Fapaderborn: hogyan igazol a Bundesliga egyik legszegényebb csapata?
„A Paderbornnak semmi esélye az élvonalban maradásra. A fiatal játékosokkal minden rendben van, de szerintem már elkezdhetnek tervezni a másodosztályra. Mindig figyelembe kell venni a feljutott csapatokat a potenciális kiesőjelöltek között, de most a Paderbornnak egyszerűen nincs akkora potenciálja, hogy reális esélye legyen a bennmaradásra” – jósolt a futballzseni Mario Basler a podcastjében.
Annyi milliárd euró elfolyt már a szemünk előtt (sajnos csak virtuálisan) ezen a nyáron, hogy itt az ideje rálesni a legkisebbekre is: a Bundesliga leggyengébb játékoskeretével és egyik legkisebb költségvetésével kétségkívül a PADERBORN bír. Tényleg ki kell esniük?
PATERNOSZTER
Nem sokan ismerték a klubot Németországon kívül, amíg 2014-ben fel nem jutottak a Bundesligába, és egy rövid időre még vezették is a tabellát. Első szezonjuk végén kiestek, aztán hiába ült a kispadon a még Baslernél is nagyobb futballkirály, Stefan Effenberg, kipottyantak a harmadosztályba – és onnan is kiestek, de miután az 1860 München nem kapott engedélyt az indulásra, megmenekültek a szégyentől. A korábbi remek támadó, Steffen Baumgart csapata ettől szárnyakat kapott, a 2. helyen végzett, ez feljutást ért, és a másodosztályból is egyből feljebb léptek… hogy azonnal kiessenek. Ezt követően csoda történt: 2013 óta először se ki nem estek, se fel nem jutottak a bajnokságukból! De ami késik, nem múlik: öt év elteltével a harmadik helyen végezve, az osztályozón a Wolfsburgot megverve ismét visszakerültek a legjobbak közé.
NEM BŐVELKEDNEK
Ahogyan azt más csapatoknál megszokhattuk, a játékoskeret itt is annyit ér, mint amennyi az éves költségvetés: 40 millió eurót. Tavaly nyár óta Ralf Kettemanné a kispad, még nincs negyvenéves, első komolyabb csapata a Hoffenheim II volt, a háromtagú vezetőség (Sebastian Lange, Martin Hornberger, Robin Trost) fölött Thomas Sagel az elnök, aki játszott is a klubban. 2018-ban, már az üzleti világból érkezve, a felügyelőbizottság alelnöke lett, pár év múlva lépett feljebb. Mivel adósságot nem halmozhatnak fel, gúzsba kötött kézzel és lábbal kell táncolniuk. Évről évre el kell adniuk legjobbjaikat, most a német U21-es válogatott középpályást, Mika Baurt (édesapja, Markus kiváló kézilabdás volt) vitte el a Celtic, 6.3 millió euróért. Kétmillió még a bónusz, de így is klubrekord – bónusszal együtt Baur eladása fedezi a költségvetés közel húsz százalékát.
BÉREMELÉS? KIZÁRT
A védelem fejét, Calvin Brackelmannt elvitte az Augsburg (az ottani sportigazgató, Benjamin Weber két és fél éven át a Paderbornban dolgozott), a 18 kanadai pontot összehozó szélsőnek, Filip Bilbijának a Derby County ígért többet. A két játékosnak lejárt a szerződése, és a csapatnál a maximális éves bér 750 ezer euró, bruttóban. A tavaly a Wolfsburgnak eladott szélső, Aaron Zehnter háromszoros fizetésért váltott, a német U21-es válogatott középcsatár, Ilyas Ansah Paderbornban évi 90 ezer eurót kapott, Berlinben 750 ezret keres, és 190 ezer a bónuszkerete. Utóbbi két játékos Baurral együtt a klub három legdrágábban eladott játékosa, Zehnter 4.5, Ansah 4 millióért távozott. A feljutásért harcolva februárban simán elengedték a 18 éves szűrőt, Luis Engelnst a Hoffenheimnek, mert hárommillió eurót fizettek érte (az U19-es válogatott erősségének az édesapja Daniel Farke, a Leeds United mostani menedzsere).
