Nemzeti Sportrádió

Deschamps elárulta, milyen állapotban van Mbappé a spanyolok elleni vb-elődöntő előtt

R. D. P.R. D. P.
2026.07.14. 09:00
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Didier Deschamps nem foglalkozik az elmúlt két év vereségeivel (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 sajtótájékoztató francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány Didier Deschamps
Didier Deschamps szerint látványos mérkőzésre van kilátás, amikor Franciaország kedden Dallasban Spanyolországgal csap össze a labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében.

A spanyolok jó emlékeket őrizhetnek a közelmúltból: a 2024-es Európa-bajnokság elődöntőjében legyőzték a franciákat, majd megnyerték a tornát, tavaly pedig egy kilencgólos Nemzetek Ligája-elődöntőben is felülmúlták a „kékeket”.

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Történelmi léptékben is kiemelkedő a franciák támadóhármasa

KEZDÉS: 21.00. Ha a franciák megnyerik a vb-t, az Olise, Dembélé, Mbappé trió túlszárnyalhatja az 1970-es, szinte utánozhatatlan brazil válogatottat.

„Mindez már a múlté – mondta sajtótájékoztatóján Didier Deschamps, aki 14 év után, a világbajnokság végén távozik a francia válogatott éléről. – Igaz, hogy korábban nyertek ellenünk, de most a holnapi mérkőzésre koncentrálok. Ez egy másik sorozat, és mi a döntőbe akarunk jutni.”

Ha Franciaország legyőzi Spanyolországot, harmadszor egymás után jut világbajnoki döntőbe – erre eddig csak Nyugat-Németország (1982, 1986, 1990) és Brazília (1994, 1998, 2002) volt képes.

Az 57 éves szakember Kylian Mbappé állapotára is kitért, akit a negyeddöntőben elővigyázatosságból lecserélt.

Kylian teljes mértékben készen áll az elődöntőre, százszázalékos.

Training France
Kylian Mbappé a hétfői edzés során (Fotó: Getty Images)

Deschamps játékosként 1998-ban világbajnoki címre vezette Franciaországot csapatkapitányként, szövetségi kapitányként pedig 2018-ban nyert vb-t, míg 2022-ben ezüstérmes lett Argentína mögött.

A francia szakvezető ugyanakkor úgy véli, Spanyolország számít esélyesnek.

„Hat mérkőzésen mindössze egy gólt kaptak. Tudjuk, hogy rendkívül látványos meccs lehet. Luis de la Fuente és én is tudjuk, hogyan kell védekezni, ugyanakkor mindkét csapat támadójátéka kiváló, ezért minden adott egy nagyszerű mérkőzéshez” – fogalmazott.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
21.00: Franciaország–Spanyolország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

foci vb 2026 sajtótájékoztató francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány Didier Deschamps
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