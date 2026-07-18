Nemzeti Sportrádió

Ibrahima Konaté nem számít könnyű meccsre az angolok elleni bronzcsatában

K. T.K. T.
2026.07.18. 12:14
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Ibrhaima Konaté szerint kemény meccs lesz az angolok elleni (Fotó: Getty)
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foci vb 2026 Ibrahima Konaté Anglia Franciaország Thomas Tuchel Didier Deschamps
A francia válogatott védője egyetért Thomas Tuchellel, aki korábban arról beszélt, „senki sem akar” játszani a világbajnokság bronzmérkőzésén. Konaté szerint nem is lesz könnyű a mérkőzés.

Didier Deschamps utolsó mérkőzése lesz a francia válogatott kispadján a szombati, a tervekkel ellentétben nem sorozatban harmadik világbajnoki döntőjén irányítja a Mbappéékat, „csak” a bronzmeccs jutott az idén Franciaországnak, miután az elődöntőben kikaptak a spanyoloktól.

Ibrahima Konaté a mérkőzés előestéjén osztotta meg gondolatait, jelezve: „Valóban nem ez volt a cél” – idézi a franciát Gazette & Herald.

A nyáron Madridba igazoló belső védőt arról is kérdezték, hogyan tudják motiválni saját magukat. Konaté elmondta, hisz benne, hogy minden játékos jól akar játszani, és szívesen lép pályára francia mezben, bármilyen mérkőzésről legyen szó.

Ugyanakkor hozzátette, egyetért az angolok kapitányával: „Olvastam a sajtóban, hogy Tuchel azt mondta, senki sem akar játszani ezen a meccsen. Nos, ez igaz is, tekintve a célunkat és a feladatunkat.”

„A döntőben akartunk pályára lépni, de még mindig Franciaországot képviseljük, és sok ember álma, hogy viselhesse ezt a mezt, és elénekelhesse a Marseillaise-t, ezért tiszteletben kell tartanunk a mezt, amit viselünk!” – folytatta Konaté.

Az exliverpooli védő hozzátette, nem számít könnyű mérkőzésre, kiemelte, szerinte nagyon jó angol csapattal találkoznak szombat este Miamiban.

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foci vb 2026 Ibrahima Konaté Anglia Franciaország Thomas Tuchel Didier Deschamps
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