A nyolcaddöntő előtt Franciaország a korábbinál is nagyobb favorit az Optánál

A nyolcaddöntős rajt előtt közzétett elemzés szerint a franciáknak 28.89 százalék az esélyük a végső győzelemre, a csoportkörös zárás után ennek valószínűsége 18,66 százalék volt, bár már akkor is a franciák számítottak a fő favoritnak.

A 16 csapatosra szűkült mezőnyben a címvédő Argentína vb-elsőségét 16.32, az Európa-bajnok Spanyolországét pedig 12.96 százalékban adja meg a komputer. A tíz legvalószínűbb győztes között szerepel még Brazília (9.11 százalék), Anglia (8.14), Portugália (5), Kolumbia (3.38), Marokkó (3.21), Norvégia (2.86) és Mexikó (2.68).

A vb kezdete előtt az Opta még Spanyolországot tartotta a fő esélyesnek, a csoportkör második fordulója után pedig Argentína volt az első számú jelölt a világbajnoki címre.