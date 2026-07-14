Nemzeti Sportrádió

Először vezet amerikai játékvezető világbajnoki elődöntőt

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.07.14. 07:08
null
Ismail Elfath a legjobb négy között is munkában lesz (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Anglia Ismail Elfath vb-elődöntő Argentína játékvezető
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) nyilvánosságra hozta a szerdai Anglia–Argentína világbajnoki elődöntő játékvezetői küldését, az egyesült államokbeli Ismail Elfath fújja a sípot a mérkőzésen.

Arról már korábban beszámoltunk, hogy a salvadori Iván Barton kapta a Franciaország–Spanyolország elődöntőt, és a fináléért vívott második meccset is az észak- és közép-amerikai (CONCACAF) zónából érkezett játékvezető vezeti.

A mérkőzés játékvezetője az amerikai Ismail Elfath lesz, aki a Hollandia–Japán (2 –2) és Uruguay–Spanyolország (0–1) csoportmeccsek után a Brazília–Norvégia (1–2) nyolcaddöntőn fújta a sípot. A második világbajnokságán szereplő marokkói származású bíró négy éve a katari vb-n is ott volt, ahol a döntő negyedik játékvezetője volt. Ő lesz az első amerikai, aki világbajnoki elődöntőt vezet.

A 44 éves Elfath munkáját ezúttal is Corey Parker és Kyle Atkins segíti az oldalvonal mellett, míg a negyedik játékvezetői feladatkört az olasz Maurizio Mariani tölti be. A videósokat csak később jelöli ki a FIFA.

foci vb 2026 Anglia Ismail Elfath vb-elődöntő Argentína játékvezető
Legfrissebb hírek

Történelmi léptékben is kiemelkedő a franciák támadó hármasa

Foci vb 2026
42 perce

El Clásico Dallasban!; Bódog Tamásnál kóstolta először a pacalt Thomas Tuchel

E-újság
7 órája

Klasszikus – másképp – Bobory Balázs jegyzete

Foci vb 2026
8 órája

Truccpolitika – Malonyai Péter publicisztikája

Foci vb 2026
8 órája

Erling Haaland hazaérkezett, és vitt magával szuvenírt is…

Foci vb 2026
10 órája

Mbappé már most túlszárnyalta az előző vb-jét

Foci vb 2026
14 órája

Július 13., a világbajnokságok igazi születésnapja

Foci vb 2026
15 órája

Vb 2026: késik a norvég hősök gépe, később kezdődhet az ünneplés

Foci vb 2026
15 órája
Ezek is érdekelhetik