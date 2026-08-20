Fapaderborn: hogyan igazol a Bundesliga egyik legszegényebb csapata? 

„A Paderbornnak semmi esélye az élvonalban maradásra. A fiatal játékosokkal minden rendben van, de szerintem már elkezdhetnek tervezni a másodosztályra. Mindig figyelembe kell venni a feljutott csapatokat a potenciális kiesőjelöltek között, de most a Paderbornnak egyszerűen nincs akkora potenciálja, hogy reális esélye legyen a bennmaradásra” – jósolt a futballzseni Mario Basler a podcastjében.

Annyi milliárd euró elfolyt már a szemünk előtt (sajnos csak virtuálisan) ezen a nyáron, hogy itt az ideje rálesni a legkisebbekre is: a Bundesliga leggyengébb játékoskeretével és egyik legkisebb költségvetésével kétségkívül a PADERBORN bír. Tényleg ki kell esniük?

PATERNOSZTER

Nem sokan ismerték a klubot Németországon kívül, amíg 2014-ben fel nem jutottak a Bundesligába, és egy rövid időre még vezették is a tabellát. Első szezonjuk végén kiestek, aztán hiába ült a kispadon a még Baslernél is nagyobb futballkirály, Stefan Effenberg, kipottyantak a harmadosztályba – és onnan is kiestek, de miután az 1860 München nem kapott engedélyt az indulásra, megmenekültek a szégyentől. A korábbi remek támadó, Steffen Baumgart csapata ettől szárnyakat kapott, a 2. helyen végzett, ez feljutást ért, és a másodosztályból is egyből feljebb léptek… hogy azonnal kiessenek. Ezt követően csoda történt: 2013 óta először se ki nem estek, se fel nem jutottak a bajnokságukból! De ami késik, nem múlik: öt év elteltével a harmadik helyen végezve, az osztályozón a Wolfsburgot megverve ismét visszakerültek a legjobbak közé.

Az Év csapata a német másodosztályban (Forrás: Kicker)

NEM BŐVELKEDNEK

Ahogyan azt más csapatoknál megszokhattuk, a játékoskeret itt is annyit ér, mint amennyi az éves költségvetés: 40 millió eurót. Tavaly nyár óta Ralf Kettemanné a kispad, még nincs negyvenéves, első komolyabb csapata a Hoffenheim II volt, a háromtagú vezetőség (Sebastian Lange, Martin Hornberger, Robin Trost) fölött Thomas Sagel az elnök, aki játszott is a klubban. 2018-ban, már az üzleti világból érkezve, a felügyelőbizottság alelnöke lett, pár év múlva lépett feljebb. Mivel adósságot nem halmozhatnak fel, gúzsba kötött kézzel és lábbal kell táncolniuk. Évről évre el kell adniuk legjobbjaikat, most a német U21-es válogatott középpályást, Mika Baurt (édesapja, Markus kiváló kézilabdás volt) vitte el a Celtic, 6.3 millió euróért. Kétmillió még a bónusz, de így is klubrekord – bónusszal együtt Baur eladása fedezi a költségvetés közel húsz százalékát.

BÉREMELÉS? KIZÁRT

A védelem fejét, Calvin Brackelmannt elvitte az Augsburg (az ottani sportigazgató, Benjamin Weber két és fél éven át a Paderbornban dolgozott), a 18 kanadai pontot összehozó szélsőnek, Filip Bilbijának a Derby County ígért többet. A két játékosnak lejárt a szerződése, és a csapatnál a maximális éves bér 750 ezer euró, bruttóban. A tavaly a Wolfsburgnak eladott szélső, Aaron Zehnter háromszoros fizetésért váltott, a német U21-es válogatott középcsatár, Ilyas Ansah Paderbornban évi 90 ezer eurót kapott, Berlinben 750 ezret keres, és 190 ezer a bónuszkerete. Utóbbi két játékos Baurral együtt a klub három legdrágábban eladott játékosa, Zehnter 4.5, Ansah 4 millióért távozott. A feljutásért harcolva februárban simán elengedték a 18 éves szűrőt, Luis Engelnst a Hoffenheimnek, mert hárommillió eurót fizettek érte (az U19-es válogatott erősségének az édesapja Daniel Farke, a Leeds United mostani menedzsere).