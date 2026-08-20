Yaakobishvili Áron az Almería játékosa – hivatalos

Mint korábban beszámoltunk róla, a magyar kapus kölcsönbe megy a másodosztályú klubhoz, amely kivásárlási opcióval is rendelkezik a játékos jogainak 50 százalékára – jelentette be az Almería a hivatalos felületein.

Yaakobishvili Áron az előző évadban a szintén másodosztályú Andorra színeiben futballozott, ahol 21 meccsen 29 gólt kapott, s három mérkőzésen nem vették be a kapuját.

A magyar kapus az Almería hetedik nyári igazolása, az átigazolási szezonban eddig Jorge Pulido és Andrej Popovic, valamint Mikel Vesga, Quim Junyent, Álex Sola és Brian Cipenga érkezett a klubhoz. Yaakobishvili Áron már Xavier García Pimienta vezetőedző irányításával készül. Miután aláírta szerződését új csapatával, csütörtökön részt vett az első edzésen is az Almería színeiben.