Német labdarúgószurkolók a VAR megszüntetését követelik

Különböző német labdarúgócsapatok szurkolói csoportjai a hétvégi Német Kupa-mérkőzéseken jelentős tiltakozó akciókat terveznek – céljuk, hogy szüntessék meg a videobíró (VAR) használatát a bajnoki és kupameccseken.

„A most kezdődő kupasorozat első fordulójában olyannak láthatjuk a futballt, amilyennek lennie kellene: VAR nélkül, vagyis hitelesen, közvetlenül és érzelmekkel telve. Szeretnénk tartósan visszatérni ehhez az állapothoz, ezért követeljük a VAR eltörlését a német labdarúgásban” – áll egy felhívásban, amelyet a szurkolók osztottak meg.

A Német Kupa első körében a túlságosan nagy technikai és pénzügyi ráfordítás miatt nem alkalmazzák a technológiát. Eddig csak a nyolcaddöntőtől használták, idén viszont már a 2. fordulótól kezdve bevetik minden meccsen.

„A labdarúgás az intenzitásból és a ritmusból él, de a hosszúra nyúló szünetek ártanak a játék folyamatosságának. Fájdalmasan meg kell állapítanunk azt is, hogy a VAR tönkretette a mérkőzések legérzelmesebb pillanatait” – áll a drukkerek levelében.

Hozzátették: kilenc év elteltével azok a szurkolók is beismerik, hogy a VAR alapvetően megváltoztatta a játék jellegét, akik kezdetben nyitottan és pozitívan álltak az újításhoz.

A közelmúltban is voltak szurkolói tiltakozások a VAR ellen: februárban az FC Augsburg szimpatizánsai a Heidenheim elleni mérkőzés előtt egy egész szektort lefedő transzparenst mutattak fel. Az akció mottója szerint „a videobírózás elveszi tőlünk a futball örömét”.

A Bundesliga és a másodosztály új idényében a videobíró hatáskörét tovább bővítik. A jövőben beavatkozhat, ha egyértelműen téves második sárga lappal állít ki valakit a játékvezető, vagy ha véletlenül rossz játékost büntetett sárga vagy piros lappal. A világbajnoksággal ellentétben azonban a szöglettel kapcsolatos hibás döntéseket továbbra sem ellenőrzi a VAR Németországban.

„Minimalizálni szeretnénk a képernyő előtt töltött időt, és egységesíteni akarjuk az értelmezést” – mondta Benjamin Schmedes, a német szövetség sportigazgatója.

Jochen Drees, a Schiri GmbH videóasszisztens-vezetője kifejtette: az európai szövetség arra törekszik, hogy csak az egyértelműen téves döntések esetén avatkozzon be a VAR a játékvezető dolgába.