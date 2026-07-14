Nemzeti Sportrádió

Női kézi El: Szabó Edina csapata vár a Vácra a selejtező 2. fordulójában

R. D. P.R. D. P.
2026.07.14. 11:52
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A váciak már megkezdték a felkészülést az új kiírásra (Fotó: Vác Női Kézilabda/Facebook)
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Kedden 11 órától Bécsben, az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) székházában kisorsolták a női Európa-liga selejtezőjének 2. fordulós párosításait. Ennek egyetlen magyar érdekeltje, a Vác a francia Saint-Amand-t kapta ellenfeléül.

A Vác a selejtező 2. fordulójában az első kalapból várta a keddi sorsolást, amelyen a Szabó Edina által irányított francia Saint-Amand-t kapta ellenfeléül a második kalapból. Az EHF ezúttal nem alkalmazott országvédelmet, így azonos nemzetbeli csapatok összecsapása is kialakulhatott, igaz, a Vác esetében erre nem volt lehetőség.

Az Afentáler Sárát, Janurik Kingát és Varga Emőkét foglalkoztató román CSM Corona Brasov a szerb ZRK Crvena zvezdával, Suba Sára és Farkas Johanna német csapata, a TuS Metzingen pedig a román SCM Ramnicu Valceával találkozik.

A 2026–2027-es Európa-liga-idényben 44 együttes indult. A címvédő Dijon, valamint további három csapat (a DVSC, a Thüringer HC Csíkos Lucával és Szabó Annával, valamint a dán Ikast) egyből a januárban rajtoló csoportkörbe jutott, nyolc klub pedig a selejtező 3. fordulójában kezdi meg szereplését.

A selejtező 2. fordulójának első mérkőzéseit október 3–4-én, a visszavágókat egy héttel később, október 10–11-én rendezik. A továbbjutók a novemberi 3. körbe kerülnek, ahol már az Esztergom is bekapcsolódik a sorozatba. Innen összesen 12 csapat jut be a csoportkörbe, amelyhez többek között a DVSC is csatlakozik.

 

 

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