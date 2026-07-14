„Megnyertem ezt a versenyt” – daganatos betegségéről vallott Kovács Ágnes

„Ma van a születésnapom. Azonban az élet úgy hozta, hogy időközben lett egy második is” – kezdte hétfő esti bejegyzését az olimpiai bajnok, aki szerint az elmúlt időszak valódi újjászületést jelentett számára.

Felidézte, hogy a 2024-es párizsi olimpia számára egészen más jelentést kapott.

„2024-ben képzeletben újra fejest ugrottam a mélyvízbe. Ez a küzdelem ezúttal más volt, mint az eddigiek, az egyetlen versenytársamat úgy hívták: rosszindulatú daganat, az aranyérem pedig maga az élet volt. Most már, ha csak óvatosan is, de ki merem mondani: sikerült megnyernem ezt a versenyt.”

Kovács elárulta, hogy kisebbik fia még másfél éves sem volt, amikor megkapta a diagnózist.

„Miután megkaptam a sokkoló diagnózist, 4-5 napig nem igazán tudtam aludni, és az egész világ szürke lett számomra. Nem tudtam, mi fog történni velem, nem tudtam, milyen a túlélési esélyem.”

Az olimpiai bajnok hangsúlyozta, ma már pontosan tudja, milyen fontos a korai felismerés.

„Ma már átlátom azt, mennyire fontos egy rosszindulatú daganat időben történő diagnosztizálása és kezelése, mert az idő az, ami ebben a helyzetben életet menthet. (...) A félelem az egyik legnagyobb gát ebben a harcban, viszont a halogatás napról napra rontja a gyógyulási esélyeket.”

Kovács Ágnes két műtéten és két izotópos kezelésen esett át. Elmondása szerint az ötnapos izolációval járó kezelések mentálisan is rendkívül megterhelőek voltak, ráadásul a sugárzás miatt két hétig távol kellett maradnia gyermekeitől.

A legmeghatározóbb pillanat azonban az volt, amikor egy vizsgálat után megtudta, hogy a betegség nem adott áttétet.

„Jött a hír: nincs áttét! Ez volt az a pillanat, amikor elkezdtek visszajönni a színek, azt éreztem, körülragyog a nap, és újra rám mosolyog az élet. (...) Itt már biztosan tudtam: meg fogok gyógyulni.”

Az egykori klasszis úszó azt is elárulta, hogy ezért tűnt el az elmúlt években a nyilvánosság elől.

„Boldogan mondhatom, hogy az idei év már tele van megújulással számomra, hiszen teljesen visszajött az energiám, és újra a régi vagyok. Illetve a régi már sosem leszek, mert a történtek után azt gondolom, egy kicsit bölcsebb, megfontoltabb, egy átalakult értékrenddel rendelkező, úgymond »frissített« verzióm tért vissza.”

Bejegyzése végén hangsúlyozta, történetét azért osztotta meg, hogy felhívja a figyelmet a szűrővizsgálatok és a kezelési előírások betartásának fontosságára.