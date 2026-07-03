Nemzeti Sportrádió

Alaba az osztrákok vb-kieséséről: Sok könny hullott az öltözőben…

2026.07.03. 12:52
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David Alaba (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 osztrák labdarúgó-válogatott David Alaba
A spanyoloktól elszenvedett 3–0-s vereség és világbajnoki kiesést követően David Alaba, az osztrák labdarúgó-válogatott csapatkapitánya elárulta: sok könny hullott az öltözőben.

A Real Madridtól távozó 34 éves védő elmondta, először még fel kell dolgoznia a keserű pillanatot, és ez minden bizonnyal eltart néhány napig.

„Ezután majd gondolkodom a jövőmön mind válogatott, mind pedig klubszinten. Eddig maximálisan a világbajnokságra összpontosítottam, ennek éltem” – nyilatkozott Alaba, aki pályafutása során először játszott vb-n, hiszen Ausztria 1998 óta nem volt érdekelt.

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Marc Cucurella két gólpasszt is kiosztott, avagy ezúttal nem Yamal volt a főszereplő az Eb-győztesnél.

A kiváló játékos 117-szer szerepelt osztrák színekben és 15-ször volt eredményes.

A válogatott történetének legeredményesebbje, a 37 éves Marko Arnautovic ugyanakkor várhatóan nem fog többet szerepelni a nemzeti csapatban. Alaba elmondása szerint a csatárt mélyen megérintette a búcsú, bár maga az érintett ezt hivatalos formában még nem jelentette be.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
SPANYOLORSZÁG–AUSZTRIA 3–0 (1–0)

foci vb 2026 osztrák labdarúgó-válogatott David Alaba
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