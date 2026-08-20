Nemzeti Sportrádió

Tollaslabda: megvan az első magyar győzelem a tatabányai U19-es Eb-n

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2026.08.20. 14:10
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A magyar csapat a harmadik csoportmeccsén legyőzte az izlandiakat a Tatabányán zajló U19-es tollaslabda Európa-bajnokságon.

A Tatabányán zajló U19-es tollaslabda Európa-bajnokság csapatversenyében a magyarok a csoportjukban a svájciaktól és spanyoloktól elszenvedett vereség után csütörtökön

az izlandi együttest 2:0-ra múlták felül.

A csapat Európa-bajnokság pénteken a negyeddöntőkkel és a helyosztó mérkőzésekkel folytatódik.

Forrás: Magyar Tollaslabda Szövetség

A magyar indulók a tatabányai U19-es Európa-bajnokságon (augusztus 18-27.):

Karalyos Etelka, Liang Eliza, Pinke Anna, Sándor Elza

Ágai Zénó, Erdős Zsombor, Palkovics Péter, Pető Balázs

(Kiemelt k

 

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