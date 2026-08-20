Együttműködik a Bayern München és az NHL

Az együttműködés célja az NHL németországi fejlődésének támogatása, miközben ezzel párhuzamosan erősítenék a Bayern München észak-amerikai jelenlétét is. A két sportág óriási szurkolótáborait összekapcsolva számos közös programmal és innovatív kezdeményezéssel szeretnék közelebb hozni egymáshoz a futball és a jégkorong rajongóit.

A megállapodást a Bayern müncheni edzőközpontjában, a Säbener Strassén jelentették be. Az eseményen a bajor klub kanadai futballistája, Alphonso Davies mellett két német NHL-sztár, a Boston Bruinsban légióskodó JJ Peterka és az Edmonton Oilers klasszisa, Leon Draisaitl is részt vett.

„A Bayern München arról ismert, hogy folyamatosan feszegeti a határokat, ezért rendkívül izgatottak vagyunk az NHL-lel kötött különleges partnerség miatt. Közösen dolgozhatunk ki új ötleteket a világ egyik legrégebbi sportligájával, miközben régióink összekapcsolása számos területen egyedi szinergiákat hozhat létre” – fogalmazott a bejelentés után Rouven Kasper, a Bayern marketingért és értékesítésért felelős igazgatósági tagja.

Az együttműködés keretében digitális és közösségi médiás kampányokat, közös tartalmakat és merchandising-lehetőségeket is terveznek. Münchenben például utcai jégkorongeseményeket rendeznének a jövőben, emellett szurkolói programok, közös meccsnézések, utánpótlásprogramok, üzleti rendezvények és különböző közösségi kezdeményezések is szerepelnek a hosszú távú tervek között.

Az együttműködés bejelentésével egy időben az NHL azt is közölte: a 2027–2028-as idényben ismét több alapszakasz-mérkőzést rendez majd Németországban. München két találkozónak ad otthont, amelyeken a Peterkával felálló Boston Bruins lép jégre, míg Kölnben az Edmonton Oilers két mérkőzését rendezik, így Draisaitl is hazai közönség előtt szerepelhet.