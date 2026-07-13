Gaál Zsóka a 2026-os magyar női sakkbajnok

Gaál Zsóka nyerte a magyar női sakkozók országos bajnokságát. A sportági szövetség honlapjának beszámolója szerint a tíz fővel megrendezett és vasárnap zárult ob-n a válogatott éljátékosa 7 pontot gyűjtött úgy, hogy a kilenc fordulóban egyszer kapott ki. Az utolsó körben a 6.5 ponttal másodikként végzett Terbe Juliannával ült asztalhoz, és Gaálnak már a döntetlen is elegendő volt a bajnoki címhez.

A harmadik helyet szintén 6.5 ponttal a válogatottban tavaly bemutatkozó, régóta Magyarországon élő Nomin-Erdene Davaademberel szerezte meg, aki Mongólia játékosaként ifjúsági világbajnok, emellett korosztályos Ázsia-bajnok is volt.

A 2025-ös országos bajnok Lázárné Vajda Szidónia 5 ponttal ezúttal az ötödik helyen zárt.

