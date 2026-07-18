Jön a vigaszmeccs, amely senkinek sem nyújthat már vigasztalást

A legjobb eredményét érheti el világbajnokságon Anglia az 1966-os aranyérmen kívül, de senkit sem érdekel a harmadik hely. Pénteken a francia csapat és közvélemény hasonló álláspontját is megírtuk, a L’Équipe úgy fogalmazott, undorodnak a szombati összecsapástól, ám ettől függetlenül győzni szeretnének. Nos, Angliában (amikor épp nem a napokban zajló golfverseny kerül a középpontba) Thomas Tuchel taktikai baklövése, a jövőjét firtató kérdések és az öltözői pletykák uralják az újságok hasábjait, szinte figyelmen kívül hagyva, hogy Anglia története során harmadszor játszik a bronzért.

A BBC szerint a kulcsemberek rendkívül csalódottak, amiért ennyire hátravonta őket az edző 1–0-s előnyben. Állítólag elismerik, hogy természetes ösztön egy kicsit visszaállni, de a kapitány cseréi és tanácsai a végletekig fokozták ezt a hozzáállást. Több játékos is nehezményezi, hogy a hajrában miért nem próbált a csapat legalább a pálya bizonyos részein letámadni, hogy távolabb tartsa Argentínát Jordan Pickford kapujától. A bátorság elillant, túl korán hátrált meg az együttes. Thomas Tuchel szerint talán az angolok vérében nincs meg az, ami a spanyolokéban, argentinokéban, brazilokéban, hogy labdát kell szerezni és irányítani a mérkőzést, ami nagy probléma. A német edző a szombat kapcsán azt mondta, egyetlen olyan angol vagy francia játékos sincs, aki le akarná játszani ezt a meccset.

France vs England for Bronze. Who takes it? pic.twitter.com/61qwURDf6O — FOX Sports (@FOXSports) July 15, 2026

A francia sajtó az elmúlt napokban többféleképpen jellemezte az általában mindkét félnek nyűgöt jelentő összecsapást: a vigaszmeccs, amely senkinek sem nyújt vigasztalást, de még a hülyék meccse is elhangzott egy rádióadásban. A L’Équipe internetes kiadásának címoldalán már a francia élvonal, a Ligue 1 átigazolási híre volt olvasható, ettől függetlenül a FIFA nem törli el az összecsapást, hiszen a jegy- és reklámbevételek, ha nem is közelítik meg a döntőéit, így is hatalmas összegre rúgnak.

A világbajnokság éremtáblázatát tekintve Franciaország és Anglia számára sem tét nélküli az összecsapás. Eddig összesen húsz nemzet szerzett valamilyen érmet 1930 óta a tornán (ez a szám nem változik az idén), Franciaország hatnál, Anglia pedig csupán egynél jár. Bár a franciáknak két finálé után kell beérniük a „kisdöntővel”, egymás után arany-, ezüst- és bronzérmet szerezni presztízs­kérdés, emellett Kylian Mbappénak sem mindegy, hogy Lionel Messi még négy évig vb-gólrekorder-e vagy sem (az argentin huszonegynél, a francia sztár húsznál jár). Az 1998-as és 2018-as arany­érem mellett 2006-ban és 2022-ben ezüstérmet, 1958-ban és 1986-ban bronz­érmet szereztek a gallkakasosok, így az örökranglistán Argentínával holtversenyben, de kevesebb elsőségük miatt a címvédésre készülő Lionel Messiék mögött kezdték el ezt a vb-t a hatodik helyen. Argentína nem csak négy vb-címével, de hetedik érmével is beérheti a harmadik Olaszországot, Franciaország pedig Anglia szombati legyőzésével zárkózhat fel a sorozatban harmadik vb-jükről lemaradó olaszokra.

The match officials for @FIFAWorldCup Bronze Final have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026

Anglia azon nyolc nemzet közé tartozott a torna előtt, amelynek egy érmes helyezése volt csak, így az esetleges szombati sikerrel többeket is megelőzhet, hiszen Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország is vb-cím nélkül állt előtte két-két dobogóval, a közép-európai hármast ráadásul Spanyolország is mindenképp maga mögé utasítja vasárnap, hiszen 2010-ben már első lett, s ezúttal is biztos, hogy nem üres kézzel távozik. Akármilyen csalódottak a csapatok, elképzelhetetlen, hogy ha már le kell játszani a mérkőzést, nem tesznek meg mindent azért, hogy legalább bronz­éremmel beírják magukat nemzetük vb-történelmébe.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

BRONZMÉRKŐZÉS

23.00: Franciaország–Anglia, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!