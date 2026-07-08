Bajnokok Ligája, 2026–2027, selejtezők

BL-SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
Első mérkőzések
Július 7.
Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC 1–0
Sabah (azeri)–TNS (walesi) 2–0
Ararat-Armenia (örmény)–FC Riga (lett) 2–0
Kauno Zalgiris (litván)–Drita (koszovói) 1–1
Lincoln (gibraltári)–Inter Escaldes (andorrai) 3–1
Vardar (északmacedón)–KuPS Kuopio (finn) 0–2
Floriana (máltai)–Shamrock Rovers (ír) 2–0
Tre Fiori (San Marinó-i)–Larne (északír) 0–1
Borac (boszniai)–Levszki Szófia (bolgár) 1–1
KÍ Klaksvík (feröeri)–Atert Bissen (luxemburgi) 2–1
Kauno Zalgiris (litván)–Drita (koszovói) 1–1
Július 8.
Flora Tallinn (észt)–Iberia Tbiliszi (grúz)
Vityebszk (fehérorosz)–U. Craiova (román)
Petrocub (moldovai)–Egnatia (albán)
Kairat Almati (kazah)–Szutjeszka (montenegrói)
Viszavágók
Július 14.–15.
Július 14., 19.00: ETO–Víkingur Reykjavík
BL-SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ
Első mérkőzések
Július 21–22.
Víkingur Reykjavík (izlandi)/ETO FC (magyar)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)
Mjällby (svéd)–Lincoln (gibraltári)/Inter Escaldes (andorrai)
Tre Fiori (San Marinó-i)/Larne (északír)–Crvena zvezda (szerb)
Sabah (azeri)/TNS (walesi)–Vardar (északmacedón)/KuPS (finn)
KÍ (feröeri)/Atert Bissen (luxemburgi)–Kauno Zalgiris (litván)/Drita (koszovói)
Aarhus GF (dán)–Lech Poznan (lengyel)
Ararat-Armenia (örmény)/FC Riga (lett)–Floriana (máltai)/Shamrock Rovers (ír)
Borac (boszniai)/Levszki Szófia (bolgár)–Vityebszk (fehérorosz)/U. Craiova (román)
Omonia (ciprusi)–Kairat Almati (kazah)/Szutjeszka (montenegrói)
Thun (svájci)–Dinamo Zagreb (horvát)
Flora Tallinn (észt)/Iberia Tbiliszi (grúz)–Slovan (szlovák)
Petrocub (moldovai)/Egnatia (albán)–Celje (szlován)
Nem bajnoki ág
Fenerbahce (török)–Górnik Zabrze (lengyel)
Sturm Graz (osztrák)–Hearts (skót)
Visszavágók
Jólius 28.–29.
|A 2026–2027-ES BAJNOKOK LIGÁJA MENETRENDJE
SORSOLÁS
MÉRKŐZÉSEK
|SELEJTEZŐ
|1. forduló
június 16.
július 7–8., 14–15.
|2. forduló
június 17.
július 21–22., 28–29.
|3. forduló
július 20.
augusztus 4–5., 11.
|Playoff
augusztus 3.
augusztus 18–19., 25–26.
|LIGASZAKASZ (36 csapat)
|1–8. forduló
augusztus 27.
szept. 8.–jan. 27.
|KIESÉSES SZAKASZ
|Playoff
később
február 16–17., 23–24.
|Nyolcaddöntő
később
március 9–10., 16–17.
|Negyeddöntő
később
április 6–7., 13–14.
|Elődöntő
később
április 27–28., május 4–5.
|Döntő
június 6., Madrid, Estadio Metropolitano