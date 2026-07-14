Öt tanulság a Tour de France első hetéről

Intenzív napok után pihenhettek egyet végre a Tour de France versenyzői, kilenc versenynapot követően hétfőn nem kellett rajthoz állni. Az összetett első helyezettjét illető sárga trikót eddig három különböző kerékpáros viselhette, a Tourmalet hegyén a 6. szakaszon Tadej Pogacar kényelmes előnyt halmozott fel.

POGACARNAK NINCS ELLENFELE

A Montjuicon és a Tourmalet-n Pogacar megmutatta, ha elindul, senki más sem tudja tartani a tempóját. Különösen az utóbbi hegyen látszott, hogy Jonas Vingegaard mennyire hamar szakadt le róla, nem véletlen, hogy Lance Armstrong például napjaink legdominánsabb versenyzőjének nevezte a szlovént. És ha valaki, a hétszeres (de később mind a hét sikerétől megfosztott) Tour-győztes tudja, mit jelent a dominancia. Bukás és betegség persze bármikor közbejöhet, de a forma alapján úgy néz ki, csak a győzelem különbsége a kérdéses.

VINGEGAARD EGYELŐRE NEM TALÁLT FOGÁST

A barcelonai nagyrajt előtt még erőtől és önbizalomtól duzzadva nyilatkozott Vingegaard, mondván, azt érzi, jobb, mint valaha. A csapatidőfutamot valóban megnyerte a Visma, a dán kerékpáros pedig három év után ismét felvehette a sárga trikót, de a hegyekben – ahol a Tour eldől – egyelőre nem hozta zavarba Pogacart, ahogyan a Visma sem az UAE csapatát.

A KISBIKA NAGY SEGÍTSÉG

Ha már csapatok, az UAE-nél Pogacar legfőbb segítője a fiatal Isaac del Toro, aki tavaly majdnem megnyerte a Girót. A mexikói szinte bármelyik másik istállónál lehetne kapitány, azonban nem derogál neki ez a szerep, Pogacar pedig ezt olyan gáláns gesztussal hálálja meg, mint az átadott szakaszgyőzelem a második etapon. Négy éve a Visma Primoz Rogliccsal és Vingegaard-ral törte meg Pogacart, mostanra fordult a kocka.

KÉT DUDÁS EGY CSÁRDÁBAN

Amennyire működik az összhang az UAE-n belül, annyira látványosan felsült a Red Bull-Bora-Hansgrohe a kétkapitányos taktikájával. Remco Evenepoel ugyanis kifakadt Florian Lipowitzra: „a Katalán körön harminc kilométeren keresztül vezettem fel neki, most egy kilométert kértem, de nem kaptam meg” – bosszankodott a belga a német csapattársával kapcsolatban. Rövidesen tisztázták a felek a helyzetet, sőt egy közös videóval bizonyították, hogy a békülés tényleg megtörtént.

A ZÖLD TRIKÓÉRT MÉG NAGY HARC LEHET

Az idei Tour előtt a szervezők megreformálták a gyorsasági pontversenyt, hátrébb kerültek a részhajrák, és a mezőnyhajrás szakaszok megnyeréséért is több pont jár. Jelenleg Mads Pedersen vezet 268 ponttal, a Lidl-Trek mindent meg is tesz, hogy a dán kerékpáros maradjon zöldben, de Biniam Girmay (223) és Tim Merlier (213) sincs vészesen lemaradva, itt még várhatóak csaták.

A körverseny kedden az Aurillac és Le Lioran közötti etappal folytatódik, 3791 méteres szintkülönbséget kell majd leküzdenie a mezőnynek a 166.6 kilométeren.