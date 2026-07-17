Nemzeti Sportrádió

Antonelli vette át a vezetést Norris és Verstappen előtt a második spái edzésen

H. L.H. L.
2026.07.17. 18:00
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Antonelli volt a leggyorsabb a nyitó napon (Fotó: AFP)
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F1 Belga Nagydíj Formula–1 szabadedzés
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) volt a leggyorsabb a Formula–1-es Belga Nagydíj második edzésén. Az olaszt Lando Norris (McLaren) és Max Verstappen (Red Bull) követte, míg az első ötös sorát Lewis Hamilton (Ferrari) és Isack Hadjar (Red Bull) tette teljessé.

Meglepetésre a Red Bull és a Ferrari diktálta a tempót a spa-francorchamps-i nyitányon, míg a Mercedes a vártnál halványabban kezdett. A leggyorsabb a pályát különösen kedvelő, de előzetesen nehéz hétvégére számító Max Verstappen volt, a holland pilótát Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben a Ferrari kettőse követte, míg a negyedik Isack Hadjar lett. Az első ötöst Oscar Piastri tette teljessé, míg a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli hatodikként nyitott, ráadásul lemaradása a fél másodpercet is meghaladta.

Ilyen előzmények után az jelentette a második szabadedzés fő kérdését, hogy folytatódik-e a Red Bull és a Ferrari élen zajló csatája, illetve az, hogy a Mercedes is csatlakozik-e hozzájuk.

Délután már teljes volt a mezőny: Fernando Alonso is elfoglalta az Aston Martin ülését. A spanyol autóját Jak Crawford vezethette a nyitó tréningen. Emellett az is biztossá vált, hogy a címvédő Lando Norris mellett Lance Stroll és Isack Hadjar is rajtbüntetést kap. A kanadai pilótát a brithez hasonlóan 10 rajthellyel sorolják majd hátrébb motorelemcsere miatt, míg a francia a mezőny végéről lesz kénytelen elrugaszkodni vasárnap.

A nyitány végén hidraulikus hibát szenvedő Piastri autója nem készült el a második tréning elejére, az ausztrál ezért eleinte a garázsból volt kénytelen figyelni az eseményeket. Az élen Antonelli nyitott, és ő állt az időlista élén akkor is, amikor bő tíz perc után piros zászlóval megszakították az edzést. A kényszerszünet oka a pályára felverődő kavicsok voltak, amelyeket az egyik Red Bull hordott fel a nyomvonalra.

A rövid leállás jól jött a McLarennek, mert amellett, hogy sikerült megoldani a problémát, Piastri összességében kevesebb pályaidőt veszített. Antonelli a lágy gumis körök után is maradt az élen, csapattársa, Russell azonban nem igazán találta a tempót. Az olasz és a brit közé összesen hat versenyző fért be.

A második Norris lett a McLarennel, őt Verstappen és Hamilton követte, majd Hadjar, Piastri és Franco Colapinato sorakozott az első hét helyen. A nyolcadik Russellt eközben a jelentős fejlesztési csomaggal készülő Racing Bulls kettőse, Arvid Lindblad és Liam Lawson követte a top 10-ben. Az előző futamhétvégén győzelmet arató Leclerc pedig csak 11. lett, míg a sort az Aston Martin párosa zárta. Az edzés végére is jutott egy piros zászló: Pierre Gasly vágta falhoz az Alpine hátulját.

Folytatás szombaton 12 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.

BELGA NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes1:45.944átlag: 237.997 km/ó17 kör
2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:46.1340.190 mp h.18
3.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:46.4160.47221
4.Lewis HamiltonbritFerrari1:46.6910.74716
5.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:46.7140.77020
6.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:46.9260.98211
7.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:47.1471.20320
8.George RussellbritMercedes1:47.2291.28520
9.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:47.2941.35020
10.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:47.4341.49016
11.Charles LeclercmonacóiFerrari1:47.4681.52418
12.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:47.7921.84816
13.Gabriel BortoletobrazilAudi1:47.9522.00817
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:47.9582.01419
15.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:48.0192.07519
16.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:48.2562.31219
17.Nico HülkenbergnémetAudi1:48.3332.38916
18.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:48.9553.01115
19.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:49.1993.25518
20.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:49.5963.65220
21.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:51.1315.18717
22.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:51.4185.47419

 

71. BELGA NAGYDÍJ
JÚLIUS 17., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Verstappen 1:47.070
2. szabadedzés1. Antonelli 1:45.944
JÚLIUS 18., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚLIUS 19., VASÁRNAP
A verseny (44 kör, 308.052 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00

 

 

F1 Belga Nagydíj Formula–1 szabadedzés
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