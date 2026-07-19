Négy gól a szünet előtt, hat találat a fordulás után a bronzmérkőzésen – videók
Az alábbi videós összeállításban a Franciaország–Anglia vb-bronzmeccs (4–6) góljait lehet megnézni. Declan Rice már a harmadik percben vezetéshez juttatta a „háromoroszlánosokat”, negyedóra múlva Ezri Konsa növelte az előnyt, majd még Bukayo Saka kétszer is betalált az első félidőben. A szünet után Kylian Mbappé duplázott, a kettő között Bradley Barcola szerzett gólt. Ezt követően Bukayo Saka tizenegyesből eljutott mesterhármasig, majd Ousmane Dembélé szépített, a végeredményt pedig Jude Bellingham állította be.
DECLAN RICE GÓLJA
EZRI KONSA GÓLJA
BUKAYO SAKA ELSŐ GÓLJA
BUKAYO SAKA MÁSODIK GÓLJA
KYLIAN MBAPPÉ ELSŐ GÓLJA
BRADLEY BARCOLA GÓLJA
KYLIAN MBAPPÉ MÁSODIK GÓLJA
BUKAYO SAKA HARMADIK, TIZENEGYESGÓLJA
OUSMANE DEMBÉLÉ GÓLJA
JUDE BELLINGHAM GÓLJA
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