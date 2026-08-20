Baráth Péter: Most érzem magam a legjobb formában

Baráth Péter remekül kezdte a cseh bajnoki idényt: a 4. fordulóban megszerezte első gólját, teljesítményével pedig a forduló válogatottjába is bekerült.

„Természetesen nagyon örülök az első bajnoki gólomnak. Egy ilyen találat mindig ad egy kis pluszmotivációt, önbizalmat, főleg az idény elején. De nem szeretnék megállni, szeretnék még több góllal és gólpasszal segíteni a csapatnak. Az a célom, hogy ebben a tekintetben is túlszárnyaljam az előző idényemet” – mondta lapunknak a 24 éves középpályás.

A forduló válogatottjába kerülése őt is meglepte valamelyest.

„Örültem neki, bár nem feltétlenül számítottam rá. Nem éreztem rossznak a játékomat, de annyira kiemelkedőnek sem. Nyilván egy gól vagy egy gólpassz sokat dob a teljesítmény megítélésén is. Remélem, minél több ilyen mérkőzésem lesz.”

A magyar válogatott futballista az idényben szemmel láthatóan egyre többször jelenik meg az ellenfél tizenhatosa környékén. Mint elmondta, ez nem véletlen: az új edzői stábtagok érkezésével ugyan a Sigma alapfelállása nem változott, a csapat játékfelfogása annál inkább.

„A felkészülést azzal az edzővel kezdtük el, akivel az előző szezont befejeztük, ugyanakkor a stábba érkezett néhány új szakember. A játékrendszer megmaradt, a stílus és az elképzelés viszont sokat változott. Rövidpasszos játékkal próbálunk dominálni, sok a helycsere és a rotáció a pozíciók között. Ez lehetővé teszi, hogy középpályásként is többször kerüljünk lövőhelyzetbe, vagy akár a tizenhatoson belülre is megérkezzünk, ahogyan az a gólomnál történt.”

Baráth szerint az új játékfelfogás kifejezetten kedvez neki.

„Vannak szabályaink, de a mozgásunk meglehetősen kötetlen, nagy szabadságot kapunk. Ez nekem is fekszik. Box-to-box középpályásként írnám le magam, szeretek megérkezni az ellenfél kapuja elé. Korábban talán inkább a párharcokat és a védekezést tartották az erősségemnek, de úgy érzem, labdával is sokat fejlődtem. Jó lenne, ha idényenként öt-hat gól is beépülne a játékomba.”

A középpályás az elmúlt mérkőzéseken bekötött kézzel játszott. Erről annyit árult el, hogy a felkészülés során szerencsétlenül esett rá a csuklójára, a sérülés további kezeléséről pedig a következő időszakban születhet döntés. A játékperceire ugyanakkor nem lehet panasza. Baráth elmondása szerint amióta Csehországba szerződött, mindössze két olyan mérkőzésre emlékszik, amelyen nem kezdőként lépett pályára, és az esetek döntő többségében végig is játssza a találkozókat.

„Ezt mindenképpen nagyon pozitívan élem meg. Ebben az idényben minden meccsen kilencven percet játszottam, tavasszal is szinte mindig végig a pályán voltam, úgyhogy azt hiszem, már ki lehet mondani, hogy alapember vagyok.”

A rendszeres klubszereplés mellett hosszabb kihagyás után a magyar válogatott keretébe is visszatért.

„Most olyan formában érzem magam, amilyenben korábban talán még soha. A válogatottban természetesen az az első célom, hogy folyamatosan a keret tagja legyek, de szeretnék minél közelebb kerülni a kezdőcsapathoz. Ezért dolgozom minden nap.”

Baráth tisztában van vele, hogy a magyar válogatott középpályáján komoly a konkurencia, ugyanakkor úgy érzi, támadásban mutatott fejlődése újabb erősséget adhat a játékához.

„Nagy a verseny a pozíciókért, de az, hogy támadásban is egyre többet tudok hozzátenni, szerintem azt mutatja, hogy komplex játékos vagyok. Persze ez a többiekről is elmondható, de bízom benne, hogy a kapu előtti hatékonyság olyan plusz, amivel közelebb kerülhetek a kezdőhöz.”

Az idény végén elsősorban csapatszinten szeretne nagyot lépni előre.

„Akkor lennék igazán elégedett, ha olyan helyen végeznénk a bajnokságban, amely európai kupaszereplést ér a következő idényre. Mindenki ezért dolgozik a klubnál, és úgy gondolom, egyáltalán nem irreális elvárás, hogy a tabella elején végezzünk majd. Emellett természetesen egyénileg is igyekszem minden területen fejlődni. Védekezésben, támadásban, gólokban, és gólpasszokban is szeretném túlszárnyalni az előző szezont. Ha mindez sikerül, akkor talán válogatott játékpercekben is sikerül előre lépnem.”