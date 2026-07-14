Lamine Yamal: A világ két legjobb csapatát akarta mindenki – megkapták

Olyan lesz, mint a klubfutball legnagyobb rangadója, az el Clásico, a Real Madrid és a Barcelona összecsapása, amelyet az egész világ vár. Csak ezúttal két válogatott feszül egymásnak: a 2018-ban világbajnok, 2022-ben vb-ezüstérmes Franciaország, illetve az Európa-bajnoki címvédő, immár 36 mérkőzés óta veretlen Spanyolország. Emitt Kylian Mbappé, amott Lamine Yamal, a franciákat a játékosként is vb-aranyérmes (1998) Didier Deschamps, a spanyolokat az utánpótlásból érkező, ragyogóan meccselő Luis de la Fuente irányítja. És akkor a többiekről még nem is beszéltünk…

Deschamps édesanyja a torna idején hunyt el, ezért hazautazott néhány napra, a tartalékosan felálló Norvégia elleni csoportmérkőzést nélküle nyerte meg csapata 4–1-re. Ennek kapcsán mondta azt a találkozót követően a Real Madridot erősítő Mbappé, hogy „belénk van kódolva az összetartás, történjék bármi, kiállunk a kapitányunkért”.

Az 57 éves szakvezető 2012 óta irányít, és az idei vb után távozik posztjáról, akárhogy is alakul a hátralévő néhány nap. Ebben a kevesebb mint másfél évtizedben félelmetes erejű válogatotta(ka)t alakított ki, meglehet, összejön neki sorozatban a harmadik vb-döntő.

„Hogy futballforradalmár vagyok-e? Nem tudom, elvégre nagyszerű játékosokkal könnyű együtt dolgozni. Az eredmények mindenesetre azt sugallják, hogy valamit azért jól csinálok” – idézte a France 24 Deschamps szavait.

És milyen jól dolgoznak a spanyolok is! Egyetlen gólt kaptak ezen a vb-n, a 2024-es Eb-menetelésük alkalmával a franciákat is megverték, akárcsak tavaly a Nemzetek Ligájában. Erre emlékeztetett Luis de la Fuente.

„Két elődöntőt is nyertünk ellenük. Minden tiszteletet megadunk nekik, mert ragyogó csapatot alkotnak, de úgy érezzük, mi bárkit legyőzhetünk, őket is” – fogalmazott a France 24 oldalon a La Roja kapitánya.

„A torna rajtja óta a világ két legjobb csapatának összecsapását akarta látni mindenki, hát most megkapták. Izgatottan várom!” – ezt pedig Lamine Yamal, a spanyol válogatott és a Barcelona 19 éves csillaga nyilatkozta az RTVE-nek a keddi elődöntőről, mi pedig csak annyit teszünk hozzá: akkor hát jöjjön, aminek jönnie kell!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

ELŐDÖNTŐ

21.00: Franciaország–Spanyolország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!