönségnek. A leggyorsabb magyar női sprinter, Takács Boglárka sem mindennapi lehetőség előtt áll, hiszen a jamaicai Elaine Thompson-Herah és a Saint Lucia-i Julien Alfred személyében két olimpiai bajnok segítheti őt a minél jobb eredmény eléréséhez. Ugyanez igaz Kozák Lucára és Tóth Annára is, utóbbi esetében még az is fennáll, hogy az egyik példaképe, Masai Russell ellen futhat 100 gáton.

Takács Boglárka, magyar csúcstartó sprinter Fotó: Árvai Károly Az idei szezonommal nem vagyok maximálisan elégedett, de még nagyon sok van hátra, az edzéseken jó eredményeket futok, bizakodom, hogy ez idővel a versenyeken is kijön. Sokat foglalkoztunk a rajtommal, a felgyorsulásommal – komplex futam a száz méter, még ha kívülről nem is tűnik annak. Miután sok Gold-versenyen jártam már, néhányszor a Gyémánt Ligában is, nem lepett meg a mezőny erőssége, jó lesz tapasztalatot szerezni. A Gyulai Memorial az idény legerősebb versenyei közé tartozik.

A „nagy finálé” Molnár Attiláé lehet, aki néhány napja Monacóban beugróként futva javította 44.47 másodpercre az országos csúcsát. Szintén ott lesz a 400 méteres mezőnyben a tehetséges Plisz Balázs és a nyáron eddig keveset látott Enyingi Patrik is. A dél-afrikai Zakithi Nene az idén már futott 44 másodpercen belül is, az olimpiai bronzérmes zambiai Muzala Samukonga és az amerikai váltóval kétszeres olimpiai bajnok Vernon Norwood is az erős ellenfelek közé tartozik.

Masai Russell futásában a világrekord is benne lehet Fotó: Árvai Károly Már a hétfői sajtótájékoztatón sem spóroltak a sztárokkal a Gyulai István Memorial szervezői, a Helia Hotelben megrendezett eseményen napjaink legjobb magyar atlétái mellett olimpiai és világbajnokok osztották meg a verseny előtti gondolataikat. Armand Duplantis minden alkalommal elmondja, hogy imád hazánkban versenyezni: először 2022-ben, még Székesfehérváron járt a Memorialon, majd 2023-ban nálunk nyert vb-aranyat, a tavalyi Memorialon 629 centis világcsúccsal győzött, amiért ő kapta meg a legjobb teljesítményért járó Spiriev Bozsidár-trófeát. Ez utóbbit szeretné most is megszerezni. „Jó ideje nem voltam ilyen éhes a sikerre, mint most. Ezúttal is szeretném hazavinni a trófeát, bár nagy, és nehezen fér el otthon, a feleségem talán nem örülne neki annyira, mint én” – jegyezte meg viccesen a néhány hete párjával, Desiré Inglanderrel összeházasodó ikon. A távolugrásban korábban már mindent megnyerő Miltiadisz Tentoglunak eddig nem jött össze a budapesti versenycsúcs, de idén ismét ráhajt a dél-afrikai Ruswahl Samaai 2017-ben elért 834 centijére. A női 100 méteres gátfutás olimpiai címvédője, az amerikai Masai Russell (képünkön Kozák Lucával és Tóth Annával) olyannyira meghatározó alakja a versenyszámának, hogy nem csupán minden idők második legjobb időeredménye az övé (12.14 mp), de minden idők tíz legerősebb idejéből ötöt ő jegyez. A világcsúcs (ami a nigériai Tobi Amusané a 2022-es eugene-i vb-ről, 12.12) megdöntésének lehetősége ezúttal is szóba került: Russell erről elmondta, tavaly ez még nyomasztotta, mostanra viszont elfogadta, hogy ez gyakran felvetődik vele kapcsolatban, de a kiegyensúlyozottságára ő is támaszkodhat.

16. GYULAI ISTVÁN MEMORIAL, A PROGRAM

16.00: kalapács, férfiak. 16.05: távol, nők. 16.30: rúd, férfiak. 16.40: rúd, nők. 17.20: magas, nők. 17.34: 400 m gát, férfiak. 17.43: 400 m gát, nők. 17.52: 200 m, nők. 18.00: 200 m, férfiak. 18.00: távol, férfiak. 18.05: súly, férfiak. 18.08: 1500 m, nők. 18.18: 3000 m, férfiak. 18.32: 100 m, férfiak. 18.40: 100 m, nők. 18.48: 1500 m, férfiak. 19.00: 100 m gát, nők. 19.09: 110 m gát, férfiak. 19.18: 800 m, férfiak. 19.27: 400 m, férfiak

