Nemzeti Sportrádió

Gaál Zsóka a 2026-os magyar női sakkbajnok

2026.07.13. 11:57
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Gaál Zsóka (Fotó: Nemzeti Sport)
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sakk Nomin-Erdene Davaademberel női országos bajnokság Gaál Zsóka Terbe Julianna
A tizenkilenc éves Gaál Zsóka nemzetközi nagymester nyerte a női sakkozók 2026-os országos bajnokságát, az ezüstérmet Terbe Julianna, a bronzot Nomin-Erdene Davaademberel szerezte meg.

Gaál Zsóka nyerte a magyar női sakkozók országos bajnokságát. A sportági szövetség honlapjának beszámolója szerint a tíz fővel megrendezett és vasárnap zárult ob-n a válogatott éljátékosa 7 pontot gyűjtött úgy, hogy a kilenc fordulóban egyszer kapott ki. Az utolsó körben a 6.5 ponttal másodikként végzett Terbe Juliannával ült asztalhoz, és Gaálnak már a döntetlen is elegendő volt a bajnoki címhez.

A harmadik helyet szintén 6.5 ponttal a válogatottban tavaly bemutatkozó, régóta Magyarországon élő Nomin-Erdene Davaademberel szerezte meg, aki Mongólia játékosaként ifjúsági világbajnok, emellett korosztályos Ázsia-bajnok is volt.

A 2025-ös országos bajnok Lázárné Vajda Szidónia 5 ponttal ezúttal az ötödik helyen zárt.
 

 

sakk Nomin-Erdene Davaademberel női országos bajnokság Gaál Zsóka Terbe Julianna
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