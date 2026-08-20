Simicska továbbjutott díjugratásban a Lovas Világjátékokon

Szuhai Péter (Corbluecenta) 69. lett, ezzel ő befejezte szereplését.

A szakág képviselői a szerdai nyitányon – 145-en – vadászugratásban mérték össze tudásukat, az ott elért eredményt magukkal vitték a következő napra. A magyarok közül ifj. Kövy András a fájdalmat jelző lovát, Egano van't Wingerdhof Z-t kímélve menet közben visszalépett, ifj. Szuhai Gyulát (Lawisangos) pedig kicsengették, mert túllépte a limitidőt. Így a csapatversenyben a magyarok már nem voltak érdekeltek csütörtökön, egyéniben viszont ketten is: szerdán Simicska Anna 52. volt, csütörtökön pedig verőhiba nélkül ment végig a pályán, amelyen 13 akadály, 16 erőkifejtés volt, a magasság pedig 165 centiméter. Szuhai Péter egy nappal korábban a 67. helyen zárt, míg csütörtökön egy akadályt levert a lovával, amivel már nem fért be az első ötvenbe. A pénteki újabb körben az első 25 közé kell jutni a vasárnapi döntős szerepléshez.

Megkezdték versenyüket a négyesfogathajtók. A díjhajtás két napon át zajlik, az elsőn az ötből négy magyar hajtott a pályára. A csapatban is érdekelt Dobrovitz József (52.71 hibapont) a kilencedik, Juhász Péter (69.16) pedig a 22. helyen áll. Az egyéni induló Osztertág Kristóf (61.50 pont) a 15., míg Váczi István (62.63) a 17. az első 27 fogathajtó szereplését követően. A harmadik csapattag, ifj. Dobrovitz József pénteken kezd, amikor ismét 27 fogathajtó versenyez majd. Szombaton a maratonhajtásra, vasárnap az akadályhajtásra kerül sor.