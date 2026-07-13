Vb 2026: Brazíliában folytatja a zöld-fokiak balszélsője

A brazil országos első osztályú bajnokságban szereplő Grémio megszerezte a huszonnyolc éves zöld-foki szélsőt, Jovane Cabralt – közölte hétfőn a Globoesporte. A Série A 16. helyén álló Porto Alegre-i klub ingyen szerződtette a labdarúgó-világbajnokságon két mérkőzésen szerephez jutó futballistát, aki legutóbb a portugál Estrela Amadorában játszott, de pályafutása során megfordult a Sporting CP-ben, a Lazióban, a Salernitanában, valamint az Olympiakosz Pireuszban is. A játékos érkezését a Grémio–Cruzeiro (3–1) felkészülési mérkőzés után maga a „gaucho” csapat vezetőedzője, Luis Castro jelentette be, kontraktusa másfél évre szól.