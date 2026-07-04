Nemzeti Sportrádió

A nyolcaddöntő előtt Franciaország a korábbinál is nagyobb favorit az Optánál

2026.07.04. 13:43
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foci vb 2026 francia labdarúgó-válogatott Opta
A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe a korábbinál is nagyobb esélyt ad a francia futballválogatottnak a világbajnokság megnyerésére.

A nyolcaddöntős rajt előtt közzétett elemzés szerint a franciáknak 28.89 százalék az esélyük a végső győzelemre, a csoportkörös zárás után ennek valószínűsége 18,66 százalék volt, bár már akkor is a franciák számítottak a fő favoritnak.

A 16 csapatosra szűkült mezőnyben a címvédő Argentína vb-elsőségét 16.32, az Európa-bajnok Spanyolországét pedig 12.96 százalékban adja meg a komputer. A tíz legvalószínűbb győztes között szerepel még Brazília (9.11 százalék), Anglia (8.14), Portugália (5), Kolumbia (3.38), Marokkó (3.21), Norvégia (2.86) és Mexikó (2.68).

A vb kezdete előtt az Opta még Spanyolországot tartotta a fő esélyesnek, a csoportkör második fordulója után pedig Argentína volt az első számú jelölt a világbajnoki címre.

foci vb 2026 francia labdarúgó-válogatott Opta
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