MÁSHOL AZ ÜGYNÖK KAP HÁROMSZOR ENNYIT…
Az érkezési oldalon Gabriel Vidovic áll klubrekorderként, érte 2+1 milliót adtak a Dinamo Zagrebnek. A 22 éves szélső, támadó középpályás, csatár a Bayern Münchennel háromszoros bajnok, de ott soha nem kapott nagyobb szerepet. Jellemző a paderborni viszonyokra, hogy a ranglista negyedik helyére kapaszkodott fel Deniz Zeitler, a szélsőt a Hoffenheim (a mester korábbi klubja) 750 ezer euróért adta kölcsön, és 250 ezer euró még a bónusz. A játékos az előző egy évben a harmadosztályú tartalékcsapatban szerepelt, ott figyeltek fel rá. A karmester Oliver Batista Meier 400 ezer euróba került, a Bayern-nevelés játékost a harmadosztályú Preussen Münster adta el. Egyszer játszott a müncheniek nagycsapatában is, 2020-ban, Serge Gnabry helyére állt be egy bajnokin, ügynökei Roman és Henry Rummenigge, mint Vidovicnak vagy a középcsatár Mansour Ouro-Tagbának.
KINCSVADÁSZAT
A leghíresebb kölcsönkért játékosuk egyébként Chris Führich, akit anno 700 ezer euróért meg is vettek a Borussia Dortmundtól, opciósan, de pár nap múlva 2.5 millióért eladták a VfB Stuttgartnak. A támadó azóta kilencszeres válogatott. U20-as válogatott most a támadó középpályás Laurin Ulrich, 600 ezer euróért adták kölcsön a stuttgartiak (mindenféle opció nélkül), őt a paderborniak az 1. FC Magdeburg színeiből ismerik, ott játszott kölcsönben. A Hoffenheim 500 ezer euróért kölcsönadta egyik kapusát, Nahuel Nollt (volt U20-as válogatott kerettag, ő is a másodosztályban erősödött kölcsönben, a Hannoverben, és azért kellett most, mert a VfB Stuttgarthoz visszatért kölcsönből az eddigi kezdőkapus, a másodosztályban parádésan teljesítő Dennis Seimen), és 250 ezer euróért végleg eladta a szűrő Luka Duricot.
MENNYISÉG
Összesen 14 játékos érkezett a csapathoz ezen a nyáron, ezzel Buli-rekorderek, de a 14 futballista került összesen 5.7 millió euróba (kis túlzással: Jorge Mendes le sem igen hajol ennyi pénzért), és csak a jó nevű középhátvéd-jobb oldali mindenes, Jano ter Horst ér egymilliónál többet; érte 200 ezer eurót kapott a Preussen Münster. A többiek is a harmadik-negyedik vonalból érkeztek, kiszemelt még a leverkuseni szélső, Farid Alfa-Ruprecht (kölcsönbe érkezne, a klubja hajlik a váltásra), a Hannover japán szélsőjéért, Jokota Daiszukéért 2.5 milliót sem sajnáltak volna, de a Rangers 3.25 milliót ajánlott. És nyert. Az új célpont a bayernes középső és jobb oldali középpályás, Felipe Chávez, aki perui válogatott, de Németországban született (erről később), és a Rummenigge-istálló tagja. A csapat erősségét, a jobb oldali mindenes Laurin Curdát hívta az 1. FC Köln és a HSV is, legújabb kérője a Mainz.
MIBEN BÍZNAK? A KULCS A KÖZVETÍTÉS
Az elnök szerint még soha nem volt ilyen jó az anyagi helyzetük, mint most, rendezték tartozásaikat, a TV-s bevételek növekedése segíti az átigazolásokat, a sportigazgató Lange szerint egyértelműen erősödtek a nyáron. „Mindazonáltal a költségvetés továbbra is inkább egy másodosztályú klubéra hasonlít. A Paderborn nem pénzben definiálja magát, hanem abban a meggyőződésben, hogy a bátorság, a lelkiismeretesség és a kemény munka lehetővé teszi számukra, hogy megtartsák helyüket a legjobb 18 csapat között. Céljuk az egészséges növekedés folytatása” – így a Kicker hagyományos szezonbeharangozó magazinja. Soha nem volt még olyan a Bundesligában, hogy egy csapat háromszor is azonnal kiesett volna, miután feljutott, ebben bíznak most a kiscsapatnál. Anyagilag mindenképpen jól járnak: nőnek a kereskedelmi bevételek, mindig tele lesz a vendégszektor, és 37.2 millió eurót kapnak csak a TV-közvetítések után! Az előző évben a teljes bevétel 38.5 millió euró volt. Egyébként a televíziós jogokért kapott pénzzel megelőzik az Elversberget, így már nem az SCP-é a Bundesliga legkisebb költségvetése.
