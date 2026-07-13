Gambiai középpályással erősített az ETO FC – hivatalos

„Sziasztok, ETO-szurkolók! Modou Lamin Mass vagyok, Gambiából érkeztem. Wellingarában kezdtem futballozni, majd a Brikama Gidda, a Bombada, később pedig a nigériai Almasi Academy (az akadémiának nincs magyar vonatkozása, az almasi szó szuahéliül gyémántot jelent – a szerk.) játékosa voltam. Büszke vagyok rá, hogy az ETO-hoz tartozhatok, és nagyon várom pályafutásom új fejezetét. Hajrá, ETO!” – idézi a 19 esztendős futballista szavait a győri klub közleménye.

Mass a téli időszakban érkezett próbajátékra az ETO-hoz, teljesítményével pedig meggyőzte a klub szakmai vezetését. Március óta már a felnőttcsapattal készül, így az elmúlt hónapokban megismerhette a társakat, a szakmai stáb elvárásait és a klub mindennapjait is. A fiatal középpályás a nyári edzőtáborban is lehetőséget kapott a bizonyításra, és a Grazer AK elleni felkészülési mérkőzésen gólt is szerzett. Mostantól az ETO játékosaként folytathatja fejlődését, és dolgozhat azért, hogy hosszú távon is bizonyítson zöld-fehérben.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton FC Fehérvár), Keylor Navas (Costa Rica-i, UNAM Pumas – Mexikó), Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby – Svédország), Modou Lamin Marong (gambiai, Somorja – Szlovákia)

Távozók: Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC-kölcsön után szabadon igazolható), Senna Miangué (belga, szabadon igazolható), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Rajmund (Bröndby – Dánia, 1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (Celtic FC – Skócia)