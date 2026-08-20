Farkas Balázs nem jutott be a legjobb nyolc közé a fallabda Eb-n

12 magyar várhatta a hazai Európa-bajnokság kezdetét, ám a hazai fallabdázók közül egyedül Farkas Balázs tudott bejutni a legjobb 16 közé, a többiek az első, vagy a második fordulóban elvéreztek. Persze nem mindenkinek ért véget a kontinenstorna, hiszen a szombatig tartó Eb-n folyamatosan zajlanak a helyosztók is.

Csütörtök délelőtt tizenegy órára a City Squash Clubban egyre többen gyűltek össze az egyes pályánál, hiszen ott volt jelenése Farkas Balázsnak a legjobb 16 között a szlovén Mohamed Elsherbini ellen. A találkozón az első pont a magyar versenyzőé volt, de ezt követően sorozatban négyet vesztett Farkas, de aztán utolérte ellenfelét. Szoros első szettet láthattak a nézők, de 7:7-nél egy-két hiba becsúszott, és az első játékot 11:8-ra behúzta Elsherbini. A második szett sem indult jól magyar szempontból, de 0:2 után magára talált Farkas, és öt labdamenetet is megnyert egymás után. Úgy tűnt, az előny kitarthat, de aztán szép lassan zárkózott a szlovén, 10:10-nél pedig utol is érte a hazai fallabdázót. Nagy harc zajlott a pályán, a három nyert szettig tartó mérkőzésen kulcsfontosságú a második játszma, végük a kiélezett küzdelemből a szlovén jött ki jobban, 14:12-re nyert. A harmadik szett elején érezhető volt, hogy Farkas fizikailag és mentálisan is elfáradt, Elsherbini 7:0-val indított, és bár ezt követően három pontra felzárkózott a magyar, nem volt már visszaút, Farkas három szettben kikapott és a 9. helyért küzdhet tovább.

„Az elvárásom az volt, hogy minél jobb játékkal kerüljek be a legjobb nyolcba, ez sajnos nem sikerült – kezdte értékelését Farkas Balázs a Nemzeti Sportnak. – Játszottam már a szlovénnal egyszer a nemzetközi karrierem során, akkor 3:1-re kaptam ki tőle. Most a második játszmában szerintem még alakíthattam volna 1:1-re az állást, de a ki nem kényszerített hibáknak köszönhetően elveszítettem azt a szettet is, ami sokba került fizikailag és mentálisan is, jól kezdte a harmadik játszmát, nyomás alatt tartott. El kell ismernem, a végére elfáradtam és teljesen megérdemelten jutott be a legjobb nyolc közé. A világranglistán az 55. helyen állok, így hazai pályán nem is lehet más a célom, mint hogy aki ellen felmegyek a pályára, azt megpróbálom megverni. Innentől arra fókuszálok, hogy sikerüljön a kilencedik helyet megszerezni.”

Ami a többi magyar délelőtti eredményét illeti, Kun Krisztina három szettben kikapott észt ellenfelétől, a délután folyamán Farkas mellett pályára lép még Komlódi Regő, Sáli Barnabás, Csokási Gabriella, Juhász Nóra, Kiss-Máté Csenge és Takács Benedek is. Az eredeti program szerint Kamocsi Bendegúzra is várt volna egy találkozó, de ellenfele visszalépett a további küzdelmekből.

FALLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, Budapest

A magyarok délelőtti eredményei:

Nyolcaddöntő

Férfiak. Mohamed Elsherbini–Farkas Balázs 3:0

Helyosztók

Nők, 33–48. helyért. Eveli Mälk–Kun Krisztina 3:0