Családiasan
A NÉMET(ES) CSAPAT
A Bundesliga 2-ben 59 gólt lőttek (pontosabban ebből 14-et fejjel szereztek), a találatok 97 százalékát német játékos szerezte, az egy szem kivételt jelentő Raphael Obermair németországi születésű, de Fülöp-szigeteki válogatott. Gabriel Vidovic Augsburgban született, horvát U21-es válogatott, ám német állampolgár is, az egyetlen igazi légiós az amerikai-kolumbiai szűrő, a 21 esztendős Santiago Castaneda. Ezért is szólt nagyot az a Foot Mercato-hír, miszerint a Paderborn bónuszokkal együtt 9 millió eurót ajánlott a Young Boysnak Alan Virginiusért; azt a hírt, hogy a németek érdeklődnek a francia szélsőért, pár nappal előtte a L’Équipe szellőztette meg. A német-nigériai támadó, Kennedy Okpala vagy a Cracovia Krakówban, vagy a svéd AIK-ban folytathatja.
UNIKUM
„Továbbra is a fiatal, ígéretes játékosokra koncentrálunk, a Freiburg a példaképünk” – így az elnök, Lange hozzátette: „Egy jó másodosztályú csapat költségvetésével fogunk indulni, még nem leszünk képesek betörni a Bundesliga szintjére anyagilag. A stratégiai irányvonalunkban kevés változás lesz”. A PSC családiasságára jellemző, hogy a Wolfsburg elleni döntő mérkőzés előtt az elnök és a sportigazgató találkozott Paderborn belvárosában a szurkolókkal, elfogyott közben pár liter sör, és megerősítették az összetartozásukat, illetve azt, hogy mindent beleadnak a sikerért. A tavaly felújított, most új gyepszőnyeget kapó Home Deluxe Arena 15 ezer férőhelyes, az átlagnézőszám az előző bajnokságban 14.522 volt.
JÓ SZEMMEL
A fiatal német szakembereket is jó érzékkel választják ki, Fabian Wohlgemuth már a VfB Stuttgart, Markus Krösche az Eintracht Frankfurt sportigazgatója, André Breitenreiter innen indulva lett a Schalke és a Hoffenheim mestere, Lukas Kwasniokot az 1. FC Köln vitte el a kispadról, ugyanúgy, mint Baumgartot, utóbbi később a Hamburgot és az Union Berlint is vezette. Holger Fach az Augsburghoz igazolt, André Schubert később a Borussia Mönchengladbach vezetőedzője is volt, az akadémiavezető Jan-Moritz Lichte dolgozott már a török válogatottnál és a Manchester Citynél is, vezette a Mainzot, Michael Bauer megfigyelőként a Paderborn után évekig a Borussia Dortmundot szolgálta. A legnagyobb karriert Roger Schmidt futotta be: innen az RB Salzburghoz igazolt, a Bayer Leverkusen, a PSV és a Benfica kispadján is ült, jelenleg az RB-csoport globális igazgatója.
