Fizetésképtelenné nyilvánítási eljárás indult a kolozsvári CFR ellen

A fizetésképtelenné nyilvánítási eljárást a román első osztályú labdarúgó-bajnokságban, a Superligában szereplő klub kezdeményezte.

„Határozott szándékunk (...), hogy a fenntarthatóságot célzó újraszervezési tervet nyújtsunk be, amely lehetővé teszi mind a sporttevékenység folytatását, mind pedig a hitelezőkkel szembeni kötelezettségek teljesítését” – idézi a bukaresti hírügynökség a klub közleményét.

Ioan Varga, a klub többségi tulajdonosa a közelmúltban bejelentette, hogy csak a jelenlegi idény végéig hajlandó költeni a csapatra, s meg kíván válni az egyesületet működtető cégben birtokolt részvénycsomagjától.

A Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA 2025-ös árbevétele 30.6 millió lej (mintegy 2.1 milliárd forint) volt, s 30.9 millió lej (mintegy 2.2 milliárd forint) veszteséggel zárta az évet, miközben az adósságállománya 182.254 millió lejre (mintegy 13 milliárd forint) nőtt.

A nyolcszoros román bajnok CFR pénzügyi problémáihoz hozzájárult, hogy a 2022–2023-as idény óta nem sikerült eljutnia az európai kupák főtáblájára. Idén a Konferencialiga 3. selejtezőkörében a norvég Tromsö kettős győzelemmel, 7–1-es összesítéssel búcsúztatta. A 16 csapatos Superligában négy fordulót követően a 13. helyen áll három ponttal.