A végtelenül szomorú Nylandet a hibájából győztes gólt rúgó Bellingham is vigasztalta

„Igen, a kipattanó miatt… – indokolta könnyeit Örjan Nyland a norvég TV2-nek a hosszabbítás után 2–1-re elveszített negyeddöntő után. – Ez sokáig fájni fog. Mintha egy sziklát cipelnék.”

A felvetésre, hogy a – különösen a brazilok elleni nyolcaddöntőben bemutatott – bravúrjai nélkül Norvégia el sem érte volna a negyeddöntőt, Nyland így válaszolt: „Ebben a pillanatban nehéz azokra gondolnom. Bocsánatot kell kérnem a mostani meccs miatt, nagyon nehéz, éget belülről.”

Nyland mérkőzés utáni egyik nyilatkozata közben nem más ment oda hozzá néhány vigasztaló szóra, mint a két gólt szerző Jude Bellingham – ő csapott le arra a bizonyos kipattanóra is…

„Kedves gesztus volt a részéről. Jó néhány mérkőzésen játszottunk egymás ellen a spanyol bajnokságban, ismerjük egymást. Szép tőle, hogy időt szakított erre, jólesett” – mondta a legutóbbi három idényt a Sevillában töltő Nyland, aki összességében „egy álom megvalósulásaként” élte meg a világbajnoki szereplést.

„Örjannak semmi oka a bocsánatkérésre – ezt már csapattársa, Sander Berge mondta. – Az ő védései nélkül ma nem állnánk itt. Élő falként állta útját a lövéseknek, áradt belőle az önbizalom, mindannyiunkat megnyugtatott a jelenléte. Éveken keresztül sok kritikát kapott, és az, ahogyan reagált ezekre, ahogyan napról napra helytállt a hatalmas lelki teherrel járó kiélezett mérkőzéseken, példaértékű. Nagyon örültem neki.”