A NÉMET BUNDESLIGA ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA
FC AUGSBURG
ÉRKEZETT: Rodrigo Ribeiro (Sporting CP II, kv., 5 000 000 euró), Sima Suso (Fortuna Düsseldorf, 1 600 000 euró), Michael Gregoritsch (Bröndby, kölcsön után végleg, 700 000 euró), Calvin Brackelmann (Paderborn, ingyen), Hennes Behrens (Hoffenheim, 3 500 000 euró)
Kölcsönből vissza: Nathanaël Mbuku (Montpellier), Henri Koudossou (Nürnberg), Steve Mounié (Alanyaspor), Yusuf Kabadayi (Gaziantep), Marcel Lubik (Górnik Zabrze), Eliasz Szaad (Hannover)
TÁVOZOTT: Cédric Zesiger (Young Boys, 3 500 000), Henri Koudossou (Arminia Bielefeld, 500 000), David Colina (Zaglebie Lubin, 400 000), Maximilian Bauer (Arminia Bielefeld, kv., 350 000), Elvis Rexhbecaj (Wolfsburg, ingyen), Dimitrisz Jannulisz (PAOK, 4 250 000)
Kölcsönbe: Marcel Lubik (Wisla Kraków), Eliasz Szaad (Nashville), Yusuf Kabadayi (HNK Rijeka)
Kölcsönből vissza: Iszmael Garbi (Braga), Arthur Chaves (Hoffenheim)
BAYER 04 LEVERKUSEN
ÉRKEZETT: Afonso Moreira (Lyon, 29 500 000), Kennet Eichhorn (Hertha, 9 000 000), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg, 8 000 000), Aleksza Damjanovics (Crvena zvezda, 5 000 000), Ndjicoura Bomba (CS Bamako, 1 500 000), Luca Erlein (Hoffenheim II, 2 000 000), Miguel Gutiérrez (Napoli, 26 000 000), Facundo Medina (Marseille, 23 000 000)
Kölcsönből vissza: Alejo Sarco (Borussia Mönchengladbach), Jeanuël Belocian (Wolfsburg), Noah Mbamba (Dender), Victor Boniface (Werder Bremen), Farid Alfa-Ruprecht (Bochum), Abdoulaye Faye (Lorient), Francis Onyeka (Bochum)
TÁVOZOTT: Piero Hincapié (Arsenal, kölcsön után végleg, 40 000 000), Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid, 22 000 000), Matej Kovar (PSV, kv., 5 000 000), Alejo Sarco (Gijón, 1 000 000), Kerim Alajbegovic (Juventus, 32 000 000)
Kölcsönbe: Issa Traoré (Trencsén), Francis Onyeka (Elversberg), Luca Erlein (Energie Cottbus), Abdoulaye Faye (Celta Vigo, 300 000), Noah Mbamba (Lorient, 500 000)
Kölcsönből vissza: Jonas Omlin (Borussia Mönchengladbach)
FC BAYERN MÜNCHEN
ÉRKEZETT: Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt, 50 000 000 euró), Iszmael Szaibari (PSV, 50 000 000 euró), Noel Aseko (Hannover, 2 500 000), Bara Sapoko Ndiaye (Gambinos Stars, 3 500 000)
Kölcsönből vissza: Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Bryan Zaragoza (Roma), Sacha Boey (Galatasaray), Joao Palhinha (Tottenham), Lovro Zvonarek (Grasshoppers), Maurice Krattenmacher (Hertha), Arijon Ibrahimovic (Heidenheim), Armindo Sieb (Mainz)
TÁVOZOTT: Daniel Perec (Southampton, kölcsön után végleg, 8 000 000), Alexander Nübel (Besiktas, 6 250 000), Jonah Kusi-Asare (Fulham), kölcsön után végleg, 6 000 000), Noel Aseko (Hannover, kv., 1 000 000), Maurice Krattenmacher (Elversberg ), Leon Goretzka (szerződése lejárt), Raphaël Guerreiro (szl.), Noël Aséko (Eintracht Frankfurt, 12 000 000), Lovro Zvonarek (Estrela Amadora, 1 500 000), Armindo Sieb (Los Angeles FC, 500 000)
Kölcsönből vissza: Bara Sapoko Ndiaye (Gambinos), Nicolas Jackson (Chelsea)
BORUSSIA DORTMUND
ÉRKEZETT: Joane Gadou (RB Salzburg, 19 500 000), Kaua Prates (Cruzeiro, 7 000 000), Justin Lerma (Independiente del Valle, 4 000 000), Samuele Inácio (Dortmund II), Konsztantinosz Karecasz (Genk, 30 000 000), Kaua Prates (Cruzeiro, 7 000 000), Joey Veerman (PSV, 22 000 000), Jannisz Konsztanteliasz (PAOK, 26 000 000)
Kölcsönből vissza: Kjell Wätjen (Bochum), Diant Ramaj (Heidenheim), Cole Campbell (Hoffenheim), Julien Duranville (FC Basel)
TÁVOZOTT: Cole Campbell (Elversberg, 6 000 000), Julien Duranville (Lyon, 5 000 000), Kjell Wätjen (Midtjylland, 2 500 000), Niklas Süle (Tiefenbach , i.), Salih Özcan (Besiktas, i.), Julian Brandt (Ajax, i.), Karim Adeyemi (Barcelona, 22 000 000)
Kölcsönbe: Yan Couto (Como, 3 000 000), Almugera Kabar (NEC), Diant Ramaj (Köbenhavn)
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH
ÉRKEZETT: Isac Lidberg (Darmstadt, 3 500 000), David Herold (Karlsruhe, 3 500 000), Jan Leszczynski (Legia Warszawa, 3 000 000), Hugo Bolin (Malmö, kv., 2 000 000), Uno Zento (Simizu, 500 000), Enzo Leopold (Hannover, i.), Juhim Konoplja (Sahtar, i.)
