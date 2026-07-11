Nemzeti Sportrádió

NS-infó: a Real Madrid és a PSG egykori kapusa érkezhet az ETO FC-hez

MOHAI DOMINIKMOHAI DOMINIK
2026.07.11. 16:12
Keylor Navas háromszor nyert BL-t pályafutása során (Fotó: Getty Images)
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NB I ETO FC Keylor Navas UNAM Pumas
Lapunk információi szerint az Efraín Juárez vezetőedzővel kiváló viszonyt ápoló Real Madrid-legenda felvette a kapcsolatot a győriekkel, akik szorgosan keresik Nadir Benbuali pótlásának lehetőségét is.

HÁROMSZOROS BL-GYŐZTES az ETO FC-ben? Úgy tudjuk, van valóságalapja annak, hogy a Real Madriddal háromszor is Európa csúcsára érő, négy klubvilágbajnokságot, két spanyol bajnokságot, egy spanyol és két európai Szuperkupát nyerő kapuslegenda csatlakozzon a magyar bajnokhoz. Az ügy kulcsfigurája Efraín Juárez, aki egyidős a Paris Saint-Germainnel is tíz nagy trófeát begyűjtő 39 éves Keylor Navasszal. 

Az ETO mexikói vezetőedzőjével az UNAM Pumasnál dolgozott együtt a 126-szoros Costa Rica-i válogatott játékos 2025 és 2026 nyara között, s úgy tudjuk, olyannyira jó viszonyt ápolnak, hogy felvették a kapcsolatot az esetleges klubváltással kapcsolatban. 

A sérült Nadir Benbuali helyettesét is gőzerővel keresi a megújult, Sander Van Praet és Csordás Szabolcs-féle szakmai vezetés. Az előző másfél évet a Hammarbytól kölcsönben Dunaszerdahelyen töltő (38 tétmeccsen 14 gól és három gólpassz) 22 éves montenegrói szélső, Viktor Djukanovics, valamint a Nyíregyházán és Somorján is kipróbált húszéves gambiai középcsatár, Modou Lamin Marong is csatlakozhat az ETO-hoz a következő héten. Mindketten játszottak hazájuk valamelyik korosztályos válogatottjában.

Információink szerint a tavasszal a Videoton színeiben figyelemre méltóan futballozó (és a Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében az ETO ellen is bizonyító) 18 éves középpályás, Somogyi Ádám is a győriek kiszemeltjei közé tartozik. Székesfehérvárra a Honvédtól került kölcsönbe, az NB I-es címvédő és a visszatérő kispestiek között már zajlanak a tárgyalások a fiatal középpályás átigazolásáról.

Az ETO FC kedden hazai pályán fogadja a Bajnokok Ligája-selejtezőben a Víkingur Reykjavíkot, a párharc 1–0-s izlandi előnyről folytatódik. Továbbjutás esetén a zöld-fehérek az izraeli Hapoel Beer-Sevával találkoznának, ha kiesnek, a Konferencialiga második fordulójában folytatnák a feröeri KÍ és a luxemburgi Atert Bissen párharcának vesztesével.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérők: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton FC Fehérvár), Keylor Navas (Costa Rica-i, UNAM Pumas – Mexikó), Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby – Svédország), Modou Lamin Marong (gambiai, Somorja – Szlovákia)
Távozók: Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC-kölcsön után szabadon igazolható), Senna Miangué (belga, szabadon igazolható), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Rajmund (Bröndby – Dánia, 1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (Celtic FC – Skócia)

 

NB I ETO FC Keylor Navas UNAM Pumas
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