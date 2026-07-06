Tilos lebecsülni a Víkingurt, de az ETO-nak kötelező a továbbjutás

Hosszú idő után tört meg a Víkingur Reykjavík veretlenségi sorozata. Az izlandi bajnok (a tavaszi-őszi lebonyolítás miatt több mint fél évvel az aranyérem átvétele után indulhat a BL-ben) úgy folytatta 2026-ot, ahogy 2025-öt abbahagyta: a bajnokságban megállíthatatlan, simán vezet a városi rivális KR Reykjavík előtt, múlt vasárnap a kupában szenvedte el második idénybeli vereségét, először februárban a Ligakupában verték meg. A fővárosi együttes tavaly bajnok lett, 2021-ben és 2023-ban is győzött, így újra stabil élcsapattá vált: összesen nyolcszor nyerte meg az izlandi első osztály küzdelmeit, kétszer a húszas (1920, 1924), az ETO-hoz hasonlóan kétszer a nyolcvanas (1981, 1982) és egyszer a kilencvenes (1991) években. Európai kalandjai közül egyértelműen a 2024–2025-ös a legkiemelkedőbb, a Bajnokok Ligája első selejtezőkörös kiesés után a Konferencia­liga bajnoki ágán bejutott a főtáblára, ahol hat meccsen nyolc pontot szerezve az európai tavaszt is megérte. Ráadásul a Panathinaikosz ellen még győzött is az első meccsen, de összesítésben búcsúzott a sorozattól. Tavaly két kört vett sikerrel a Kl-ben, de a januárban kinevezett Sölvi Ottesennek nem sikerült megismételnie a kiemelkedő szereplést, pedig a Bröndby ellen párharc első meccsét 3–0-ra megnyerte a Víkingur.

A bajnoki cím viszont ismét összejött, a Transfermarkt szerint a liga legértékesebb keretével. Jelenleg 4.8 millió euróra taksálja a játékoskeret értékét az oldal, az algériai Nadir Benbualiért és Vitális Milánért állítólag ilyen ajánlatokat kap az ETO. Ez természetesen csupán nagyságrend, a két klub, egyáltalán a két ország futballvalóságát hasonlítja össze, szakmailag nem sok támpontot jelent. Vb-résztvevője persze nem csak az ETO-nak van (ráadásul Nadir Benbuali az első mérkőzésen nem lesz bevethető a vb miatt), igazi sztárjátékos is tagja a Víkingurnak, a 86-szoros válogatott, 2016-ban Eb, 2018-ban világbajnoki résztvevő, hosszú éveket a Premier League-ben töltő Gylfi Sigurdsson. Tapasztalata rengeteget érhet a BL-ben, ráadásul továbbra is gólerős. A legértékesebb játékos egyben a leggólerősebb is, a 31 éves középcsatár, Elías Ómarsson. Gylfi Sigurdssonon kívül egyébként négyen kaptak még lehetőséget 2026-ban az izlandi válogatottban, Daníel Hafsteinsson, Helgi Gudjónsson, Karl Gunnarsson és Óskar Borgthórsson. A csapat átlag­életkora nem magas (26.56 év), jól vegyítik az idősebb és a 2000 után született futballistákat a keretben.

S most lássuk szakmai partnerünk, a Cube segítségével, milyen stílust képvisel Izland első számú klubja: Sölvi Ottesen az ETO-hoz hasonlóan 4–2–3–1-es alapfelállással labdabirtoklásra épülő játékot vár el. A védekező középpályásokon folyik át a labda leggyakrabban, Gylfi Sigurds­sonra és Elías Ómarssonra inkább a befejezéseknél kell figyelni. A szélsők rendkívül magasan helyezkednek, viszont a csapat a középen vezetett támadásokban erős, a széleken kevésbé próbálkozik. Jellemző kulcspasszai a tizenhatos sarkai közeléből érkező beadások, viszonylag sok ilyen átadással próbálkozik.

Bár még nem tudni, Efraín Juárezzel mennyire lesz hangsúlyos az ETO letámadása, Borbély Balázs utolsó idényében az NB I legjobb presszingje volt az ETO-é, hamarabb kezdte el a labda hajszolását a csapat, mint a Víkingur tavaly, azonban az izlandiak erre vonatkozó statisztikája nem sokkal marad el a győriekétől. Ennek következtében kifejezetten hajtós mérkőzésekre van kilátás, a két keret minőségi különbsége miatt meglepő lenne, ha nem a magyar bajnok birtokolná többet a labdát. Érdemes kiemelni, hogy a Víkingur nem azon klubok közé tartozik, amelyek hazai porondon uralják a játékot, Európában pedig fülüket-farkukat behúzva tíz emberrel a kapujuk elé vonulnak és kontraakciókra játszanak. Tavaly Sölvi Ottesennel a bajnokságban látható játékstílussal próbálkoztak a Konferencialigában is. Sok a bizonytalanság Efraín Juárez elképzeléseit illetően. Korábbi írásunkban már kiemeltük, hogy a szakmai alkalmazkodókészsége kiemelkedő, másfajta játék volt jellemző előző két klubjára, az Atlético Nacionalra és az UNAM Pumasra. Ez közben jó hír is, hiszen az ETO futballja biztosan nem romlott el Borbély Balázs távozásával, folytatása, kicsit a mexikói edző saját képére formálásával fenntarthatja az eredményes játékot. A két keret közti minőségbeli különbség még akkor is jelentős, ha Nadir Benbuali helyett Nfansu Njie kezd majd csatárposzton. Fontos, hogy a gambiai támadó ne csak a gyorsaságát kamatoztassa, hanem visszalépésekkel segítse az összjátékot is, hosszú labdák megtartásával és leosztásával. A bajnoki címet megszerző kezdőcsapat többé-kevésbé megmaradt, erősítések egyelőre nem érkeztek.

A magyar futball és az ETO további gazdasági és szakmai felemelkedése szempontjából is jelentős párharc lesz a Víkingur elleni, továbbjutás esetén mindössze egy párharcot kellene megnyernie ahhoz, hogy legalább a Konferencialiga főtáblájára jusson, míg kiesés esetén három akadályon kellene még túljutnia a Kl-ben. Ráadásul a következő BL-fordulóban a Hapoel Beér-Seva a hazai meccsét is Magyarországon játssza, ami óriási esélyt jelentene az ETO-nak a további meneteléshez. Nem szabad lebecsülni a reykjavíki bajnokcsapatot, hiszen stabil, kezdeményező az alapjátéka, rutinos játékosai kifejezetten jó képességűek, Európában pedig évről évre bizonyít.

Ezzel együtt nem kereshet kifogásokat az ETO: azt a csapatot, amely felülmúlta a Ferencvárost a magyar élvonalban, az izlandi bajnok nem állíthatja meg.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

1. MÉRKŐZÉS

Július 7., kedd

21.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC – élőben az NSO-n!

VISSZAVÁGÓ

Július 14., kedd

19.00: ETO FC–Víkingur Reykjavík (izlandi) – élőben az NSO-n!