Kölcsönbe: Hasioka Daiki (Slavia Praha)
Kölcsönből vissza: Jonas Omlin (Bayer Leverkusen), Tomas Cvancara (Celtic)
TÁVOZOTT: Rocco Reitz (RB Leipzig, 20 000 000), Fukuda Sio (Karlsruhe, kv., 700 000), Jonas Omlin (FC Basel, i.), Marvin Friedrich (Union Berlin, i.), Grant-Leon Ranos (Tenerife, 300 000), Giovanni Reyna (Strasbourg, 3 000 000), Nathan Ngoumou (Nice, i.), Nico Elvedi (Leeds United, 8 000 000)
Kölcsönbe: Tiago Pereira Cardoso (La Louviere), Haris Tabakovic (Hoffenheim), Takai Kota (Tottenham), Yannik Engelhardt (Como), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)
EINTRACHT FRANKFURT
ÉRKEZETT: Malik Pimpong (Midtjylland U19, 3 500 000), Noel Futkeu (Greuther Fürth, 1 300 000), Otávio (Estrela Amadora, 4 500 000), Noël Aséko (Bayern München, 12 000 000), Raphael Onyedika (FC Bruges, 9 000 000)
Kölcsönből vissza: Simon Simoni (Kaiserslautern), Junior Dina Ebimbe (Brest), Niels Nkounkou (Torino), Hrvoje Smolcic (Kocaelispor), Elye Wahi (Nice)
TÁVOZOTT: Nathaniel Brown (Bayern München, 50 000 000), Rasmus Nissen Kristensen (Midtjylland, 6 000 000), Hrvoje Smolcic (Corum, 1 200 000), Mahmoud Dahoud (szl.), Aurele Amenda (Coventry City, 18 000 000), Junior Dina Ebimbe (Schalke, 800 000), Michy Batshuayi (Abha, i.)
Kölcsönbe: Noel Futkeu (Elversberg, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Arnaud Kalimuendo (Nottingham)
SV 07 ELVERSBERG
ÉRKEZETT: Cole Campbell (Borussia Dortmund, 6 000 000), Lukasz Poreba (Hamburg, kv., 1 600 000), Maurice Krattenmacher (Bayern München), Luca Sirch (Kaiserslautern, i.)
Kölcsönbe: Francis Onyeka (Bayer Leverkusen), Noah Darvich (VfB Stuttgart), Noel Futkeu (Eintracht Frankfurt, 1 000 000)
TÁVOZOTT:
Kölcsönből vissza: Bambasé Conté (Hoffenheim), Jarzinho Malanga (VfB Stuttgart II), Immanuel Pherai (Hamburg)
SC FREIBURG
ÉRKEZETT: Mio Backhaus (Werder Bremen, 12 000 000), Goto Keiszuke (Anderlecht, 10 000 000), Jamamoto Rihito (St. Truiden, 7 000 000), Yannik Engelhardt (Como, 7 000 000)
Kölcsönből vissza: Berkay Yilmaz (Nürnberg), Junior Adamu (Celtic), Eren Dinkci (Heidenheim), Noah Weisshaupt (Hannover), Florent Muslija (Fortuna Düsseldorf)
TÁVOZOTT: Merlin Röhl (Everton, kv., 25 000 000), Robert Wagner (Dynamo Dresden, kv., 850 000), Junior Adamu (Schalke, 800 000), Noah Weisshaupt (Darmstadt, 500 000), Maximilian Philipp (szl.), Johan Manzambi (Aston Villa, 60 000 000)
Kölcsönbe: Eren Dinkci (Werder Bremen, 400 000)
HAMBURGER SV
ÉRKEZETT: Albert Grönbaek (Rennes, kv., 4 700 000), Kofi Amoako (Dynamo Dresden, 1 800 000), Martin Adeline (Troyes, 4 000 000), Bilal Nadir (Marseille, i.), Patson Daka (Leicester City, i.)
