Nemzeti Sportrádió

Yaakobishvili Áron az Almería játékosa – hivatalos

M. B.M. B.
2026.08.20. 13:37
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Yaakobishvili Áron már alá is írta új szerződését (Fotó: UD Almería/Facebook)
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Barcelona Yaakobishvili Áron Almería
A spanyol második vonalban (La Liga 2) érdekelt UD Almería csütörtökön a hivatalos honlapján közölte, hogy kölcsönvette az FC Barcelonától Yaakobishvili Áront.

Mint korábban beszámoltunk róla, a magyar kapus kölcsönbe megy a másodosztályú klubhoz, amely kivásárlási opcióval is rendelkezik a játékos jogainak 50 százalékára – jelentette be az Almería a hivatalos felületein. 

Yaakobishvili Áron az előző évadban a szintén másodosztályú Andorra színeiben futballozott, ahol 21 meccsen 29 gólt kapott, s három mérkőzésen nem vették be a kapuját. 

A magyar kapus az Almería hetedik nyári igazolása, az átigazolási szezonban eddig Jorge Pulido és Andrej Popovic, valamint Mikel Vesga, Quim Junyent, Álex Sola és Brian Cipenga érkezett a klubhoz. Yaakobishvili Áron már Xavier García Pimienta vezetőedző irányításával készül. Miután aláírta szerződését új csapatával, csütörtökön részt vett az első edzésen is az Almería színeiben.

 

Barcelona Yaakobishvili Áron Almería
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