Tollaslabda: megvan az első magyar győzelem a tatabányai U19-es Eb-n
A magyar csapat a harmadik csoportmeccsén legyőzte az izlandiakat a Tatabányán zajló U19-es tollaslabda Európa-bajnokságon.
A Tatabányán zajló U19-es tollaslabda Európa-bajnokság csapatversenyében a magyarok a csoportjukban a svájciaktól és spanyoloktól elszenvedett vereség után csütörtökön
az izlandi együttest 2:0-ra múlták felül.
A csapat Európa-bajnokság pénteken a negyeddöntőkkel és a helyosztó mérkőzésekkel folytatódik.
A magyar indulók a tatabányai U19-es Európa-bajnokságon (augusztus 18-27.):
Karalyos Etelka, Liang Eliza, Pinke Anna, Sándor Elza
Ágai Zénó, Erdős Zsombor, Palkovics Péter, Pető Balázs
(Kiemelt k
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