Kölcsönbe: Sebastiaan Bornauw (Leeds United)
Kölcsönből vissza: Aboubaka Soumahoro (St.-Étienne), Immanuel Pherai (Elversberg), Emir Szahiti (Maccabi Tel Aviv)
TÁVOZOTT: Robert Glatzel (Wolfsburg, 1 700 000), Lukasz Poreba (Elversberg, kv., 1 600 000), Ransford Königsdörffer (Mainz, i.), William Mikelbrencis (szl.), Fábio Baldé (Strasbourg, 7 000 000)
Kölcsönbe: Aboubaka Soumahoro (Mallorca)
Kölcsönből vissza: Philip Otele (FC Basel), Damion Downs (Southampton), Fábio Vieira (Arsenal), Luka Vuskovic (Tottenham), Giorgi Gocsoleisvili (Sahtar)
TSG 1899 HOFFENHEIM
ÉRKEZETT: Nathan De Cat (Anderlecht, 20 000 000), Mats Rots (Twente, 12 000 000), Cajetan Lenz (Bochum, 10 000 000), Patrick Wimmer (Wolfsburg, 10 000 000), Alessandro Vogt (St. Gallen, 2 700 000), Sean Dulic (1860 München, i.), Adam Daghim (RB Salzburg, 13 000 000)
Kölcsönből vissza: Bambasé Conté (Elversberg), Dennis Geiger (Aberdeen), Arthur Chaves (Augsburg), Umut Tohumcu (Holstein Kiel), Hennes Behrens (Heidenheim), Gift Orban (Hellas Verona), Erencan Yardimci (Eintracht Braunschweig), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Nahuel Noll (Hannover)
TÁVOZOTT: Bazoumana Touré (Newcastle United, 50 000 000), Haris Tabakovic (RB Salzburg, 5 000 000), Stanley Nsoki (Union Berlin, kv., 1 500 000), Luka Duric (Paderborn, 250 000), Szalai Attila (Pogon Pogon Szczezin, kv., i.), Grischa Prömel (VfB Stuttgart, i.), Kevin Akpoguma (Frosinone, i.), Hennes Behrens (Augsburg, 3 500 000), Muhammed Damar (Wolfsburg, 5 500 000)
Kölcsönbe: Nahuel Noll (Paderborn, 500 000), Gift Orban (Amed, 1 000 000), Yannick Eduardo (Den Haag), Erencan Yardimci (Kaiserslautern, 500 000), Deniz Zeitler (Paderborn, 750 000), Umut Tohumcu (RB Salzburg, 500 000)
Kölcsönből vissza: Cole Campbell (Dortmund Deutschland)
1. FC KÖLN
ÉRKEZETT: Jahmai Simpson-Pusey (Manchester City U21, kv., 6 000 000), Jakub Kaminski (Wolfsburg, kv., 5 500 000), Luka Locsosvili (Nürnberg, 4 900 000), Tom Krauss (Mainz, kv., 3 500 000), Gideon Mensah (Auxerre, i.), Paul Okon-Engstler (Sydney FC, 1 000 000), Reigan Heskey (Manchester City U21, 2 000 000)
Kölcsönbe: Thijs Dallinga (Bologna, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Jusuf Gazibegovic (Sturm Graz), Julian Pauli (Dynamo Dresden)
TÁVOZOTT: Jakub Kaminski (Benfica, 17 000 000), Rasmus Carstensen (Aarhus, kv., 1 000 000), Denis Huseinbasic (Braga, i.), Eric Martel (Mainz, i.), Florian Kainz (visszavonult)
Kölcsönbe: Fynn Schenten (Roda), Jusuf Gazibegovic (Widzew Lódz)
Kölcsönből vissza: Felipe Chávez (Bayern München II), Jahmai Simpson-Pusey (Manchester City U21), Cenk Özkacar (Valencia), Kristoffer Lund (Palermo)
RB LEIPZIG
ÉRKEZETT: Rocco Reitz (Mönchengladbach, 20 000 000), Jamamoto Ota (Kasiva Reysol, 500 000), Maxime Esteve (Burnley, 25 000 000), Örjan Nyland (Sevilla, i.)
