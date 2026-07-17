Nemzeti Sportrádió

Podgoricai nevelés érkezett a Csíkszeredához

B. O. M.B. O. M.
2026.07.17. 17:45
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Dusan Vukovics
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román bajnokság FK Csíkszereda Dusan Vukovics
Montenegróból érkezett az FK Csíkszereda legfrissebb igazolása, a székelyföldi klub pénteken jelentette be Dusan Vukovics szerződtetését. A 22 éves támadó középpályás az FK Mladoszt Donja Goricától érkezett a piros-feketékhez, s az előző idényben 34 tétmérkőzésen tíz gólt szerzett.

Az FK Podgoricánál nevelkedő futballista légiósként játszott a bolgár FC Hebarnál is (25 bajnoki találkozón 3 gól), valamint hazája több korosztályos válogatottjában is. U21-es válogatottjában is pályára lépett.

Vukovics már az ausztriai edzőtáborozás idején csatlakozott új csapatához, és pályára lépett a Zbrojovka Brno (1–2), illetve az osztrák harmadosztályú USV Scheiblingkirchen-Warth (4–0) elleni felkészülési találkozókon, utóbbin gólt is szerzett. Ő a csíkszeredaiak hatodik igazolása ezen a nyáron négy anyaországi játékos (Szabó Alex, Czékus Ádám, Magyar Zsolt és Ódor Máté), valamint a Nagyváradról megszerzett Albert Stahl után.

Az FK hétfő délután Aradon, az újonc Corvinul ellen vívja első mérkőzését a román Superliga 2026–2027-es idényében.

 

román bajnokság FK Csíkszereda Dusan Vukovics
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