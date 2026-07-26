Máris megszületett az idény gólja az NB I-ben? – videó

A Vasas FC játékosa, Urblík József hatalmas góllal egyenlített az ETO FC ellen, amellyel Angyalföldön 1–1-re módosult az állás – a mérkőzés vége 2–2 lett a labdarúgó NB I 1. fordulójában. Mutatjuk videón a bombagólt.

URBLÍK JÓZSEF BOMBAGÓLJA VASAS FC–ETO FC 2–2 (0–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 3649 néző. Vezette: Csonka Bence

Gólszerző: Urblík J. (70.), Csóka D. (89.), ill. Gavrics (57. – 11-esből), Huszár M. (80.)

Kiállítva: Hej (29., Vasas)