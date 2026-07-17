Antonelli vette át a vezetést Norris és Verstappen előtt a második spái edzésen

Meglepetésre a Red Bull és a Ferrari diktálta a tempót a spa-francorchamps-i nyitányon, míg a Mercedes a vártnál halványabban kezdett. A leggyorsabb a pályát különösen kedvelő, de előzetesen nehéz hétvégére számító Max Verstappen volt, a holland pilótát Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben a Ferrari kettőse követte, míg a negyedik Isack Hadjar lett. Az első ötöst Oscar Piastri tette teljessé, míg a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli hatodikként nyitott, ráadásul lemaradása a fél másodpercet is meghaladta.

Ilyen előzmények után az jelentette a második szabadedzés fő kérdését, hogy folytatódik-e a Red Bull és a Ferrari élen zajló csatája, illetve az, hogy a Mercedes is csatlakozik-e hozzájuk.

Délután már teljes volt a mezőny: Fernando Alonso is elfoglalta az Aston Martin ülését. A spanyol autóját Jak Crawford vezethette a nyitó tréningen. Emellett az is biztossá vált, hogy a címvédő Lando Norris mellett Lance Stroll és Isack Hadjar is rajtbüntetést kap. A kanadai pilótát a brithez hasonlóan 10 rajthellyel sorolják majd hátrébb motorelemcsere miatt, míg a francia a mezőny végéről lesz kénytelen elrugaszkodni vasárnap.

A nyitány végén hidraulikus hibát szenvedő Piastri autója nem készült el a második tréning elejére, az ausztrál ezért eleinte a garázsból volt kénytelen figyelni az eseményeket. Az élen Antonelli nyitott, és ő állt az időlista élén akkor is, amikor bő tíz perc után piros zászlóval megszakították az edzést. A kényszerszünet oka a pályára felverődő kavicsok voltak, amelyeket az egyik Red Bull hordott fel a nyomvonalra.

A rövid leállás jól jött a McLarennek, mert amellett, hogy sikerült megoldani a problémát, Piastri összességében kevesebb pályaidőt veszített. Antonelli a lágy gumis körök után is maradt az élen, csapattársa, Russell azonban nem igazán találta a tempót. Az olasz és a brit közé összesen hat versenyző fért be.

A második Norris lett a McLarennel, őt Verstappen és Hamilton követte, majd Hadjar, Piastri és Franco Colapinato sorakozott az első hét helyen. A nyolcadik Russellt eközben a jelentős fejlesztési csomaggal készülő Racing Bulls kettőse, Arvid Lindblad és Liam Lawson követte a top 10-ben. Az előző futamhétvégén győzelmet arató Leclerc pedig csak 11. lett, míg a sort az Aston Martin párosa zárta. Az edzés végére is jutott egy piros zászló: Pierre Gasly vágta falhoz az Alpine hátulját.

Folytatás szombaton 12 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.

BELGA NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:45.944 átlag: 237.997 km/ó 17 kör 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:46.134 0.190 mp h. 18 3. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:46.416 0.472 21 4. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:46.691 0.747 16 5. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:46.714 0.770 20 6. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:46.926 0.982 11 7. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:47.147 1.203 20 8. George Russell brit Mercedes 1:47.229 1.285 20 9. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:47.294 1.350 20 10. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:47.434 1.490 16 11. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:47.468 1.524 18 12. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:47.792 1.848 16 13. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:47.952 2.008 17 14. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:47.958 2.014 19 15. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:48.019 2.075 19 16. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:48.256 2.312 19 17. Nico Hülkenberg német Audi 1:48.333 2.389 16 18. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:48.955 3.011 15 19. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:49.199 3.255 18 20. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:49.596 3.652 20 21. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:51.131 5.187 17 22. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:51.418 5.474 19