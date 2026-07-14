Először vezet amerikai játékvezető világbajnoki elődöntőt

Arról már korábban beszámoltunk, hogy a salvadori Iván Barton kapta a Franciaország–Spanyolország elődöntőt, és a fináléért vívott második meccset is az észak- és közép-amerikai (CONCACAF) zónából érkezett játékvezető vezeti.

A mérkőzés játékvezetője az amerikai Ismail Elfath lesz, aki a Hollandia–Japán (2 –2) és Uruguay–Spanyolország (0–1) csoportmeccsek után a Brazília–Norvégia (1–2) nyolcaddöntőn fújta a sípot. A második világbajnokságán szereplő marokkói származású bíró négy éve a katari vb-n is ott volt, ahol a döntő negyedik játékvezetője volt. Ő lesz az első amerikai, aki világbajnoki elődöntőt vezet.

A 44 éves Elfath munkáját ezúttal is Corey Parker és Kyle Atkins segíti az oldalvonal mellett, míg a negyedik játékvezetői feladatkört az olasz Maurizio Mariani tölti be. A videósokat csak később jelöli ki a FIFA.