Cristiano Ronaldo: Nem hozok meggondolatlan döntéseket, majd a vb után megmondom, hogyan tovább

A győztes gólt szerző Goncalo Ramos: „Különleges nap ez a mai. Akik ismernek, tudják, hogy mindig számíthatnak rám. Ha a kispadról kell beállnom, onnan próbálom meg eldönteni a meccset. Lehetett látni a második félidőben, hogy megfogott minket a horvát felfogás, de aztán egyre összeszokottabbá váltunk. Sokat fejlődtünk a torna alatt, de még mindig talpon vagyunk.”

Roberto Martínez, Portugália szövetségi kapitánya: „Nagyon fájdalmas, kemény mérkőzés volt, Horvátországgal szemben sosem könnyű, de ahogy azt korábban is mondtam, számunkra csak ma kezdődött el a világbajnokság, így nem is érhetett ma véget. Nagyon büszkék vagyunk arra, amit ma elértünk, a spanyolok elleni mérkőzésre pedig majd visszatérünk, még van egy kis időnk addig.”

A csalódott Zlatko Dalic, horvát szövetségi kapitány így nyilatkozott: „Nem tudok most semmit sem mondani. Jobb csapat voltunk ma, több helyzetünk volt, ki is egyenlítettünk, aztán a VAR közbeszólt, póruljártunk. Nem tudtuk gólra váltani a legnagyobb lehetőségeinket, már a vezetés megszerzése után lezárhattuk volna a meccset. Nem érdemeltünk búcsút, főleg azután, amit a második félidőben csináltunk...”

Cristiano Ronaldo a győzelmet követően: „Nagyon nehéz meccs volt. Kontrolláltuk a játékot az első félidőben, aztán a szünet után mindez megváltozott. Szerencsére gyorsan rendeztük a sorokat, majd jött a lesgól és a tizenegyes, onnan már tudjátok...” – kezdte, majd Jotáról is beszélt – „Pontosan tudtuk, milyen dátumot írunk ma. Pontosan tudtuk. Magunkért, Portugáliáért, de főleg Diogóért nyertünk.”

„Ami Luka Modricot illeti, sok idényen át futballoztam vele, jó látni, hogy még mindig ilyen szintén játszik. A meccs után gratuláltam neki, és minden jót kívántam a továbbiakra” – mondta CR7, majd saját karrierjéről is beszélt, hiszen a horvátok elleni meccs előtti órákban úgy hírlett, bármi is lesz itt, vagy a vb-n, a torna után visszavonul a válogatottól: „Nem hozok meggondolatlan döntéseket. A világbajnokság után eldöntöm, mi legyen, de nem most.”