Nemzeti Sportrádió

Videó: Enzo Fernández távoli bombája után Lautaro Martínez döntőbe fejelte Argentínát

B. A. P.B. A. P.
2026.07.15. 23:02
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Enzo Fernández 22 méterről lőtt nagy gólt (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Anglia videó gólvideó Argentína
A labdarúgó-világbajnokság második elődöntőjében hiába vezetett Anglia, Argentína a hajrában előbb Enzo Fernández hatalmas távoli góljával egyenlített, majd a rendes játékidő hosszabbításában Lautaro Martínez fejes góljával fordított, és bejutott a döntőbe. Mindkét gólpasszt Lionel Messi adta. Íme, a döntőt érő argentin gólok!

ENZO FERNÁNDEZ 22 MÉTERRŐL EGYENLÍTETT

LAUTARO MARTÍNEZ FEJESÉVEL DÖNTŐS ARGENTÍNA

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