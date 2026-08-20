Súlyemelés: Lóránt Jázmin három aranyérmet nyert a serdülő Eb-n

Lóránt Jázmin három aranyérmet nyert a Pristinában zajló serdülő (U15-ös) súlyemelő Európa-bajnokság első versenynapján, csütörtökön.

Klubja, a BKV Előre SC közösségi oldala szerint a 13 éves Lóránt a 41 kilogrammos súlycsoportban

szakításban 55 kilós, lökésben 70 kilós, összetettben pedig 125 kilós teljesítménnyel győzött. Mindhárom eredménnyel megjavította saját korosztályos országos csúcsát.

Lóránt tavaly negyedik volt súlycsoportjában a serdülő Eb-n. Az idei kontinensviadal egy héten át tart a koszovói fővárosban – számolt be az MTI.

(Kiemelt képünk forrása: Súlyemelők/Facebook)