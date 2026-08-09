Négyet vágott Kisvárdán, és a tabella élére ugrott az Újpest – fotókon a hatgólos meccs legjobb pillanatai

LABDARÚGÓ NB I

3. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–ÚJPEST FC 2–4 (1–2)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 2053 néző. Vezette: Hanyecz Bence

KISVÁRDA: Popovics – Osztrovka, Radmanovac, Chlumecky, Soltész D. – Mbock, Melnik (Bíró B., 77.) – Mesanovic (Matanovics, 54.), Herc (Nurijev, 77.), Ésik (Szikszai, a szünetben) – T. Balogun (Novothny, a szünetben). Vezetőedző: Supka Attila

ÚJPEST: Szappanos – Bodnár, Heitor (Joao Nunes, 84.), Stronati, Ujváry (Scharmer, 84.) – Maier (Fenyő, 84.), Ljuljics – Krajcsovics (Matko, 66.), Amenyido, Horváth Krisztofer – Vlijter (Mucsányi Miron, 66.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

Gólszerző: Herc (15.), Matanovic (85.), ill. Vlijter (5.), Heitor (32.), Amenyido (78.), Matko (90+2.)

Sárga lap: T. Balogun (34.), Soltész D. (55.)

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