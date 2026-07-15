Nemzeti Sportrádió

Videó: gyönyörű támadás végén Gordon szerzett vezetést Angliának

B. A. P.B. A. P.
2026.07.15. 22:32
null
Anthony Gordon szerzett vezetést Anglia (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Anglia videó Anthony Gordon gólvideó Argentína
A labdarúgó-világbajnokság második elődöntőjében Anglia Anthony Gordon góljával szerzett vezetést Argentína ellen. Videón mutatjuk a gólt!

ONLINE, ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

 

foci vb 2026 Anglia videó Anthony Gordon gólvideó Argentína
Legfrissebb hírek

Harry Kane: Vér, verejték, izzadtság, könnyek, ebben minden benne volt

Foci vb 2026
3 perce

Mellékszál, de összejött azért egy francia–angol presztízscsata is a bronzért

Foci vb 2026
10 perce

„Esküszöm, ezt megálmodtam” – a könnyeivel küszködve beszélt a vb-döntőt érő góljáról Lautaro Martínez

Foci vb 2026
17 perce

Először lesz olyan vb-döntő, amelyet Európa és Dél-Amerika aktuális bajnoka vív

Foci vb 2026
34 perce

Messiék legyőzték az angolokat, Spanyolország–Argentína döntő lesz!

Foci vb 2026
44 perce

Szenzációs fordítás a címvédőtől Atlantában: Argentína a hajrában szerzett két gólt, Angliát legyőzve vb-döntős

Foci vb 2026
45 perce

Videó: Enzo Fernández távoli bombája után Lautaro Martínez döntőbe fejelte Argentínát

Foci vb 2026
47 perce

Már Argentína vezet: Lautaro Martínez!

Foci vb 2026
55 perce
Ezek is érdekelhetik