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Videó: gyönyörű támadás végén Gordon szerzett vezetést Angliának
B. A. P.
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2026.07.15. 22:32
Anthony Gordon szerzett vezetést Anglia (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026
Anglia
videó
Anthony Gordon
gólvideó
Argentína
A labdarúgó-világbajnokság második elődöntőjében Anglia Anthony Gordon góljával szerzett vezetést Argentína ellen. Videón mutatjuk a gólt!
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foci vb 2026
Anglia
videó
Anthony Gordon
gólvideó
Argentína
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