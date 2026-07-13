Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Brazíliában folytatja a zöld-fokiak balszélsője

2026.07.13. 10:24
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Jovane Cabral az argentinok elleni mérkőzés után (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Jovane Cabral Zöld-foki-szigetek Grémio
A brazil első osztályú országos bajnokságban szereplő Grémióhoz igazolt a Zöld-foki-szigetek válogatottjában szereplő huszonnyolc éve Jovane Cabral – adta hírül a Globoesporte.

A brazil országos első osztályú bajnokságban szereplő Grémio megszerezte a huszonnyolc éves zöld-foki szélsőt, Jovane Cabraltközölte hétfőn a Globoesporte. A Série A 16. helyén álló Porto Alegre-i klub ingyen szerződtette a labdarúgó-világbajnokságon két mérkőzésen szerephez jutó futballistát, aki legutóbb a portugál Estrela Amadorában  játszott, de pályafutása során megfordult a Sporting CP-ben, a Lazióban, a Salernitanában, valamint az Olympiakosz Pireuszban is. A játékos érkezését a Grémio–Cruzeiro (3–1) felkészülési mérkőzés után maga a „gaucho” csapat vezetőedzője, Luis Castro jelentette be, kontraktusa másfél évre szól.

 

foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Jovane Cabral Zöld-foki-szigetek Grémio
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