Négy gól a szünet előtt, hat találat a fordulás után a bronzmérkőzésen – videók

Az alábbi videós összeállításban a Franciaország–Anglia vb-bronzmeccs (4–6) góljait lehet megnézni. Declan Rice már a harmadik percben vezetéshez juttatta a „háromoroszlánosokat”, negyedóra múlva Ezri Konsa növelte az előnyt, majd még Bukayo Saka kétszer is betalált az első félidőben. A szünet után Kylian Mbappé duplázott, a kettő között Bradley Barcola szerzett gólt. Ezt követően Bukayo Saka tizenegyesből eljutott mesterhármasig, majd Ousmane Dembélé szépített, a végeredményt pedig Jude Bellingham állította be.

DECLAN RICE GÓLJA EZRI KONSA GÓLJA BUKAYO SAKA ELSŐ GÓLJA BUKAYO SAKA MÁSODIK GÓLJA KYLIAN MBAPPÉ ELSŐ GÓLJA BRADLEY BARCOLA GÓLJA KYLIAN MBAPPÉ MÁSODIK GÓLJA BUKAYO SAKA HARMADIK, TIZENEGYESGÓLJA OUSMANE DEMBÉLÉ GÓLJA JUDE BELLINGHAM GÓLJA