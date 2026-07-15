Videó: Enzo Fernández távoli bombája után Lautaro Martínez döntőbe fejelte Argentínát

A labdarúgó-világbajnokság második elődöntőjében hiába vezetett Anglia, Argentína a hajrában előbb Enzo Fernández hatalmas távoli góljával egyenlített, majd a rendes játékidő hosszabbításában Lautaro Martínez fejes góljával fordított, és bejutott a döntőbe. Mindkét gólpasszt Lionel Messi adta. Íme, a döntőt érő argentin gólok!

ENZO FERNÁNDEZ 22 MÉTERRŐL EGYENLÍTETT LAUTARO MARTÍNEZ FEJESÉVEL DÖNTŐS ARGENTÍNA ONLINE, ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!