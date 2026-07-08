Nemzeti Sportrádió

Bajnokok Ligája, 2026–2027, selejtezők

2026.07.08. 13:26
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Fotó: AFP
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Bajnokok Ligája BL-selejtező ETO
A labdarúgó Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényének selejtezői. Magyarországot az ETO FC képviseli.

 

BL-SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
Első mérkőzések
Július 7.
Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC 1–0
Sabah (azeri)–TNS (walesi) 2–0
Ararat-Armenia (örmény)–FC Riga (lett) 2–0
Kauno Zalgiris (litván)–Drita (koszovói) 1–1
Lincoln (gibraltári)–Inter Escaldes (andorrai) 3–1
Vardar (északmacedón)–KuPS Kuopio (finn) 0–2
Floriana (máltai)–Shamrock Rovers (ír) 2–0
Tre Fiori (San Marinó-i)–Larne (északír) 0–1
Borac (boszniai)–Levszki Szófia (bolgár) 1–1
KÍ Klaksvík (feröeri)–Atert Bissen (luxemburgi) 2–1
Kauno Zalgiris (litván)–Drita (koszovói) 1–1
Július 8.
Flora Tallinn (észt)–Iberia Tbiliszi (grúz)
Vityebszk (fehérorosz)–U. Craiova (román)
Petrocub (moldovai)–Egnatia (albán)
Kairat Almati (kazah)–Szutjeszka (montenegrói)

Viszavágók
Július 14.–15.
Július 14., 19.00: ETO–Víkingur Reykjavík

BL-SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ
Első mérkőzések
Július 21–22.
Víkingur Reykjavík (izlandi)/ETO FC (magyar)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)
Mjällby (svéd)–Lincoln (gibraltári)/Inter Escaldes (andorrai)
Tre Fiori (San Marinó-i)/Larne (északír)–Crvena zvezda (szerb)
Sabah (azeri)/TNS (walesi)–Vardar (északmacedón)/KuPS (finn)
KÍ (feröeri)/Atert Bissen (luxemburgi)–Kauno Zalgiris (litván)/Drita (koszovói)
Aarhus GF (dán)–Lech Poznan (lengyel)
Ararat-Armenia (örmény)/FC Riga (lett)–Floriana (máltai)/Shamrock Rovers (ír)
Borac (boszniai)/Levszki Szófia (bolgár)–Vityebszk (fehérorosz)/U. Craiova (román)
Omonia (ciprusi)–Kairat Almati (kazah)/Szutjeszka (montenegrói)
Thun (svájci)–Dinamo Zagreb (horvát)
Flora Tallinn (észt)/Iberia Tbiliszi (grúz)–Slovan (szlovák)
Petrocub (moldovai)/Egnatia (albán)–Celje (szlován)
Nem bajnoki ág
Fenerbahce (török)–Górnik Zabrze (lengyel)
Sturm Graz (osztrák)–Hearts (skót)

Visszavágók
Jólius 28.–29.

 

A 2026–2027-ES BAJNOKOK LIGÁJA MENETRENDJE

SORSOLÁS

MÉRKŐZÉSEK

SELEJTEZŐ

 

 

1. forduló

június 16.

július 7–8., 14–15.

2. forduló

június 17.

július 21–22., 28–29.

3. forduló

július 20.

augusztus 4–5., 11.

Playoff

augusztus 3.

augusztus 18–19., 25–26.

LIGASZAKASZ (36 csapat)

 

 

1–8. forduló

augusztus 27.

szept. 8.–jan. 27.

KIESÉSES SZAKASZ

 

 

Playoff

később

február 16–17., 23–24.

Nyolcaddöntő

később

március 9–10., 16–17.

Negyeddöntő

később

április 6–7., 13–14.

Elődöntő

később

április 27–28., május 4–5.

Döntő

 

június 6., Madrid, Estadio Metropolitano

 

 

Bajnokok Ligája BL-selejtező ETO
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