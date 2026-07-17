Podgoricai nevelés érkezett a Csíkszeredához

Az FK Podgoricánál nevelkedő futballista légiósként játszott a bolgár FC Hebarnál is (25 bajnoki találkozón 3 gól), valamint hazája több korosztályos válogatottjában is. U21-es válogatottjában is pályára lépett.

Vukovics már az ausztriai edzőtáborozás idején csatlakozott új csapatához, és pályára lépett a Zbrojovka Brno (1–2), illetve az osztrák harmadosztályú USV Scheiblingkirchen-Warth (4–0) elleni felkészülési találkozókon, utóbbin gólt is szerzett. Ő a csíkszeredaiak hatodik igazolása ezen a nyáron négy anyaországi játékos (Szabó Alex, Czékus Ádám, Magyar Zsolt és Ódor Máté), valamint a Nagyváradról megszerzett Albert Stahl után.

Az FK hétfő délután Aradon, az újonc Corvinul ellen vívja első mérkőzését a román Superliga 2026–2027-es idényében.