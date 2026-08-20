Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda: Horvátországból Isztambulba igazolt Német Toni

2026.08.20. 15:05
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Német Toni (Fotó: Dömötör Csaba)
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Német Toni férfi vízilabda átigazolás Enka Istanbul Jadran Split
A magyar válogatott center, Német Toni távozott a horvát Jadran Split csapatától és a török ENKA-hoz igazolt.

A horvát Jadran Splitből a török ENKA-hoz igazolt Német Toni. A vlv.hu szakportál csütörtöki beszámolója szerint nem a hatszoros magyar bajnok, horvát bajnoki ezüstérmes és Eurokupa-ezüstérmes center lesz az isztambuli csapat egyetlen magyar játékosa, hiszen Bányai Márk is ott pólózik.

Német elmondta, hogy új csapatának célja a bajnoki cím visszahódítása lesz, ebben legnagyobb riválisa a Galatasaray. A bajnokságban hat klub szerepel, a fordulók háromhetente vannak péntektől vasárnapig.

Az ENKA indul az Eurokupában is, a selejtezőben a horvát Jug Dubrovnik, a szerb VK Sabac és a német White Sharks Hannover lesz az ellenfele. A továbbjutáshoz az első két hely valamelyikét kell megszerezniük, ha ez nem sikerül, akkor a Konferencia Kupában folytathatják nemzetközi szereplésüket.

„A felvázolt koncepció nagyon tetszik, sok edzőnek, játékosnak kértem ki a véleményét a döntés előtt, és mindenki azt mondta, hogy ez egy jó lehetőség. A törökök egyébként folyamatosan jönnek fel a sportágban, az utánpótlás terén mostanában kifejezetten brillíroznak, és az is sokatmondó, hogy tavaly egy felkészülési tornán 15 gólt lőttek a magyar válogatottnak” – magyarázta.

Hangsúlyozta: folyamatosan egyeztetett Varga Zsolt szövetségi kapitánnyal, aki teljes mértékben megértette a szempontjait és egyáltalán nincs elzárva előtte a válogatottsághoz vezető út.

„Külön edzésprogramot is kapok – beleértve a kondit is –, úgyhogy a céljaimon nem kell változtatnom ezzel az átigazolással” – mondta Német, akinek a szerződése két idényre szól.

 

Német Toni férfi vízilabda átigazolás Enka Istanbul Jadran Split
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