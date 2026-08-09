Nemzeti Sportrádió

Négyet vágott Kisvárdán, és a tabella élére ugrott az Újpest – fotókon a hatgólos meccs legjobb pillanatai

B. A. P.B. A. P.
2026.08.09. 12:15
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Újpest NB I labdarúgó NB I galéria Kisvárda
A labdarúgó NB I 3. fordulójában az Újpest 4–2-re nyert a Kisvárda vendégeként. Mutatjuk a szombati találkozó legjobb képeit!

 

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fotó 2026.08.08.

Hat gól és újpesti győzelem Kisvárdán (Fotók: Czinege Melinda)

LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
KISVÁRDA MASTER GOOD–ÚJPEST FC 2–4 (1–2)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 2053 néző. Vezette: Hanyecz Bence
KISVÁRDA: Popovics – Osztrovka, Radmanovac, Chlumecky, Soltész D. – Mbock, Melnik (Bíró B., 77.) – Mesanovic (Matanovics, 54.), Herc (Nurijev, 77.), Ésik (Szikszai, a szünetben) – T. Balogun (Novothny, a szünetben). Vezetőedző: Supka Attila
ÚJPEST: Szappanos – Bodnár, Heitor (Joao Nunes, 84.), Stronati, Ujváry (Scharmer, 84.) – Maier (Fenyő, 84.), Ljuljics – Krajcsovics (Matko, 66.), Amenyido, Horváth Krisztofer – Vlijter (Mucsányi Miron, 66.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán
Gólszerző: Herc (15.), Matanovic (85.), ill. Vlijter (5.), Heitor (32.), Amenyido (78.), Matko (90+2.)
Sárga lap: T. Balogun (34.), Soltész D. (55.)

A találkozó élő, online közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni!

 

Újpest NB I labdarúgó NB I galéria Kisvárda
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