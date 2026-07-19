Nemzeti Sportrádió

Négy gól a szünet előtt, hat találat a fordulás után a bronzmérkőzésen – videók

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.07.19. 01:15
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Jude Bellingham (balra) szerezte a bronzcsata utolsó, tizedik gólját (Fotó: Getty Images)
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Az alábbi videós összeállításban a Franciaország–Anglia vb-bronzmeccs (4–6) góljait lehet megnézni. Declan Rice már a harmadik percben vezetéshez juttatta a „háromoroszlánosokat”, negyedóra múlva Ezri Konsa növelte az előnyt, majd még Bukayo Saka kétszer is betalált az első félidőben. A szünet után Kylian Mbappé duplázott, a kettő között Bradley Barcola szerzett gólt. Ezt követően Bukayo Saka tizenegyesből eljutott mesterhármasig, majd Ousmane Dembélé szépített, a végeredményt pedig Jude Bellingham állította be.

DECLAN RICE GÓLJA

EZRI KONSA GÓLJA

BUKAYO SAKA ELSŐ GÓLJA

BUKAYO SAKA MÁSODIK GÓLJA

KYLIAN MBAPPÉ ELSŐ GÓLJA

BRADLEY BARCOLA GÓLJA

KYLIAN MBAPPÉ MÁSODIK GÓLJA

BUKAYO SAKA HARMADIK, TIZENEGYESGÓLJA

OUSMANE DEMBÉLÉ GÓLJA

JUDE BELLINGHAM GÓLJA

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