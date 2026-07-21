Itt a lista: Mbappé, Ferran Torres, Haaland, Messi – ők is versenyben vannak a vb legszebb góljáért (videó)

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A LEGSZEBB GÓL CÍMÉÉRT ZAJLÓ VERSENY JELÖLTJEI

(HYUNDAI GOAL OF THE TOURNAMENT)

Elijah Just (Új-Zéland – Irán ellen)

Kylian Mbappé (Franciaország – Szenegál ellen)

Lionel Messi (Argentína – Algéria ellen)

Wilson Isidor (Haiti – Marokkó ellen)

Kerim Alajbegovic (Bosznia-Hercegovina – Katar ellen)

Maeda Daizen (Japán – Svédország ellen)

Eldor Somurodov (Üzbegisztán – a Kongói DK ellen)

– a csoportkör legszebb góljának választották

Sidny Lopes Cabral (Zöld-foki-szigetek – Argentína ellen)

– a kieséses szakasz első fordulójának legszebb góljává választották

Erling Haaland (Norvégia – Brazília ellen)

– a nyolcaddöntő legszebb góljának választották

Julián Álvarez (Argentína – Svájc ellen)

– a negyeddöntő/elődöntő legszebb góljának választották

Jude Bellingham (Anglia – Franciaország ellen)

Ferran Torres (Spanyolország – Argentína ellen)