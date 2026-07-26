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NB I: DVSC–Puskás Akadémia 0–2

Máris megszületett az idény gólja az NB I-ben? – videó

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.07.26. 17:50
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Urblík József bombagólt lőtt (Fotó: Kovács Péter)
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NB I Vasas Vasas FC gólvideó Urblík József
A Vasas FC játékosa, Urblík József hatalmas góllal egyenlített az ETO FC ellen, amellyel Angyalföldön 1–1-re módosult az állás – a mérkőzés vége 2–2 lett a labdarúgó NB I 1. fordulójában. Mutatjuk videón a bombagólt.

URBLÍK JÓZSEF BOMBAGÓLJA

VASAS FC–ETO FC 2–2 (0–0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 3649 néző. Vezette: Csonka Bence
Gólszerző: Urblík J. (70.), Csóka D. (89.), ill. Gavrics (57. – 11-esből), Huszár M. (80.)
Kiállítva: Hej (29., Vasas)

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Nagyot küzdött a Vasas, és emberhátrányban kétszer is egyenlített a bajnok ETO ellen

Volt itt minden: piros lap, tizenegyes, bombagól és szép fejes. Urblík József góllal ünnepelte a 100. NB I-es mérkőzését.

 

 

NB I Vasas Vasas FC gólvideó Urblík József
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