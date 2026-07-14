Az öttusázóknál is feloldották az oroszokra vonatkozó korlátozást

A változás, amely a fehérorosz sportolókra vonatkozó hasonló, májusi döntést követi, az augusztus 3-án kezdődő isztambuli Európa-bajnokságon lép életbe – a UIPM hírlevele szerint.

A múlt héten a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) visszaállította az Orosz Olimpiai Bizottság tagságát a szervezetben, és javasolta a nemzetközi sportági szövetségeknek az orosz sportolókkal szembeni összes korlátozás feloldását.

Az ukrajnai háború következményeként az oroszok 2023 márciusa óta semleges színekben és csak egyéniben vehettek részt a UIPM versenyein.