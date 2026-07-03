Alaba az osztrákok vb-kieséséről: Sok könny hullott az öltözőben…

A Real Madridtól távozó 34 éves védő elmondta, először még fel kell dolgoznia a keserű pillanatot, és ez minden bizonnyal eltart néhány napig.
„Ezután majd gondolkodom a jövőmön mind válogatott, mind pedig klubszinten. Eddig maximálisan a világbajnokságra összpontosítottam, ennek éltem” – nyilatkozott Alaba, aki pályafutása során először játszott vb-n, hiszen Ausztria 1998 óta nem volt érdekelt.
A kiváló játékos 117-szer szerepelt osztrák színekben és 15-ször volt eredményes.
A válogatott történetének legeredményesebbje, a 37 éves Marko Arnautovic ugyanakkor várhatóan nem fog többet szerepelni a nemzeti csapatban. Alaba elmondása szerint a csatárt mélyen megérintette a búcsú, bár maga az érintett ezt hivatalos formában még nem jelentette be.
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