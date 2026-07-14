Nemzeti Sportrádió

A röplabdázó Kiss Gréta visszatért Balatonfüredre

2026.07.14. 09:00
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Fotó: Facebook/Szent Benedek - Balatonfüred Röplabda Akadémia
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röplabda Balatonfüred Kiss Gréta
A válogatott Kiss Gréta visszatért Balatonfüredre, és az extraligás Szent Benedek RA röplabdacsapatában folytatja pályafutását.

A klub a honlapján a 28 éves szélső ütővel kapcsolatban kiemelte: a 2021–2022-es szezonban tagja volt a kupában ezüst-, a bajnokságban bronzérmes együttesnek, és akkor az Extraliga legjobb ütőjének is megválasztották.

Kiss Gréta – aki közel ötvenszer lépett pályára a válogatottban – Franciaországban és Németországban légióskodott, majd a legutóbbi idényt a Vasasnál kezdte, az idény felénél azonban az olasz A2-be igazolt, ahol együtt dolgozott Matteo Freschivel, a balatonfürediek új vezetőedzőjével.

 

röplabda Balatonfüred Kiss Gréta
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