Videó: Enzo Fernández távoli bombája után Lautaro Martínez döntőbe fejelte Argentínát
A labdarúgó-világbajnokság második elődöntőjében hiába vezetett Anglia, Argentína a hajrában előbb Enzo Fernández hatalmas távoli góljával egyenlített, majd a rendes játékidő hosszabbításában Lautaro Martínez fejes góljával fordított, és bejutott a döntőbe. Mindkét gólpasszt Lionel Messi adta. Íme, a döntőt érő argentin gólok!
ENZO FERNÁNDEZ 22 MÉTERRŐL EGYENLÍTETT
LAUTARO MARTÍNEZ FEJESÉVEL DÖNTŐS ARGENTÍNA
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