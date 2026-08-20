Tollaslabda: megvan az első magyar győzelem a tatabányai U19-es Eb-n

A Tatabányán zajló U19-es tollaslabda Európa-bajnokság csapatversenyében a magyarok a csoportjukban a svájciaktól és spanyoloktól elszenvedett vereség után csütörtökön

az izlandi együttest 2:0-ra múlták felül.

A csapat Európa-bajnokság pénteken a negyeddöntőkkel és a helyosztó mérkőzésekkel folytatódik.

Forrás: Magyar Tollaslabda Szövetség

A magyar indulók a tatabányai U19-es Európa-bajnokságon (augusztus 18-27.):



Karalyos Etelka, Liang Eliza, Pinke Anna, Sándor Elza



Ágai Zénó, Erdős Zsombor, Palkovics Péter, Pető Balázs

(Kiemelt k