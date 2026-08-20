Az Opta szerint az Arsenal a PL egyértelmű esélyese

Pénteken kezdődik a Premier League 2026–2027-es idénye. A nyitómérkőzésen a bajnoki címvédő a feljutó Coventry Cityt fogadja.

Az Opta ezúttal is tízezer alkalommal elvégezte a mérkőzések szimulációt, és a kimenetelek közel negyven százalékában (38) az Arsenal jött ki győztesen. A második legtöbbször a Manchester City került ki győztesen, de Enzo Maresca együttese majdnem feleannyiszor (20 százalék) végzett az élen, mint a címvédő londoniak. Az Opta jóslata szerint a Liverpool végső győzelmére van a harmadik (6.2 százalék), míg a Manchester Unitedére (6.2 százalék) a negyedik legtöbb esély. Az ötödik helyre kisebb meglepetésre az Aston Villa (került), majd a Chelsea (4.1 százalék) következik, a hetedik helyen pedig az elmúlt két idényben a kieséshez is közel kerülő Tottenham (2.9 százalék).

🚨 The Opta supercomputer Premier League projections are in...



Arsenal won the 2026-27 Premier League title across 38.0% of the pre-season simulations, with Manchester City their closest rivals (20.5%).



Liverpool are deemed the third most likely team to win the title (9.2%),… pic.twitter.com/Kq2livtl5k — Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 14, 2026

Az Arsenal egyébként az esetek 68.9 százalékában végzett a dobogón, a Manchester City 51.6, míg a Liverpool kereken a végkimenetelek 30 százalékában. A BL-indulás kapcsán ha úgy számolunk, hogy Angliában ezúttal is öt csapat indulhat, akkor az Arsenalnak 83, a Manchester Citynek 69.4, a Liverpoolnak 48.8, a Manchester Unitednek 40, az Aston Villának 33.8, a Chelsea-nek pedig 30.3 százalék esélye van.

A kiesés elkerüléséért is nagy csata zajlhat Angliában. Az Opta szerint elsősorban a Hull Citynek (38.7 százalék), az Ipswich Townnak (31.2 százalék) és a Coventry Citynek (27.9 százalék) van félnivalólaj. A három frissen feljutót a Sunderland (25.9 százalék), a Fulham (23.4 százalék) és a Leeds United (22.5 százalék) követi, de a Crystal Palace (20 százalék) sem nyugodhat meg.