Nemzeti Sportrádió

Itt a lista: Mbappé, Ferran Torres, Haaland, Messi – ők is versenyben vannak a vb legszebb góljáért (videó)

K. Zs.K. Zs.
2026.07.21. 08:27
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Balról: Kylian Mbappé, Ferran Torres, Erling Haaland, Lionel Messi (Fotók: Getty Images)
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A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) kiválasztotta és közönségszavazásra bocsátotta azt a tizenkét gólt, amelyek közül kikerül az idei labdarúgó-világbajnokság legszebb gólja. A csoportkört hét, a kieséses szakaszt öt gól képviseli a listán – természetesen nem hiányzik róla a torna legfontosabb gólja sem, az, amelyikkel Ferran Torres eldöntötte a Spanyolország–Argentína finálét.

Szavazni július 27-ig lehet, ide kattintva!

A LEGSZEBB GÓL CÍMÉÉRT ZAJLÓ VERSENY JELÖLTJEI 
(HYUNDAI GOAL OF THE TOURNAMENT)
Elijah Just (Új-Zéland – Irán ellen)
Kylian Mbappé (Franciaország – Szenegál ellen)
Lionel Messi (Argentína – Algéria ellen)
Wilson Isidor (Haiti – Marokkó ellen)
Kerim Alajbegovic (Bosznia-Hercegovina – Katar ellen)
Maeda Daizen (Japán – Svédország ellen)
Eldor Somurodov (Üzbegisztán – a Kongói DK ellen)
– a csoportkör legszebb góljának választották
Sidny Lopes Cabral (Zöld-foki-szigetek – Argentína ellen)
– a kieséses szakasz első fordulójának legszebb góljává választották
Erling Haaland (Norvégia – Brazília ellen)
– a nyolcaddöntő legszebb góljának választották
Julián Álvarez (Argentína – Svájc ellen)
– a negyeddöntő/elődöntő legszebb góljának választották
Jude Bellingham (Anglia – Franciaország ellen)
Ferran Torres (Spanyolország – Argentína ellen)

 

 

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