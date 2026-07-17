Antonelli vette át a vezetést Norris és Verstappen előtt a második spái edzésen
Meglepetésre a Red Bull és a Ferrari diktálta a tempót a spa-francorchamps-i nyitányon, míg a Mercedes a vártnál halványabban kezdett. A leggyorsabb a pályát különösen kedvelő, de előzetesen nehéz hétvégére számító Max Verstappen volt, a holland pilótát Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben a Ferrari kettőse követte, míg a negyedik Isack Hadjar lett. Az első ötöst Oscar Piastri tette teljessé, míg a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli hatodikként nyitott, ráadásul lemaradása a fél másodpercet is meghaladta.
Ilyen előzmények után az jelentette a második szabadedzés fő kérdését, hogy folytatódik-e a Red Bull és a Ferrari élen zajló csatája, illetve az, hogy a Mercedes is csatlakozik-e hozzájuk.
Délután már teljes volt a mezőny: Fernando Alonso is elfoglalta az Aston Martin ülését. A spanyol autóját Jak Crawford vezethette a nyitó tréningen. Emellett az is biztossá vált, hogy a címvédő Lando Norris mellett Lance Stroll és Isack Hadjar is rajtbüntetést kap. A kanadai pilótát a brithez hasonlóan 10 rajthellyel sorolják majd hátrébb motorelemcsere miatt, míg a francia a mezőny végéről lesz kénytelen elrugaszkodni vasárnap.
A nyitány végén hidraulikus hibát szenvedő Piastri autója nem készült el a második tréning elejére, az ausztrál ezért eleinte a garázsból volt kénytelen figyelni az eseményeket. Az élen Antonelli nyitott, és ő állt az időlista élén akkor is, amikor bő tíz perc után piros zászlóval megszakították az edzést. A kényszerszünet oka a pályára felverődő kavicsok voltak, amelyeket az egyik Red Bull hordott fel a nyomvonalra.
A rövid leállás jól jött a McLarennek, mert amellett, hogy sikerült megoldani a problémát, Piastri összességében kevesebb pályaidőt veszített. Antonelli a lágy gumis körök után is maradt az élen, csapattársa, Russell azonban nem igazán találta a tempót. Az olasz és a brit közé összesen hat versenyző fért be.
A második Norris lett a McLarennel, őt Verstappen és Hamilton követte, majd Hadjar, Piastri és Franco Colapinato sorakozott az első hét helyen. A nyolcadik Russellt eközben a jelentős fejlesztési csomaggal készülő Racing Bulls kettőse, Arvid Lindblad és Liam Lawson követte a top 10-ben. Az előző futamhétvégén győzelmet arató Leclerc pedig csak 11. lett, míg a sort az Aston Martin párosa zárta. Az edzés végére is jutott egy piros zászló: Pierre Gasly vágta falhoz az Alpine hátulját.
Folytatás szombaton 12 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.
BELGA NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:45.944
|átlag: 237.997 km/ó
|17 kör
|2.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:46.134
|0.190 mp h.
|18
|3.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:46.416
|0.472
|21
|4.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:46.691
|0.747
|16
|5.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:46.714
|0.770
|20
|6.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:46.926
|0.982
|11
|7.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:47.147
|1.203
|20
|8.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:47.229
|1.285
|20
|9.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:47.294
|1.350
|20
|10.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:47.434
|1.490
|16
|11.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:47.468
|1.524
|18
|12.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:47.792
|1.848
|16
|13.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1:47.952
|2.008
|17
|14.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:47.958
|2.014
|19
|15.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:48.019
|2.075
|19
|16.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:48.256
|2.312
|19
|17.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:48.333
|2.389
|16
|18.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:48.955
|3.011
|15
|19.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:49.199
|3.255
|18
|20.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:49.596
|3.652
|20
|21.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1:51.131
|5.187
|17
|22.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1:51.418
|5.474
|19
|71. BELGA NAGYDÍJ
|JÚLIUS 17., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Verstappen 1:47.070
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:45.944
|JÚLIUS 18., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚLIUS 19., VASÁRNAP
|A verseny (44 kör, 308.052 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00