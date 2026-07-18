Thomas Tuchel: Ha valakit hibáztatni kell, hibáztassanak engem!

A német szakember a Franciaország elleni mai (szombati) világbajnoki bronzmérkőzés előtt tartott sajtótájékoztatót Miamiban, és beszélt többek között a rengeteg kritikáról, amit kapott, kaptak az elmúlt órákban. A bírálók között korábbi játékosok, szakértők is megszólaltak, s leginkább azt sérelmezték, hogy Anglia látványosan visszaállt a vezető gólja után az Argentína elleni elődöntőben, s később már képtelen volt változtatni.

A sajtótájékoztatón Thomas Tuchel elismerte, hogy csapata túl passzívvá vált a második félidőben, ezért próbált belenyúlni a találkozóba: „Úgy éreztem, megfordult a mérkőzés lendülete, és segítenem kellett a csapatnak – idézte a Sky Sports a szakvezetőt. – Az ösztöneimre, a tapasztalatomra és a versenyzői szellemiségemre hallgattam. A döntéseimet azért hoztam meg, hogy eredményesek legyünk. Sajnos nem jött be, és ezért természetesen vállalom a felelősséget, de magukat a döntéseket nem bántam meg.”

A szövetségi kapitány szerint a legnagyobb hiba az lett volna, ha tétlenül nézi, ahogy kicsúszik csapata kezéből a mérkőzés: „Akkor bánnám igazán, ha nem próbáltam volna segíteni. A döntéseket éles helyzetben, nagy nyomás alatt kell meghozni, és ezt vállalom.”

Amikor arról kérdezték, kit terhel a felelősség a kiesésért, egyértelmű választ adott: „Ha könnyebb úgy, hogy valaki vállalja a felelősséget, akkor én vállalom a felelősséget, nem jelent gondot. Ha valakit hibáztatni kell, akkor engem hibáztassanak! Én vagyok a szövetségi kapitány, ez is része a munkának, amire aláírsz. Nem akarok bűnbakot keresni, mert nincs egyetlen ember, akire mutogatni lehetne.”

Tuchel elmondta azt is, hogy a 4–4–2-es felállásban jelentős problémáik voltak, amelyeket később sem tudtak megfelelően orvosolni. Hozzátette, hogy szerinte a szakmai stábot és a játékosokat még jobban bántja a vereség, mint a kritikus megszólalókat: „Ez a mi fájdalmunk, az enyém, a stábé, a játékosoké. Ez a mi sebünk, amit magunkkal viszünk. Mi szenvedünk a legjobban miatta, de idővel túllépünk majd rajta. Tanulnunk kell belőle; még mindig van hátrányunk a legjobbakkal szemben, amit le kell dolgoznunk. Reagálnunk kell, és ez már holnaptól kezdődik. Ezen van a fókusz.”

A Franciaország–Anglia világbajnoki bronzmérkőzést ma (szombaton), magyar idő szerint 23 órakor rendezik meg Miamiban.