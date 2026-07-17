Nemzeti Sportrádió

A Ghetto Kids már New Yorkban készül Shakirával közös fellépésére a vb-döntő félidei show-jában

2026.07.17. 17:46
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A vb-döntő félidei show-jának egyik sztárfellépője a torna hivatalos dalát is jegyző Shakira lesz, a kolumbiai szupersztárhoz pedig csatlakozik a Ghetto Kids nevet viselő táncos formáció is. Az ugandai Kampala nyomornegyedéből érkező afrikai gyerekek már nemzetközi hírnévre is szert tettek az elmúlt években. 2023-ban felléptek a PSG egyik hazai meccsének szünetében, és ugyanebben az évben részt vettek a Britain's Got Talent televíziós tehetségkutató műsorban, ahol egészen a döntőig jutottak. Idén az a megtiszteltetés érte a csapatot, hogy Shakira meghívta őket, vegyenek részt vele a vb-döntős műsorában. 

A gyerekek már New Yorkban tartózkodnak, készülnek Shakirával a műsorra, és a Times Square-en is feltűntek, ha már ott voltak, akkor táncra is perdültek a vb-dalra. 

 

 

 

 

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