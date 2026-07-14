Az öttusázóknál is feloldották az oroszokra vonatkozó korlátozást

A Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM) irányító testülete feloldotta az orosz versenyzőkre és csapatokra vonatkozó korlátozást, így az ország képviselői már a következő hónaptól teljes jogú tagként vehetnek részt a viadalokon.
A változás, amely a fehérorosz sportolókra vonatkozó hasonló, májusi döntést követi, az augusztus 3-án kezdődő isztambuli Európa-bajnokságon lép életbe – a UIPM hírlevele szerint.
A múlt héten a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) visszaállította az Orosz Olimpiai Bizottság tagságát a szervezetben, és javasolta a nemzetközi sportági szövetségeknek az orosz sportolókkal szembeni összes korlátozás feloldását.
Az ukrajnai háború következményeként az oroszok 2023 márciusa óta semleges színekben és csak egyéniben vehettek részt a UIPM versenyein.
Legfrissebb hírek
Szép Balázs finalista a budapesti öttusa-vk-döntőn
Egyéb egyéni
2026.06.27. 16:55
Ezek is érdekelhetik