De la Fuente: Elérkezett Yamal nagy napja a világbajnokságon

Kedd este a spanyol és a francia válogatott a 2024-es Európa-bajnokság és a 2025-ös Nemzetek Ligája után a világbajnokságon is elődöntőben néz egymással farkasszemet: előbbi összecsapást 2–1-re, utóbbit 5–4-re nyerte Luis de la Fuente csapata. Az ibériaiak szakvezetője a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón figyelmeztette a jelenlévőket, hiba volna az akkori eredményekből kiindulni – írja a Marca.

„Minden mérkőzés más. A franciák is levonták a maguk következtetéseit, mi is igyekszünk a számunkra kedvező helyzeteket hasznosítani, és tanulni a hibáinkból. Öt egyről öt négyre alakult a meccs – ez még egyszer nem történhet meg – mondta a legutóbbi találkozással kapcsolatban a szakember. – Alaposan tanulmányoztuk a játékukat, magunkat pedig jól ismerjük. Kivételes képességű játékosaik vannak, de nekünk is. A saját erősségeinket kell érvényesítenünk, és minimalizálnunk az övéiket.”

De la Fuente tréfásan reagált az ellenfél főnöke, Didier Deschamps kijelentésére, miszerint a mérkőzés favoritja Spanyolország.

„Nincs semmi értelme annak, hogy valakit esélyesnek kiáltsanak ki, számomra ez semmit nem jelent. Nem ez dönt majd. Két nagyszerű csapattal fogunk még megmérkőzni a tornán. Joaquín Caparrós jut az eszembe, aki azt mondta: amikor az ellenfél agyondicséri a csapatát, mindig azon gondolkodik, hogy egyáltalán kiállnak-e” – viccelődött a szakember.

A csapat összeállításával kapcsolatban a legutóbbi két meccset eldöntő Mikel Merinóról kérdezték az újságírók, illetve arról is szó esett, hogy Pedri vagy Fabián Ruiz kezébe kerül-e a karmesteri pálca.

„Nagyon szerencsés vagyok, mert huszonhat olyan játékosom van, akit bármikor nyugodt szívvel beállíthatok. Mit mondhatnék Mikelről vagy bárki másról? Nyugodt vagyok. Bárkire is voksolok, ritkán hibázom, mert nem tudok mellényúlni – fogalmazott a kapitány. – Hogy Pedri vagy Fabián játszik-e? Mindegyiküknek megvan a maga erőssége, azt kapjuk tőlük, amire szükségünk van. Együtt is tudnak játszani, ha kétségeim lesznek, mindkettőjüket pályára küldöm. ”

Az elődöntőben jön el Lamine Yamal nagy dobása? (Fotó: Getty Images)

De la Fuentét természetesen a „La Roja” legnagyobb sztárjával, Lamine Yamallal kapcsolatban is kérdezték.

„Maradjon nyugodt, és ne aggódjon, élvezze a játékot. Lamine nagy napja még nem jött el a világbajnokságon, remélem, kedden ez megtörténik. Vagy a döntőben, amennyiben továbbjutunk...”

Újságírói kérdésre a szövetségi kapitány azt is elárulta: nincs olyan nap, hogy ne gondolna a szüleire, illetve a fivérére, Óscarra, aki három éve hunyt el, s arról is beszélt, hogy a hit milyen fontos szerepet játszik az életében.

„Mindennap imádkozom. Nem azért, hogy nyerjünk, mert nem lenne sportszerű Istentől, ha az ellenfelet nem támogatná. Az Úrtól azt kérem, adjon egészséget” – mondta a 65 éves szakember.

A sajtótájékoztató másik főszereplője Lamine Yamal volt, a Barcelona ifjú csillaga elmondta: nem különösebben foglalkoztatja, hogy a hat eddigi világbajnoki meccsén mindössze egy gólt szerzett.

„Nem aggódom a gólok miatt, de tény, hogy az ilyen mérkőzéseken mindig különleges betalálni. Állok a kihívás elé – jelentette ki, s a játékát kritizálóknak is odaszúrt. – Nem érzek semmiféle nyomást. Azt mondják, nem vagyok a legjobb formámban, úgyhogy ne várjanak tőlem semmit... Mindig úgy játszom, ahogy tudok, mindig a legjobbamat igyekszem nyújtani, és mindent megteszek a csapatért. Ha mindent beleadsz, nem aggódsz. De kétségtelen, hogy ez az eddigi legfontosabb meccsünk, izgatottan várjuk. A támadósoruk ereje akár a hasznunkra is válhat. Biztos vagyok benne, hogy kedden jól fogunk játszani. Különleges nap lesz.”