Kölcsönből vissza: Abdoul Koné (Reims), Lutsharel Geertruida (Sunderland), Eljif Elmasz (Napoli), Arthur Vermeeren (Olympique Marseille)
TÁVOZOTT: Lois Openda (Juventus, kölcsön után végleg, 42 750 000), Xaver Schlager (Nottingham, i.), Gulácsi Péter (Villarreal, 1 500 000), Yan Diomandé (Real Madrid, 125 000 000)
Kölcsönbe: Jamamoto Ota (RB Omija)
Kölcsönből vissza: Koszta Nedeljkovics (Aston Villa), Brajan Gruda (Brighton)
1. FSV MAINZ 05
ÉRKEZETT: Fabio Gruber (Nürnberg, 3 500 000), Kavaszaki Szota (Kiotó Szanga, kv., 1 000 000), Sheraldo Becker (Osasuna, kv., 500 000), Ransford Königsdörffer (Hamburg, i.), Eric Martel (1. FC Köln, i.), Alexander Schwolow (Heart), Stefan Posch (Como, 4 000 000)
Kölcsönből vissza: Hong Hjun Szok (Gent), Ben Bobzien (Dynamo Dresden), Marco Richter (Darmstadt)
TÁVOZOTT: Nikolas Veratschnig (RB Salzburg, 3 500 000), Tom Krauss (1. FC Köln, kv., 3 500 000), Arnaud Nordin (Rennes, kv., 2 200 000), Ben Bobzien (Dynamo Dresden, 1 000 000)
Kölcsönbe: Nelson Weiper (Sturm Graz)
Kölcsönből vissza: Armindo Sieb (Bayern München), Stefan Posch (Como)
SC PADERBORN 07
ÉRKEZETT: Oliver Batista Meier (Preussen Münster, 400 000), Luka Duric (Hoffenheim, 250 000), Jano ter Horst (Preussen Münster, 200 000), Gabriel Vidovic (Dinamo Zagreb, 3 000 000)
Kölcsönbe: Nahuel Noll (Hoffenheim, 500 000), Laurin Ulrich (VfB Stuttgart, 600 000)
TÁVOZOTT: Calvin Brackelmann (Augsburg, i.), Filip Bilbija (Derby County, i.), Mika Baur (Celtic, 6 300 000)
Kölcsönbe: Marco Wörner (Jahn Regensburg)
Kölcsönből vissza: Dennis Seimen (VfB Stuttgart)
FC SCHALKE 04
ÉRKEZETT: Tanaka Szatosi (Fortuna Düsseldorf, 1 000 000), Junior Adamu (Freiburg, 800 000), Mika Wallentowitz (Schalke U19), Kevin Müller (Heideheim, kv., 50 000), Maximilian Wöber (Leeds United, i.), Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt, 900 000)
Kölcsönbe: Robin Gosens (Fiorentina)
TÁVOZOTT: Edin Dzeko (szl.)
Kölcsönbe: Mika Wallentowitz (Greuther Fürth)
Kölcsönből vissza: Moussa Ndiaye (Anderlecht)
VFB STUTTGART
ÉRKEZETT: Bilal El-Hannussz (Leicester City, kv., 15 000 000), Tim van der Leij (Waalwijk, 1 200 000), Grischa Prömel (Hoffenheim, i.), Laurin Ulrich (VfB Stuttgart II), Leo Sauer (Feyenoord, 12 500 000), Dzenan Pejcsinovics (Wolfsburg, 25 000 000)
Kölcsönből vissza: Dennis Seimen (Paderborn), Jovan Milosevic (Werder Bremen), Leonidasz Stergiu (Heidenheim)
TÁVOZOTT: Pascal Stenzel (szl.), Jovan Milosevics (Braga, 8 000 000)
Kölcsönbe: Florian Hellstern (Greuther Fürth), Noah Darvich (Elversberg), Laurin Ulrich (Paderborn, 600 000)
Kölcsönből vissza: Alexander Nübel (Bayern München)
1. FC UNION BERLIN
ÉRKEZETT: Stanley Nsoki (Hoffenheim, kv., 1 500 000), Zeno Van Den Bosch (Antwerpen, i.), Marvin Friedrich (Borussia Mönchengladbach, i.), Linus Güther (Union Berlin U19), Michel Aebischer (Pisa, 3 500 000)
Kölcsönbe: Emmanuel Latte Lath (Atlanta United)
Kölcsönből vissza: Marin Ljubicic (Fortuna Düsseldorf), László Bénes (Kayserispor), Chris Bedia (Young Boys)
TÁVOZOTT: László Bénes (Gent, 1 100 000), Alex Král (Köbenhavn, i.), Diogo Leite (szl.), Danilho Doekhi (Lazio, i.), Chris Bedia (Al-Naszr Dubaj)
SV WERDER BREMEN
ÉRKEZETT: Oskar Wójcik (Cracovia, 3 000 000), Karl Hein (Arsenal, kv., 3 000 000), Alexander Schlager (RB Salzburg, i.), Cedric Itten (Düsseldorf Deutschland, i.), Chuki (Valladolid, i.), Kenny Quetant (Le Havre, i.), Dariusz Stalmach (Magdeburg), Ludovit Reis (FC Bruges, i.)
