Ibrahima Konaté nem számít könnyű meccsre az angolok elleni bronzcsatában

Didier Deschamps utolsó mérkőzése lesz a francia válogatott kispadján a szombati, a tervekkel ellentétben nem sorozatban harmadik világbajnoki döntőjén irányítja a Mbappéékat, „csak” a bronzmeccs jutott az idén Franciaországnak, miután az elődöntőben kikaptak a spanyoloktól.

Ibrahima Konaté a mérkőzés előestéjén osztotta meg gondolatait, jelezve: „Valóban nem ez volt a cél” – idézi a franciát Gazette & Herald.

A nyáron Madridba igazoló belső védőt arról is kérdezték, hogyan tudják motiválni saját magukat. Konaté elmondta, hisz benne, hogy minden játékos jól akar játszani, és szívesen lép pályára francia mezben, bármilyen mérkőzésről legyen szó.

"Not one of us want to play this game for third place, but we don't have the choice." 😳



France's Ibrahima Konate on facing England in the World Cup third-place play-off match on Saturday. pic.twitter.com/jQPB7JD38s — Match of the Day (@BBCMOTD) July 17, 2026

Ugyanakkor hozzátette, egyetért az angolok kapitányával: „Olvastam a sajtóban, hogy Tuchel azt mondta, senki sem akar játszani ezen a meccsen. Nos, ez igaz is, tekintve a célunkat és a feladatunkat.”

„A döntőben akartunk pályára lépni, de még mindig Franciaországot képviseljük, és sok ember álma, hogy viselhesse ezt a mezt, és elénekelhesse a Marseillaise-t, ezért tiszteletben kell tartanunk a mezt, amit viselünk!” – folytatta Konaté.

Az exliverpooli védő hozzátette, nem számít könnyű mérkőzésre, kiemelte, szerinte nagyon jó angol csapattal találkoznak szombat este Miamiban.