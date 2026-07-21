Itt a lista: Mbappé, Ferran Torres, Haaland, Messi – ők is versenyben vannak a vb legszebb góljáért (videó)
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A LEGSZEBB GÓL CÍMÉÉRT ZAJLÓ VERSENY JELÖLTJEI
(HYUNDAI GOAL OF THE TOURNAMENT)
Elijah Just (Új-Zéland – Irán ellen)
Kylian Mbappé (Franciaország – Szenegál ellen)
Lionel Messi (Argentína – Algéria ellen)
Wilson Isidor (Haiti – Marokkó ellen)
Kerim Alajbegovic (Bosznia-Hercegovina – Katar ellen)
Maeda Daizen (Japán – Svédország ellen)
Eldor Somurodov (Üzbegisztán – a Kongói DK ellen)
– a csoportkör legszebb góljának választották
Sidny Lopes Cabral (Zöld-foki-szigetek – Argentína ellen)
– a kieséses szakasz első fordulójának legszebb góljává választották
Erling Haaland (Norvégia – Brazília ellen)
– a nyolcaddöntő legszebb góljának választották
Julián Álvarez (Argentína – Svájc ellen)
– a negyeddöntő/elődöntő legszebb góljának választották
Jude Bellingham (Anglia – Franciaország ellen)
Ferran Torres (Spanyolország – Argentína ellen)