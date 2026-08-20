Nemzeti Sportrádió

Az Opta szerint az Arsenal a PL egyértelmű esélyese

B. A. P.B. A. P.
2026.08.20. 10:01
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Az Arsenal komoly erődemonstrációt tartott a Manchester City elleni angol Szuperkupában (Fotó: Getty Images)
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Arsenal angol labdarúgás Premier League szavazás Manchester City Opta
Pénteken elrajtol az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság. Az Opta előrejelzése szerint egyértelműen a címvédő Arsenal a bajnokság legnagyobb favoritja.

Pénteken kezdődik a Premier League 2026–2027-es idénye. A nyitómérkőzésen a bajnoki címvédő a feljutó Coventry Cityt fogadja.

Az Opta ezúttal is tízezer alkalommal elvégezte a mérkőzések szimulációt, és a kimenetelek közel negyven százalékában (38) az Arsenal jött ki győztesen. A második legtöbbször a Manchester City került ki győztesen, de Enzo Maresca együttese majdnem feleannyiszor (20 százalék) végzett az élen, mint a címvédő londoniak. Az Opta jóslata szerint a Liverpool végső győzelmére van a harmadik (6.2 százalék), míg a Manchester Unitedére (6.2 százalék) a negyedik legtöbb esély. Az ötödik helyre kisebb meglepetésre az Aston Villa (került), majd a Chelsea (4.1 százalék) következik, a hetedik helyen pedig az elmúlt két idényben a kieséshez is közel kerülő Tottenham (2.9 százalék).

Az Arsenal egyébként az esetek 68.9 százalékában végzett a dobogón, a Manchester City 51.6, míg a Liverpool kereken a végkimenetelek 30 százalékában. A BL-indulás kapcsán ha úgy számolunk, hogy Angliában ezúttal is öt csapat indulhat, akkor az Arsenalnak 83, a Manchester Citynek 69.4, a Liverpoolnak 48.8, a Manchester Unitednek 40, az Aston Villának 33.8, a Chelsea-nek pedig 30.3 százalék esélye van.

A kiesés elkerüléséért is nagy csata zajlhat Angliában. Az Opta szerint elsősorban a Hull Citynek (38.7 százalék), az Ipswich Townnak (31.2 százalék) és a Coventry Citynek (27.9 százalék) van félnivalólaj. A három frissen feljutót a Sunderland (25.9 százalék), a Fulham (23.4 százalék) és a Leeds United (22.5 százalék) követi, de a Crystal Palace (20 százalék) sem nyugodhat meg.

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Arsenal angol labdarúgás Premier League szavazás Manchester City Opta
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