Kölcsönbe: Niclas Füllkrug (West Ham), Eren Dinkci (Freiburg, 400 000)
Kölcsönből vissza: Skelly Alvero (Amiens), Dawid Kownacki (Hertha)
TÁVOZOTT: Mio Backhaus (Freiburg, 12 000 000), Leonardo Bittencourt (Energie Cottbus i.), Romano Schmid (Frosinone, 8 500 000)
Kölcsönből vissza: Jovan Milosevics (VfB Stuttgart), Maximilian Wöber (Leeds United), Cameron Puertas (Al-Kvadszia), Victor Boniface (Bayer Leverkusen), Isaac Schmidt (Leeds United), Szugavara Jukinari (Southampton)
AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK
VFL WOLFSBURG
ÉRKEZETT: Fabian Reese (Hertha, 8 000 000), Fraser Hornby (Darmstadt, 4 000 000), Hauke Wahl (St. Pauli, 1 800 000), Robert Glatzel (Hamburg, 1 700 000), Alessio Besio (Freiburg II, 700 000), Elvis Rexhbecaj (Augsburg, i.), Muhammed Damar (Hoffenheim, 5 500 000), Timon Wellenreuther (Feyenoord, 1 000 000), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel, 5 000 000)
Kölcsönből vissza: Nicolas Cozza (Nantes), Aster Vranckx (Sassuolo), Andreas Skov Olsen (Rangers), Mathys Angély (Anderlecht)
TÁVOZOTT: Patrick Wimmer (Hoffenheim, 10 000 000), Jakub Kaminski (1. FC Köln, kv., 5 500 000), Bartol Franjic (Venezia, kv., 1 125 000), Jonas Wind (Braga, i.), Kevin Paredes (Utrecht, i.), Nicolas Cozza (szl.), Lovro Majer (AEK Athén, 6 000 000), Dzenan Pejcsinovics (VfB Stuttgart, 25 000 000), Konsztantinosz Kulierakisz (Roma, 16 500 000)
Kölcsönbe: Andreas Skov Olsen (Basaksehir), Jan Bürger (PEC)
Kölcsönből vissza: Jesper Lindström (Napoli), Jenson Seelt (Sunderland), Adam Daghim (RB Salzburg), Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen)
1. FC HEIDENHEIM 1846
ÉRKEZETT: Paul Hennrich (Hoffenheim II, 1 500 000), Marcel Costly (Ingolstadt, 1 000 000)
TÁVOZOTT: Thomas Keller (Dynamo Dresden, kv., 1 000 000), Kevin Müller (Schalke, kv., 50 000), Omar Traoré (Udinese, i.), Niklas Dorsch (Toronto, 3 650 000)
Kölcsönből vissza: Hennes Behrens (Hoffenheim), Leonidasz Sztergiu (VfB Stuttgart), Eren Dinkci (Freiburg), Arijon Ibrahimovic (Bayern München), Diant Ramaj ( Borussia Dortmund)
FC ST. PAULI
ÉRKEZETT: Branimir Hrgota (Greuther Fürth, i.), Dimitar Mitov (Aberdeen, 400 000), Rony Jansson (Kalmar, 400 000)
TÁVOZOTT: Hauke Wahl (Wolfsburg, 1 800 000), Danel Sinani (Sampdoria, i.), Nikola Vasilj (Al-Dirijah, i.), Manolisz Szaliakasz (Olympiakosz, 1 300 000), Jackson Irvine (Cerezo Oszaka)
Kölcsönből vissza: James Sands (New York City), Andréas Hountondji (Burnley)
Lezárva csütörtökön, vastaggal az elmúlt hét igazolásai.